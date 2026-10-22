Putinovi „Dvojníci“. The Insider popsal fungování kremelské dezinformační skupiny

Tým ruských dezinformátorů „Doppelgänger“ (Dvojníci) dosáhl toho, že americký viceprezident JD Vance a další američtí politici sdíleli ruskou propagandu namířenou proti Ukrajincům. Skupina je také původcem dezinformací souvisejících s pařížskou olympiádou a šiřitelem antisemitských nálad. O nových zjištěních informoval ve středu exilový ruský web The Insider.
Doppelgänger je skupina ruských propagandistů, která šíří nepravdivý obsah a vydává jej za skutečné zahraniční zprávy. Tvůrci sami sebe označují jako „ideologické vojáky“ a „sociální architekty“. Tým vytvořila administrativa ruského vůdce Vladimira Putina a v jeho čele stojí Sergej Kirijenko a PR specialista Ilja Gambashidze. Kirijenko kromě jiného v roce 1998 působil jako ruský premiér.
Skupina byla pověřena tím, aby „přirozeným způsobem propagovala ruské narativy v nepřátelských zemích“. Jinak řečeno, aby produkovala fake news, poznamenává The Insider. Stovky osob se podílejí na tvorbě smyšlených příběhů v různých jazycích, které následně šíří, jako kdyby se jednalo o opravdové zprávy západních médií.
Část skupiny vytváří deepfakes, zatímco další část – političtí stratégové a profesionální propagandisté – identifikují pomocí AI nejcitlivější témata v jednotlivých zemích a usilují o co největší efektivitu dezinformací.
Vance na vlně proruských dezinformací
Dezinformacím v režii „Dvojníků“ uvěřil i americký viceprezident JD Vance. Ještě jako senátor za Ohio se v prosinci 2023 v podcastu Stevea Bannona řečnicky ptal: „Kdo jsou lidé, kteří Američanům omezí benefity v oblasti sociálního zabezpečení a uvrhnou naše prarodiče do chudoby? A kvůli čemu? Aby si jeden ze Zelenského ministrů mohl koupit větší jachtu?“
Jen o několik týdnů dříve vydaly ruské propagandistické noviny Komsomolskaja pravda nepravdivý článek o tom, že si ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj pořídil jachtu. Příběh byl také zveřejněn v angličtině na dezinformačním webu DC Weekly. O dva týdny později již záležitost zmiňoval republikánský senátor Thom Tillis a také tehdejší republikánská kongresmanka Marjorie Taylor Greeneová. Ta sdílela související falešné informace na síti X.
Agentura pro sociální design a její složka
Ruskou centrálou pro koordinaci šíření dezinformací a pro příležitostnou organizaci aktivit v jiných zemích je Agentura pro sociální design (ASD). ASD shromáždila šířené příspěvky do složky nazvané „Sbírka publikací o činnosti skupiny Doppelgänger“. Zamýšleným čtenářem obsahu složky byla kremelská administrativa.
Složka ASD obsahovala rovněž zprávy týkající se Francie. Zadání jednoho z úkolů přidělených v červnu 2024 znělo: „Potřebujeme materiály týkající se olympiády. Kvůli diskreditaci a šíření (falešných informací). (...) Pokyny ohledně toho, jak se chránit před hrozbami: terorismem, infekcemi.“
Ve složce byly i zprávy o graffiti kampani, při které byly v listopadu 2023 na budovy v Paříži nasprejovány Davidovy hvězdy, nebo falešné video, jež obsahovalo hrozbu útokem ze strany tureckých nacionalistů vůči návštěvníkům pařížské olympiády.
Součástí zpráv pro Putinovu administrativu byly též reakce na falešné zprávy o luxusních špercích a oblečení ukrajinské první dámy Oleny Zelenské. Zvěst, že Zelenská nakupovala u Cartiera v New Yorku, kterou poprvé rozšířil pochybný účet na instagramu, převzali ruští propagandisté. Členové týmu také vystupovali coby Ukrajinci a publikovali komentáře pod dezinformačními příspěvky. Jeden z „Dvojníků“ napsal, že je nutno vymýšlet šokující nesmysly a připisovat je Ukrajincům.
V hlavní roli Kirijenko, Gambashidze, Charičev a Zacharovová
Interní korespondence ASD, kterou The Insider získal, popisuje, jak systém fungoval a kdo ho řídil.
Dokumenty ukazují, že iniciátorem byl Kirijenko. O dohled ze strany Kremlu se starají Alexander Charičev a Sofija Zacharovová. Charičev má na starosti dezinformace týkající se Ukrajiny, zatímco Zacharovová odpovídá za jejich šíření v západních zemích.
Již zmíněný Gambashidze, který dříve působil jako poradce ruského poslance Pjotra Tolstého, v propagačním videu prohlásil: „Naše narativy jsou vtěleny do světonázoru občanů Západu. Díky pečlivé přípravě našich informačních útoků a pochopení cílů a záměrů projektu pevně věříme v konečné vítězství. Bojištěm jsou mysli lidí na planetě Zemi!“
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