Studentské protesty ve Francii provází násilnosti

Při studentských blokádách a protestech ve Francii byly během čtvrtka zraněny desítky lidí, poškozeno několik středních škol a narušena veřejná doprava. Úřady rovněž mluví o stovkách zadržených a škodách. Protesty se dotkly 900 míst napříč zemí. Francouzský premiér Sébastien Lecornu kvůli situaci svolal krizové meziresortní jednání. Politici z nepokojů, které někde podněcují výtržníci, viní krajně levicové sdružení Nepoddajná Francie (LFI), napsala média.
V Nantes na západě země byl podle agentury AFP úmyslně založen požár ve vstupní hale lycea Nelsona Mandely, který se rozšířil na fasádu, než byl uhašen. Prefektura departementu Loire-Atlantique, jehož je Nantes hlavní město, poukázala na „násilnické jedince“, kteří se připojili ke studentům, aby „páchali škody“. Poškozeno bylo devět škol a hořelo také ve třech vzdělávacích institucích ve městě. Policie v celém departementu zadržela osmnáct lidí.
Stovky studentů demonstrovaly také před lyceem Couffignal ve východofrancouzském Štrasburku, zablokovaly dopravu včetně tramvají a také zapálily popelnice. Doprava byla narušena také v Aubagne a Aix-en-Provence na jihovýchodě země i v severovýchodní Remeši, dodal web Le Figaro.
V Lille u belgických hranic jsou zavřeny střední školy i tamní právnická univerzita, hlášena jsou rozbitá skla některých autobusových zastávek a zapáleny byly odpadkové koše, napsal deník Le Monde. Hořelo také před lyceem Blaise-Pascala v severně položeném Rouenu.
Dav v pařížském 16. obvodu napadl policejní vůz a pořezal jednoho z policistů na obličeji a rukou. V regionu Ile-de-France obklopujícím metropoli bylo poničeno zhruba padesát školských institucí a celkové škody se tam zatím odhadují na více než milion eur (přes čtyřiadvacet milionů korun).
Velmi napjatá je situace v druhém největším francouzském městě Marseille na jihovýchodě země. Protestující před tamním lyceem Saint-Exupéryho obklíčili hasičský vůz, donutili hasiče jej opustit, jednoho zranili a vůz poté zapálili. Podle webu actuMarseille byl jeden z městských autobusů „odkloněn“ z trasy a poškozen. Napaden byl i jeden z řidičů a ředitel lycea Victora Huga. Starosta města Benoit Payan už odsoudil „nepřijatelné násilí“.
Obvinění policie
Studenti obvinili policii z tvrdého zásahu, včetně nasazení slzného plynu. „Pokaždé, když se snažíme vyjádřit svůj názor, zasáhnou nás slzným plynem,“ řekli studenti blokující lyceum Paula Éluarda ve městě Saint-Denis stanici France Inter radio. Vláda naopak kritizovala násilnosti provázející protesty. Zároveň ale uvedla, že je třeba uznat a řešit problémy, které na středních školách panují.
Studentské demonstrace vypukly minulý týden v Paříži. Od té doby eskalovaly a rozšířily se i do dalších měst, přičemž ve středu se jich zúčastnilo 356 vzdělávacích institucí. Tentýž den bylo také zadrženo 625 osob a zraněno 83 policistů a četníků, na druhé straně zranění utrpělo 119 lidí, z toho 34 zaměstnanců škol.
Studenti demonstrují proti velikosti tříd, nedostatečnému financování, dlouhé výuce a nedostatku učitelů. Jsou blokovány střední školy téměř po celé Francii, například v Paříži, Marseille, Štrasburku nebo Rennes. Ve čtvrtek se k nim přidaly i vysoké školy a blokováno je asi třicet kampusů, může se ale vyučovat on-line.
Krizová skupina a reakce politiků
Premiér Lecornu kvůli situaci od 13:00 předsedal meziresortní krizové skupině a vláda později oznámila, že hnutí přerostlo v „městské násilí“. Francouzský ministr školství Édouard Geffray už oznámil zřízení takzvané platformy pro dialog, do níž budou moci přispívat všichni středoškoláci.
Vyzval také k distanční výuce v případech, kdy se studenti nebudou moci dostat do škol. Později oznámil, že se v pátek setká se zástupci pracovníků škol, rodičů a studentů.
Bruno Retailleau ze středopravých Republikánů (LR) chce zakázat LFI, která se blokádami podle něj snaží organizovat „povstání“. Členka krajně pravicového Národního sdružení (RN) Marine Le Penová de facto přisoudila vůdci LFI Jeanu-Lucu Mélenchonovi odpovědnost za protesty. Ten prostřednictvím příspěvku na síti X vyjádřil obavy z policejního násilí a doplnil, že jeho sdružení vyzývá k „nenásilným metodám boje“.
Podle Érica Ciottiho z krajně pravicové Unie pravice pro republiku (UDR) jsou nezletilí manipulováni a podněcováni k násilí „vzbouřeneckými hnutími“, která chtějí „otřást demokracií“.