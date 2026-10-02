„Spojují se i odvěcí nepřátelé.“ Výzva burcuje ke zlepšení péče o krajinu

Farmáři, lesníci, rybáři, myslivci a ochránci přírody chtějí předvídatelnější podmínky pro hospodaření i ochranu přírody a lepší spolupráci mezi státem, samosprávami a lidmi z praxe. Výzvou S úctou k české krajině reagují také na úsporná opatření ministerstva životního prostředí.
Oázu čápů u Dvora Králové nad Labem ochránci budují už roky. Díky práci dobrovolníků a příspěvkům státu se daří udržovat mokřady, které přitahují nejen čápy. Tato oáza dostávala od státu v uplynulých letech peníze – i když ne příliš vysoké částky. Příspěvek pro příští rok je nulový. Podobných lokalit jsou po celém Česku tisíce.
I proto se ochránci otevřeným dopisem obrátili o pomoc na obce a kraje. „Prostor ke zlepšení vidíme zejména ve zjednodušení administrativy a lepší koordinaci jednotlivých opatření. Důležitá je dlouhodobá a předvídatelná podpora ze strany státu,“ uvedla v reakci pro Českou televizi mluvčí Svazu měst a obcí Alexandra Kocková.
„Pro rok 2026 se počítalo s financováním programu zejména z výnosů z emisních povolenek. Vzhledem k mnohem nižším než očekávaných příjmům z těchto povolenek a omezeným rozpočtovým možnostem tak nebyl program v letošním roce spuštěn,“ uvedl 8. července ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé).
Na péči o krajinu chybějí peníze
Prostředky na tuto práci v některých regionech přitom výrazně klesly už dříve. „Například regionální pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny na Vysočině mělo podle údajů poskytnutých iniciativě v roce 2025 na příslušné programy péče o dvě třetiny méně,“ uvedl mluvčí iniciativy z Českého svazu ochránců přírody Jaroměř David Číp.
Myslivci nedaleko Dolan teď budují tůně za vlastní peníze. „Hmyz, různé vážky, šídla mají ideální prostor pro život. I zvěř sem může chodit pít, protože když se rozhlédnete po krajině, jsou to nekonečné lány polí,“ poznamenal hajný, včelař a myslivecký hospodář z Jaroměře Rudolf Kunta. „Ta situace už je natolik vážná, že i odvěcí nepřátelé, jako jsou ochránci přírody a myslivci, se spojují,“ řekl Číp.
K první vlně výzvy se přidali také pastevci, rybníkáři, někteří starostové nebo soukromí zemědělci. Podpořil ji i Adam Voltr z Velichovek. „Myslím si, že třeba to členění pozemků, nebo povinné členění pozemků, je krok, kterým bychom se mohli ubírat,“ poznamenal soukromý zemědělec.
Otevřený dopis s návrhy, jak řešit budoucnost české krajiny, signatáři výzvy S úctou k české krajině zaslali Svazu měst a obcí ČR, Asociaci krajů ČR a Sdružení místních samospráv ČR. Výzvu zatím podpořilo 23 signatářů a pět institucí.
„Potřebujeme, aby zkušenosti lidí z praxe měly při rozhodování skutečný vliv a aby přijaté strategie vedly ke konkrétním krokům v krajině. Problém na poli tak může skončit u rybáře nebo v obci. Hospodaření a péče o krajinu nejsou dvě oddělené věci,“ vysvětlil Číp.
Rozhodovat společně
Signatáři chtějí společně řešit například bezprostředně ohroženou péči o krajinu, stabilnější podmínky pro dlouhodobou práci nebo lepší propojení rozhodování o krajině a spolupráci mezi státem, samosprávami a lidmi z praxe. Konkrétní návrhy shrnují ve Společné agendě péče o českou krajinu.
„Nečekáme, že se na všech otázkách shodneme. Chceme ale hledat konkrétní řešení tam, kde máme společný zájem, a také to, aby tuzemská krajina fungovala a lidé, kteří v ní hospodaří a pečují o ni, mohli ve své práci pokračovat,“ uvedl předseda Včelařského spolku pro Prahu 6 a 7 a jeden ze signatářů výzvy Milan Šimonovský.
Jedna krajina, několik systémů
V praxi se podle zástupců iniciativy stává, že zatímco stát na jedné straně platí za obnovu krajiny nebo nápravu škod, na druhé straně jinými pravidly a podporami vytváří podmínky, které mohou stejné problémy prohlubovat.
„Veřejné prostředky se tak mohou vynakládat na řešení následků problémů, kterým by bylo účinnější a levnější předcházet,“ poznamenal Číp. Jeden z hlavních problémů podle signatářů výzvy souvisí také s tím, že o jedné krajině se rozhoduje prostřednictvím několika různých systémů.