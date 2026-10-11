Neznámý projektil zasáhl tanker v Hormuzském průlivu, posádka je v bezpečí

Neznámý projektil zasáhl tanker v Hormuzském průlivu. Uvedla to v noci na neděli britská agentura pro námořní bezpečnost UKMTO. Na palubě lodi vypukl požár a posádka je podle dostupných informací v bezpečí. Oblastní velitelství amerických sil CENTCOM mezitím oznámilo, že v Ománském zálivu zasáhlo nákladní loď vyplouvající z íránského přístavu poté, co posádka ignorovala varování. Írán se v rámci války s USA snaží blokovat Hormuzský průliv, zatímco Washington uplatňuje námořní blokádu íránských přístavů a lodí.
Americký stíhací letoun zasáhl záď nákladní lodi plující pod panamskou vlajkou, uvedlo CENTCOM na síti X. Cílem bylo podle něj zničit pohon plavidla, aniž by byla ohrožena posádka. Loď se podle velení pokusila proplout regionálními vodami poté, co vyplula z íránského přístavu.
Provoz v Hormuzském průlivu se od začátku války mezi Íránem, Spojenými státy a Izraelem na konci února výrazně snížil. Podle různých zdrojů však přeprava ropy a plynu přes tuto strategickou úžinu v posledních dnech a týdnech znovu roste. Agentura Reuters dříve uvedla, že podle specializovaných společností Kpler a S&P Global Energy průlivem v září proplulo 19 až 21 lodí upravených pro přepravu zkapalněného plynu, což bylo nejvíce od začátku války letos v únoru. Mnohé lodě ale vypnuly při plavbě touto námořní cestou identifikační zařízení.
Válka v regionu začala americko-izraelskými údery na Írán na konci února. Teherán v reakci mimo jiné značně omezil námořní dopravu v Hormuzském průlivu, a to jak výhrůžkami, tak opakovanými útoky na tankery a nákladní lodě. Spojené státy v dubnu zahájily námořní blokádu Íránu. Obě země v různých fázích konfliktu opakovaně vojensky zasahovaly proti lodím, které nerespektovaly jejich blokády.