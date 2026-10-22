Putinovi „Dvojníci“. The Insider popsal fungování kremelské dezinformační skupiny


před 32 mminutami|Zdroj: The Insider

Tým ruských dezinformátorů „Doppelgänger“ (Dvojníci) dosáhl toho, že americký viceprezident JD Vance a další američtí politici sdíleli ruskou propagandu namířenou proti Ukrajincům. Skupina je také původcem dezinformací souvisejících s pařížskou olympiádou a šiřitelem antisemitských nálad. O nových zjištěních informoval ve středu exilový ruský web The Insider.

Doppelgänger je skupina ruských propagandistů, která šíří nepravdivý obsah a vydává jej za skutečné zahraniční zprávy. Tvůrci sami sebe označují jako „ideologické vojáky“ a „sociální architekty“. Tým vytvořila administrativa ruského vůdce Vladimira Putina a v jeho čele stojí Sergej Kirijenko a PR specialista Ilja Gambashidze. Kirijenko kromě jiného v roce 1998 působil jako ruský premiér.

Skupina byla pověřena tím, aby „přirozeným způsobem propagovala ruské narativy v nepřátelských zemích“. Jinak řečeno, aby produkovala fake news, poznamenává The Insider. Stovky osob se podílejí na tvorbě smyšlených příběhů v různých jazycích, které následně šíří, jako kdyby se jednalo o opravdové zprávy západních médií.

Část skupiny vytváří deepfakes, zatímco další část – političtí stratégové a profesionální propagandisté – identifikují pomocí AI nejcitlivější témata v jednotlivých zemích a usilují o co největší efektivitu dezinformací.

Reportéři ČT přibližují, jak v Německu sílí proruské strany
Volební lídr AfD v Sasku-Anhaltsku Ulrich Siegmund a spolupředsedkyně strany Alice Weidelová

Vance na vlně proruských dezinformací

Dezinformacím v režii „Dvojníků“ uvěřil i americký viceprezident JD Vance. Ještě jako senátor za Ohio se v prosinci 2023 v podcastu Stevea Bannona řečnicky ptal: „Kdo jsou lidé, kteří Američanům omezí benefity v oblasti sociálního zabezpečení a uvrhnou naše prarodiče do chudoby? A kvůli čemu? Aby si jeden ze Zelenského ministrů mohl koupit větší jachtu?“

Jen o několik týdnů dříve vydaly ruské propagandistické noviny Komsomolskaja pravda nepravdivý článek o tom, že si ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj pořídil jachtu. Příběh byl také zveřejněn v angličtině na dezinformačním webu DC Weekly. O dva týdny později již záležitost zmiňoval republikánský senátor Thom Tillis a také tehdejší republikánská kongresmanka Marjorie Taylor Greeneová. Ta sdílela související falešné informace na síti X.

Agentura pro sociální design a její složka

Ruskou centrálou pro koordinaci šíření dezinformací a pro příležitostnou organizaci aktivit v jiných zemích je Agentura pro sociální design (ASD). ASD shromáždila šířené příspěvky do složky nazvané „Sbírka publikací o činnosti skupiny Doppelgänger“. Zamýšleným čtenářem obsahu složky byla kremelská administrativa.

Složka ASD obsahovala rovněž zprávy týkající se Francie. Zadání jednoho z úkolů přidělených v červnu 2024 znělo: „Potřebujeme materiály týkající se olympiády. Kvůli diskreditaci a šíření (falešných informací). (...) Pokyny ohledně toho, jak se chránit před hrozbami: terorismem, infekcemi.“

Na sítích se zmenšila nenávist po ukrajinských útocích na ruský Yandex, řekl Zelenskyj
Sídlo společnosti Jandeks v Moskvě

Ve složce byly i zprávy o graffiti kampani, při které byly v listopadu 2023 na budovy v Paříži nasprejovány Davidovy hvězdy, nebo falešné video, jež obsahovalo hrozbu útokem ze strany tureckých nacionalistů vůči návštěvníkům pařížské olympiády.

Součástí zpráv pro Putinovu administrativu byly též reakce na falešné zprávy o luxusních špercích a oblečení ukrajinské první dámy Oleny Zelenské. Zvěst, že Zelenská nakupovala u Cartiera v New Yorku, kterou poprvé rozšířil pochybný účet na instagramu, převzali ruští propagandisté. Členové týmu také vystupovali coby Ukrajinci a publikovali komentáře pod dezinformačními příspěvky. Jeden z „Dvojníků“ napsal, že je nutno vymýšlet šokující nesmysly a připisovat je Ukrajincům.

BIS: V Česku přetrvává riziko využití agentů k sabotážím řízeným z Ruska
Telegram, ilustrační foto

V hlavní roli Kirijenko, Gambashidze, Charičev a Zacharovová

Interní korespondence ASD, kterou The Insider získal, popisuje, jak systém fungoval a kdo ho řídil.

