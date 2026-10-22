VideoAgresivita na dálnici. Muž vybrzdil řidičku, následně ji napadl


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24
Nahrávám video
Zdroj: ČT24

Mimořádně závažný případ agresivity za volantem zveřejnila policie. Ukázala video, na kterém řidič na dálnici D6 vybrzdil a zastavil řidičku. Následně ji fyzicky napadl před její osmiletou dcerou. Policisté muže podezírají z několika trestných činů.

Výběr redakce

Rusko zasáhlo trh v Charkovské oblasti či Kyjev, úřady hlásí mrtvé a desítky zraněných

Rusko zasáhlo trh v Charkovské oblasti či Kyjev, úřady hlásí mrtvé a desítky zraněných

včeraAktualizovánopřed 28 mminutami
Poslanci se opět věnují státnímu rozpočtu

ŽivěPoslanci se opět věnují státnímu rozpočtu

03:59Aktualizovánopřed 54 mminutami
Francie zakáže „nelegitimní“ protesty, řekl Macron

Francie zakáže „nelegitimní“ protesty, řekl Macron

13:08Aktualizovánopřed 1 hhodinou
STANu vadí chování Ševčíka vůči Šebelové. Bylo to jinak, tvrdí poslanec

STANu vadí chování Ševčíka vůči Šebelové. Bylo to jinak, tvrdí poslanec

10:16Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Putinovi „Dvojníci“. The Insider popsal fungování kremelské dezinformační skupiny

Putinovi „Dvojníci“. The Insider popsal fungování kremelské dezinformační skupiny

před 1 hhodinou
ANO, Starostové pro Ostravu a Ostravak podepsali koaliční smlouvu

ANO, Starostové pro Ostravu a Ostravak podepsali koaliční smlouvu

09:30Aktualizovánopřed 4 hhodinami
Česko porušilo právo EU tím, že umožňuje výslech podezřelých bez obhájce

Česko porušilo právo EU tím, že umožňuje výslech podezřelých bez obhájce

11:12Aktualizovánopřed 4 hhodinami
Pokud nebude trojkoalice do listopadu, bude Prahu řídit STAN a SPOLU

Pokud nebude trojkoalice do listopadu, bude Prahu řídit STAN a SPOLU

11:11Aktualizovánopřed 5 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

ŽivěPoslanci se opět věnují státnímu rozpočtu

Poslanci pokračují v úvodní debatě o návrhu státního rozpočtu na příští rok, kterou nedokončili ve středu. Vláda navrhla rozpočet s deficitem 386 miliard korun, což opozice kritizuje. Výše schodku se nelíbí ani části koaličních představitelů, na příští roky tak slibují jeho snižování v řádu desítek miliard. Dopoledne se poslanci věnovali také debatě o písemných dotazech, odpoledne dolní komoru zaměstnávaly ústní interpelace. Od 18:00 se zákonodárci opět zabývají rozpočtem.
03:59Aktualizovánopřed 54 mminutami

VideoAgresivita na dálnici. Muž vybrzdil řidičku, následně ji napadl

Mimořádně závažný případ agresivity za volantem zveřejnila policie. Ukázala video, na kterém řidič na dálnici D6 vybrzdil a zastavil řidičku. Následně ji fyzicky napadl před její osmiletou dcerou. Policisté muže podezírají z několika trestných činů.
před 1 hhodinou

STANu vadí chování Ševčíka vůči Šebelové. Bylo to jinak, tvrdí poslanec

Opoziční hnutí Starostové a nezávislí (STAN) se obrátí na sněmovní mandátový a imunitní výbor kvůli chování poslance Miroslava Ševčíka (za SPD) a předsedy sněmovny Tomia Okamury (SPD). Ševčík dle předsedy STAN Víta Rakušana v závěru středeční schůze hrubě pokřikoval na šéfku poslanců STAN Michaelu Šebelovou. Ševčík napsal, že vykřiknuté slovo menopauza nebylo určené Šebelové. Uvedl, že do něj naopak poslankyně strkala a osahávala ho. Výrok Ševčíka odmítl kromě opozice i premiér Andrej Babiš (ANO) či Okamura.
10:16Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Česko porušilo právo EU tím, že umožňuje výslech podezřelých bez obhájce

