Resort obrany zrušil zakázku na obrněná vozidla za téměř 25 miliard

Ministerstvo obrany zrušilo zakázku na 185 obrněných čtyřkolových vozidel za 24,7 miliardy korun. Vysvětlilo to mimo jiné ekonomickými důvody, vyplývá z informací v rejstříku zakázek. Na zrušení zakázky upozornily servery Aktuálně.cz a Ekonomický deník. Vozidla měla sloužit hlavně jako sanitky, ženijní, pyrotechnické nebo průzkumné vozy.
„Zadávací řízení na předmětnou veřejnou zakázku bylo zrušeno v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek, přičemž důvody vedoucí ke zrušení byly sděleny účastníkům tohoto řízení zákonným způsobem,“ potvrdil Aktuálně.cz mluvčí ministerstva Petr Pešek.
O plánu nakoupit až 185 vozidel informovala loni v červnu tehdejší vláda Petra Fialy (ODS), kdy ho zařadila mezi strategické projekty české armády. Účelem nákupu mělo být podle ministerstva obrany vybavit ženisty, vojenské zdravotníky, speciální síly a Vojenskou policii kolovými vozidly střední hmotnostní kategorie.
„V průběhu zadávacího řízení se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, včetně důvodů ekonomických, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval, bez ohledu na to, zda tyto důvody zadavatel způsobil, či nikoliv,“ uvedlo ministerstvo v rejstříku zakázek.
Do tendru se plánovala zapojit například společnost Omnipol Group. Její mluvčí Marek Somol Aktuálně.cz sdělil, že firma byla o zrušení soutěže informována. „O našich dalších krocích a případném zapojení do nadcházejících projektů budeme rozhodovat až v momentě, kdy budou známy konkrétní parametry a podmínky nového zadání,“ řekl.
Nákup se začal připravovat už v roce 2018
Nákup vozidel pro ženisty se začal připravovat už v roce 2018. Poté byl ale pro nedostatek peněz odložen. V lednu 2024 ministerstvo oslovilo státní podnik VOP CZ, aby průzkum trhu v souvislosti s nákupem vozidel aktualizoval.
Z analýzy trhu v minulosti vyšla jako nejvhodnější obrněná vozidla Bushmaster. Letos v květnu pak státní podnik VOP CZ oznámil, že pokud nadnárodní společnost Thales získá v Evropě zakázku na Bushmastery, bude je vyrábět právě VOP CZ v Šenově u Nového Jičína. Státní podnik a firma Thales tehdy podepsaly alianční dohodu.
Do tendru na obrněná vozidla pro armádu se VOP CZ plánoval přihlásit.