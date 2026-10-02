Putin podle Zelenského nařídil armádě upustit od pravidel vedení války

Ruský vůdce Vladimir Putin nařídil představitelům ruských ozbrojených sil, aby upustili od pravidel války, což vedlo k prudkému nárůstu útoků na civilní cíle na Ukrajině. V rozhovoru s listem Financial Times (FT) to prohlásil prezident Moskvou napadené země Volodymyr Zelenskyj. Rusko také podle něj připravuje intenzivnější útoky na velká ukrajinská města, aby je v době přicházející zimy izolovalo od zbytku země.
„Řekl, že nyní neexistují žádná pravidla,“ uvedl Zelenskyj o Putinovi s tím, že takové poznatky získaly ukrajinské tajné služby. Příslušný rozkaz vydal Putin podle Zelenského v září, kdy Rusko začalo stupňovat útoky na Kyjev. Terčem se stávají školy, nemocnice nebo datová centra.
Rusko se také podle Zelenského připravuje na intenzivnější útoky na další velká ukrajinská města, které tak chce v době přicházející zimy izolovat od zbytku země. Poznamenal, že vedle Kyjeva budou značným úderům čelit i Charkov či Oděsa.
Ukrajinští i evropští bezpečnostní činitelé předpokládají, že intenzivnější útoky budou mířit i na západoukrajinský Lvov, který je v blízkosti hranic s Polskem důležitou dopravní křižovatkou.
Ukrajinští představitelé také uvedli, že Moskva hodlá útočit i na jaderná zařízení, a odpojit je tak od energetické sítě. Cílem je přinutit Kyjev, aby se na počátku roku 2027 podrobil ruským požadavkům.
Ruská kampaň, jak uvádí FT, je rovněž reakcí na ukrajinské údery proti rafineriím v hlubokém ruském zázemí. Tyto útoky, které Ukrajina zdůvodňuje snahou zbavit Rusko příjmů k financování války, způsobily na řadě míst Ruské federace nedostatek pohonných hmot.
Ukrajina nabízí příměří a jednání, Rusko trvá na jejím podrobení
Americký prezident Donald Trump nedávno navrhl oběma zemím energetické a obilné příměří, kdy by armády neútočily na energetickou infrastrukturu a umožnily by vývoz obilí. Zelenskyj řekl, že pokud by na to Rusko přistoupilo, učiní tak také Ukrajina. Moskva Trumpův návrh označila za zajímavý, zároveň ale vyzvala k současnému ukončení sankcí.
Zatímco Ukrajina v minulosti opakovaně navrhovala okamžité zastavení všech bojů a jednání, Rusko případné příměří spojuje s řadou podmínek, které by v důsledku vedly ke zničení nezávislé Ukrajiny a jejímu podrobení Moskvě.
Požaduje například mezinárodní uznání ruské anexe okupovaných ukrajinských území a rovněž trvá na předání celého Donbasu, tedy i území, která ruská armáda dosud nedokázala obsadit. Dále požaduje vyřešení „základních příčin konfliktu,“ pod čímž se skrývají požadavky na odstranění současné ukrajinské vlády a její nahrazení proruským loutkovým kabinetem, zásadní oslabení ukrajinské armády znemožňující obranu před případnou další ruskou agresí či zákaz rozšiřování NATO.