Česká republika porušuje právo EU tím, že umožňuje vyslýchat podezřelé z trestných činů bez přítomnosti obhájce, pokud se advokát nedostaví do 48 hodin od zadržení. Rozhodl o tom ve čtvrtek Soudní dvůr Evropské unie, který vyhověl žalobě Evropské komise. Obdobné pochybení vytkl unijní soud také Maďarsku. České ministerstvo zahraničí sdělilo, že se s verdiktem seznamuje a že ČR z něj vyvodí odpovídající závěry. Zdůraznilo, že s tímto rozsudkem není spojeno uložení žádných sankcí.
11:12Aktualizovánopřed 4 hhodinami

Hackeři zaútočili na ČVUT, univerzita odstavila část systémů

České vysoké učení technické v Praze (ČVUT) čelilo kybernetickému útoku. Univerzita odstavila část systémů, útok se jí podařilo zastavit. Škola pracuje na řešení problému a obnově. ČVUT to ve čtvrtek uvedlo na facebooku. Podle školy útok souvisí s celosvětovými pokusy napadat weby využívající programovací jazyk PHP, v němž byly oznámeny kritické bezpečnostní chyby. Ve středu kvůli těmto chybám dočasně odstavil svůj web Úřad vlády.
před 5 hhodinami

Za vyvezení odpadu do Česka padl v Německu trest 4,5 roku vězení

Na čtyři a půl roku do vězení poslal soud v bavorském Weidenu bývalého jednatele odpadové společnosti Roth International kvůli nelegálnímu vyvezení stovek tun odpadu do Česka. Vinným shledal také českého řidiče kamionu, který se na vyvezení odpadu podílel. Jemu soud uložil podmíněný trest dva roky vězení, informoval mluvčí soudu Florian Bauer. V tuzemsku byl odpad nelegálně uložen v Jiříkově na Bruntálsku a v Brně-Horních Heršpicích. Rozsudek není zatím pravomocný a obě strany se proti němu mohou odvolat.
13:16Aktualizovánopřed 7 hhodinami

Odbory odmítají zmrazení mezd ve Škodě Auto, firma odkázala na kolektivní smlouvu

Koncern Volkswagen požaduje podle odborů KOVO zmrazení mezd zaměstnanců Škody Auto do roku 2030. Odbory požadavek, který se podle nich týká také dalších složek odměňování včetně bonusů a prémií, odmítají. Vedení automobilky zároveň před zaměstnanci poprvé připustilo, že situace je vážná a může do budoucna ohrozit vytížení závodů i zaměstnanost, uvedl odborový čtrnáctideník Škodovácký odborář. Škoda Auto v reakci odkázala na současnou kolektivní dohodu.
před 10 hhodinami

Investice do aquaponických farem byly dle policie podvod, škoda je dvě miliardy

Policie obvinila dva lidi z investičního podvodu s dvoumiliardovou škodou. Případ se týká zejména investic do projektů aquaponických farem, tedy zařízení kombinujících chov ryb a pěstování rostlin. Poškozených klientů je zhruba pět tisíc, stíhané dvojici hrozí až desetileté vězení, informoval ve čtvrtek mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) Jaroslav Ibehej.
před 10 hhodinami

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
Napříč Evropou přibývá demonstrací, za nimiž stojí nespokojená mládež a boj proti drahotě

Napříč Evropou přibývá demonstrací, za nimiž stojí nespokojená mládež a boj proti drahotě

před 4 hhodinami
Německá armáda cvičí vyslání posil do Estonska

Německá armáda cvičí vyslání posil do Estonska

před 7 hhodinami
Kódy, zdravotní údaje, firemní dokumenty. Co neposílat nástrojům AI?