Dokumenty ukazují, že iniciátorem byl Kirijenko. O dohled ze strany Kremlu se starají Alexander Charičev a Sofija Zacharovová. Charičev má na starosti dezinformace týkající se Ukrajiny, zatímco Zacharovová odpovídá za jejich šíření v západních zemích.

Již zmíněný Gambashidze, který dříve působil jako poradce ruského poslance Pjotra Tolstého, v propagačním videu prohlásil: „Naše narativy jsou vtěleny do světonázoru občanů Západu. Díky pečlivé přípravě našich informačních útoků a pochopení cílů a záměrů projektu pevně věříme v konečné vítězství. Bojištěm jsou mysli lidí na planetě Zemi!“

Novináři nahlédli do zákulisí výuky ruských agentů a hackerů
Baumanova moskevská státní technická univerzita, březen 2026

Výběr redakce

Francie zakáže „nelegitimní" protesty, řekl Macron

Francie zakáže „nelegitimní" protesty, řekl Macron

13:08Aktualizovánopřed 8 mminutami
STANu vadí chování Ševčíka vůči Šebelové. Bylo to jinak, tvrdí poslanec

STANu vadí chování Ševčíka vůči Šebelové. Bylo to jinak, tvrdí poslanec

10:16Aktualizovánopřed 25 mminutami
Putinovi „Dvojníci“. The Insider popsal fungování kremelské dezinformační skupiny

Putinovi „Dvojníci“. The Insider popsal fungování kremelské dezinformační skupiny

před 32 mminutami
Poslanci se opět věnují státnímu rozpočtu

ŽivěPoslanci se opět věnují státnímu rozpočtu

03:59Aktualizovánopřed 2 hhodinami
ANO, Starostové pro Ostravu a Ostravak podepsali koaliční smlouvu

ANO, Starostové pro Ostravu a Ostravak podepsali koaliční smlouvu

09:30Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Rusko zasáhlo trh v Charkovské oblasti či Kyjev, úřady hlásí mrtvé a desítky zraněných

Rusko zasáhlo trh v Charkovské oblasti či Kyjev, úřady hlásí mrtvé a desítky zraněných

včeraAktualizovánopřed 2 hhodinami
Česko porušilo právo EU tím, že umožňuje výslech podezřelých bez obhájce

Česko porušilo právo EU tím, že umožňuje výslech podezřelých bez obhájce

11:12Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Pokud nebude trojkoalice do listopadu, bude Prahu řídit STAN a SPOLU

Pokud nebude trojkoalice do listopadu, bude Prahu řídit STAN a SPOLU

11:11Aktualizovánopřed 4 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Francie zakáže „nelegitimní" protesty, řekl Macron

Francouzský prezident Emmanuel Macron ve čtvrtek po schůzce zástupců vlády a tajných služeb prohlásil, že za sobotními nepokoji stály rozvratné ultralevicové skupiny, které plánovaly svrhnout republiku. Francie v příštích dnech zakáže „nelegitimní“ protesty, oznámil také prezident. Demonstracím organizovaných skupin, jako jsou odbory, budou podle něj nabídnuty alternativní cesty pro protestní průvody, aby byly ochráněny živnosti. Úřady večer oznámily, že zakázaly všechny demonstrace v Marseille a okolí plánované na sobotu jako protesty proti drahému bydlení. Ve čtvrtek se pokojně demonstrovalo v Paříži a několika dalších městech.
13:08Aktualizovánopřed 8 mminutami

Putinovi „Dvojníci“. The Insider popsal fungování kremelské dezinformační skupiny

Tým ruských dezinformátorů „Doppelgänger“ (Dvojníci) dosáhl toho, že americký viceprezident JD Vance a další američtí politici sdíleli ruskou propagandu namířenou proti Ukrajincům. Skupina je také původcem dezinformací souvisejících s pařížskou olympiádou a šiřitelem antisemitských nálad. O nových zjištěních informoval ve středu exilový ruský web The Insider.
před 32 mminutami

Ukrajina nařídila evakuaci rodin z posledních velkých měst na Donbasu, které kontroluje

Ukrajinské úřady nařídily povinnou evakuaci rodin s dětmi z Kramatorska a Slovjanska, dvou měst, která Ukrajinci stále ovládají v průmyslovém regionu Donbas na východě země. Tato města představují poslední bašty ukrajinské armády v regionu, který se Kreml snaží celý dobýt.
před 1 hhodinou

Napříč Evropou přibývá demonstrací, za nimiž stojí nespokojená mládež a boj proti drahotě

Sociální hnutí ve Francii inspirují některé sousední země, například Belgii a Itálii. Rozsah demonstrací však lze vysvětlit také socioekonomickými podmínkami specifickými pro každou zemi.
před 2 hhodinami

Rusko zasáhlo trh v Charkovské oblasti či Kyjev, úřady hlásí mrtvé a desítky zraněných

