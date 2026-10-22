VideoAgresivita na dálnici. Muž vybrzdil řidičku, následně ji napadlČT24, Richard Samko, tom před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24Nahrávám videoUdálosti: Agresivita za volantemZdroj: ČT24Mimořádně závažný případ agresivity za volantem zveřejnila policie. Ukázala video, na kterém řidič na dálnici D6 vybrzdil a zastavil řidičku. Následně ji fyzicky napadl před její osmiletou dcerou. Policisté muže podezírají z několika trestných činů.ŠtítkyDomácíPolicie ČRDálnice D6Dopravní nehodyTrestné činyPolicieŘidičDálniceAgresivní řidičiVybržďováníPolicistéŘidičkaVýběrVideo