Kódy, zdravotní údaje, firemní dokumenty. Co neposílat nástrojům AI?

včera v 16:36
EU vyšetřuje Booking.com kvůli postupu při řešení případů podvodů

EU vyšetřuje Booking.com kvůli postupu při řešení případů podvodů

včera v 14:24
Estonské nemocnice stále častěji využívají AI k záznamu rozhovorů mezi lékaři a pacienty

Estonské nemocnice stále častěji využívají AI k záznamu rozhovorů mezi lékaři a pacienty

20. 10. 2026
Ve Španělsku se každý třetí nájemník po zaplacení bydlení ocitá na hranici chudoby, uvádí Oxfam

Ve Španělsku se každý třetí nájemník po zaplacení bydlení ocitá na hranici chudoby, uvádí Oxfam

20. 10. 2026
Rok od krádeže v Louvru. Evropská muzea dál čelí problémům se zabezpečením

Rok od krádeže v Louvru. Evropská muzea dál čelí problémům se zabezpečením

19. 10. 2026
Trump opakuje Putinovy narativy a poškozuje zájmy Ukrajiny, míní bezpečnostní expert

Trump opakuje Putinovy narativy a poškozuje zájmy Ukrajiny, míní bezpečnostní expert

19. 10. 2026
Datacentra vyvolávají v Evropě odpor. Obyvatelé se obávají dopadů na životní prostředí

Datacentra vyvolávají v Evropě odpor. Obyvatelé se obávají dopadů na životní prostředí

16. 10. 2026
Nejen boršč. Ukrajina gastronomií představuje světu své kulturní dědictví

Nejen boršč. Ukrajina gastronomií představuje světu své kulturní dědictví

16. 10. 2026
Francouzští středoškoláci chtějí pokračovat v protestech i během podzimních prázdnin

Francouzští středoškoláci chtějí pokračovat v protestech i během podzimních prázdnin

15. 10. 2026
Soudkyně ICC označila tlak USA za „nehorázný útok na soud“

Soudkyně ICC označila tlak USA za „nehorázný útok na soud“

14. 10. 2026
Podvodníci v Lotyšsku přišli s falešným „festivalem dinosaurů“

Podvodníci v Lotyšsku přišli s falešným „festivalem dinosaurů“

14. 10. 2026
Začarovaný kruh nedostatku zkušeností vyřazuje mladé Estonce z trhu práce

Začarovaný kruh nedostatku zkušeností vyřazuje mladé Estonce z trhu práce

13. 10. 2026
Lotyšsko čelí četným pokusům o nelegální překročení hranice

Lotyšsko čelí četným pokusům o nelegální překročení hranice

13. 10. 2026
Memy jsou zbraní v informační válce, říká expert

Memy jsou zbraní v informační válce, říká expert

12. 10. 2026
Pokroky v AI přivádějí matematiky do „existenční krize“

Pokroky v AI přivádějí matematiky do „existenční krize“

12. 10. 2026
Mnohým AI chybí dostatečná opatření při dotazech vztažených k terorismu, varuje zpráva

Mnohým AI chybí dostatečná opatření při dotazech vztažených k terorismu, varuje zpráva

9. 10. 2026
Skrývá se za protesty francouzských středoškoláků hlubší pocit rozladění v celé generaci?

Skrývá se za protesty francouzských středoškoláků hlubší pocit rozladění v celé generaci?

9. 10. 2026
Estonsko chce čtrnáctileté studenty učit střelbě ze vzduchovky

Estonsko chce čtrnáctileté studenty učit střelbě ze vzduchovky

9. 10. 2026
„Putinův osobní projekt.“ Proč je Krymský most pro Rusko důležitý

„Putinův osobní projekt.“ Proč je Krymský most pro Rusko důležitý

8. 10. 2026
Konspirační teorie „Ukropolin“ proniká do polské politiky, upozorňuje expertka

Konspirační teorie „Ukropolin“ proniká do polské politiky, upozorňuje expertka

7. 10. 2026
Maskovaní převaděči se násilně pokusili protlačit do Lotyšska migranty

Maskovaní převaděči se násilně pokusili protlačit do Lotyšska migranty

7. 10. 2026
Místo nákupu pronájem krávy. Někteří francouzští chovatelé se snaží ulevit svému rozpočtu

Místo nákupu pronájem krávy. Někteří francouzští chovatelé se snaží ulevit svému rozpočtu

7. 10. 2026