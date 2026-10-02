Při protestech studentů byla poškozena asi stovka škol ve Francii


před 2 hhodinami|Zdroj: ČTK

Při studentských demonstracích a blokádách ve Francii, které se někde zvrhly v násilnosti podněcované výtržníky, byla podle úřadů poškozena zhruba stovka středních škol. Některé regiony také oznámily škody v desítkách milionů eur, napsal web Le Figaro. Vláda z nepokojů, kvůli nimž byly zadrženy stovky lidí a zraněny stovky příslušníků bezpečnostních složek, obvinila radikální levici, napsala agentura AFP.

Protesty středoškoláků, k nimž se připojili i vysokoškoláci mimo jiné s požadavkem na více peněz pro školy, ve čtvrtek v několika velkých francouzských městech provázely násilnosti. V Nantes hořelo ve vstupní hale jednoho lycea a hořelo i před gymnáziem v Rouenu, v Lille a ve Štrasburku lidé zapálili popelnice. Výtržníci v Marseille zapálili hasičský vůz a zranili policistu, ředitele lycea a řidiče autobusu, zatímco v Paříži napadli policejní vůz a na obličeji a rukou pořezali policistu.

Všichni prefekti vydali nařízení zakazující demonstrovat v pátek v blízkosti středních škol, které mají být zavřeny. V Paříži přesto ráno hořely vchody do dvou lyceí. Policie v bretaňském Quimperu zase použila slzný plyn proti stovkám protestujících a stejný prostředek nasadila i ve východofrancouzském Lyonu kvůli odpalování pyrotechniky. „Jsou tu lidé, kteří nejsou z lycea a kteří přicházejí s pyrotechnickými raketami, čímž nás diskreditují,“ citoval Le Figaro jednoho ze studentů s transparentem v ruce.

Studentské protesty ve Francii provází násilnosti
Protesty ve Francii provázejí násilnosti, úřady hlásí desítky zraněných

Ministr školství Édouard Geffray v pátek požádal rodiče o to, aby svým dětem rozmluvili chodit k blokádám v ulicích, protože jim tam podle něj hrozí nebezpečí. Geffray také řekl, že dosud bylo zraněno 40 ředitelů škol a že od začátku týdne byl v přibližně stovce lyceí závažně poškozen majetek.

„Zpočátku nebyli mezi středoškoláky žádní násilníci, nebo jen velmi málo. Jde o osoby zvenčí, které tam jsou proto, aby škodily. Pyrotechnické rakety se nedají volně koupit v obchodě s potravinami, takže tito lidé využívají logistiku, která jim umožňuje dělat to, co dělají,“ řekl podle webu Le Monde Geffray televizi BMTV.

Škoda ve stovkách milionů korun

Jihovýchodní region Auvergne-Rhône-Alpes v pátek odhadl škody způsobené násilnostmi na 25 až 30 milionů eur (611 až 733 milionů korun). Desítky středních škol tam jsou zavřeny. Region Île-de-France obklopující metropoli ve čtvrtek odhadoval škody zatím na více než milion eur.

Papeže Lva XIV. vítaly v Paříži statisíce lidí
Lidé v centru Paříže vítají papeže Lva XIV.

Ministr vnitra Laurent Nuňez ve čtvrtek mluvil o „bezuzdném násilí“ a vyhrocení situace, která už nemá nic společného s legitimními studentskými protesty, ale nyní vykazuje všechny znaky městského násilí. Vláda tentýž den po jednání krizového štábu uvedla, že ze závěrů zpravodajských služeb vyplývá, že by se mohlo jednat o akci organizovanou krajně levicovým sdružením Nepodrobená Francie (LFI) a jejími zástupci z krajní levice. To tvrdili i další politici. Zástupci sdružení vládu vyzvali, aby nešířila konspirační teorie.

Studentské demonstrace vypukly na konci září v Paříži právě s otevřenou podporou představitelů LFI a poté se rozšířily po celé zemi, podotkla AFP. Celkem bylo před zhruba 3700 středními školami zaznamenáno 900 protestních akcí. Policie jen ve čtvrtek zadržela 1949 lidí, přičemž od pondělí skončilo ve vyšetřovací vazbě 1793 osob. Zraněno bylo 305 policistů a četníků.

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