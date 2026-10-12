VideoSenátní duel v obvodu Praha 5: Václav Láska (za SEN 21) a Radko Sáblík (za ODS)


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24
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Zdroj: ČT24

Česká televize před druhým kolem senátních voleb připravila duely postupujících kandidátů. Za obvod Praha 5 spolu diskutovali Václav Láska (za SEN 21) a Radko Sáblík (za ODS).

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Zdroj: ČSÚ, ČT24

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