Dva lidi zabil a přes třicet zranil ruský raketový útok na trh ve městě Lozova v Charkovské oblasti, dalšího člověka zabil ruský dron v Kramatorsku v Doněcké oblasti, uvedli záchranáři z ukrajinské Státní služby pro mimořádné situace (DSNS). Jiný útok u města Lozova má také jednu oběť. Počet mrtvých po nočních a čtvrtečních ruských útocích tak stoupl na nejméně pět, neboť v noci Rusové zabili dva lidi v Kyjevě.
včeraAktualizovánopřed 2 hhodinami

Česko porušilo právo EU tím, že umožňuje výslech podezřelých bez obhájce

Česká republika porušuje právo EU tím, že umožňuje vyslýchat podezřelé z trestných činů bez přítomnosti obhájce, pokud se advokát nedostaví do 48 hodin od zadržení. Rozhodl o tom ve čtvrtek Soudní dvůr Evropské unie, který vyhověl žalobě Evropské komise. Obdobné pochybení vytkl unijní soud také Maďarsku. České ministerstvo zahraničí sdělilo, že se s verdiktem seznamuje a že ČR z něj vyvodí odpovídající závěry. Zdůraznilo, že s tímto rozsudkem není spojeno uložení žádných sankcí.
11:12Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Nedopusťme, aby stroje rozhodovaly o zabíjení lidí, zní z OSN

Technologický pokrok a geopolitické napětí společně vedou k tomu, že stále více států mění své armády na alespoň částečně robotické. Experti OSN varují před riziky.
před 3 hhodinami

Německá armáda cvičí vyslání posil do Estonska

Německá armáda poprvé trénuje vyslání posil do Estonska v rámci vojenského cvičení Brave Blue 26. Od minulého pátku jsou v Estonsku k vidění konvoje německého bundeswehru ze 4. logistického pluku. Podobná cvičení se již dříve konala v Litvě a Lotyšsku, ale v Estonsku jsou Němci poprvé.
před 5 hhodinami

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
Napříč Evropou přibývá demonstrací, za nimiž stojí nespokojená mládež a boj proti drahotě

Napříč Evropou přibývá demonstrací, za nimiž stojí nespokojená mládež a boj proti drahotě

před 2 hhodinami
Německá armáda cvičí vyslání posil do Estonska

Německá armáda cvičí vyslání posil do Estonska

před 5 hhodinami
Kódy, zdravotní údaje, firemní dokumenty. Co neposílat nástrojům AI?

Kódy, zdravotní údaje, firemní dokumenty. Co neposílat nástrojům AI?

včera v 16:36
EU vyšetřuje Booking.com kvůli postupu při řešení případů podvodů

EU vyšetřuje Booking.com kvůli postupu při řešení případů podvodů

včera v 14:24
Estonské nemocnice stále častěji využívají AI k záznamu rozhovorů mezi lékaři a pacienty

Estonské nemocnice stále častěji využívají AI k záznamu rozhovorů mezi lékaři a pacienty

20. 10. 2026
Ve Španělsku se každý třetí nájemník po zaplacení bydlení ocitá na hranici chudoby, uvádí Oxfam

Ve Španělsku se každý třetí nájemník po zaplacení bydlení ocitá na hranici chudoby, uvádí Oxfam

20. 10. 2026
Rok od krádeže v Louvru. Evropská muzea dál čelí problémům se zabezpečením

Rok od krádeže v Louvru. Evropská muzea dál čelí problémům se zabezpečením

19. 10. 2026
Trump opakuje Putinovy narativy a poškozuje zájmy Ukrajiny, míní bezpečnostní expert

Trump opakuje Putinovy narativy a poškozuje zájmy Ukrajiny, míní bezpečnostní expert

19. 10. 2026
Datacentra vyvolávají v Evropě odpor. Obyvatelé se obávají dopadů na životní prostředí

Datacentra vyvolávají v Evropě odpor. Obyvatelé se obávají dopadů na životní prostředí

16. 10. 2026
Nejen boršč. Ukrajina gastronomií představuje světu své kulturní dědictví

Nejen boršč. Ukrajina gastronomií představuje světu své kulturní dědictví

16. 10. 2026
Francouzští středoškoláci chtějí pokračovat v protestech i během podzimních prázdnin

Francouzští středoškoláci chtějí pokračovat v protestech i během podzimních prázdnin

15. 10. 2026
Soudkyně ICC označila tlak USA za „nehorázný útok na soud“

Soudkyně ICC označila tlak USA za „nehorázný útok na soud“

14. 10. 2026
Podvodníci v Lotyšsku přišli s falešným „festivalem dinosaurů“

Podvodníci v Lotyšsku přišli s falešným „festivalem dinosaurů“

14. 10. 2026
Začarovaný kruh nedostatku zkušeností vyřazuje mladé Estonce z trhu práce

Začarovaný kruh nedostatku zkušeností vyřazuje mladé Estonce z trhu práce

13. 10. 2026
Lotyšsko čelí četným pokusům o nelegální překročení hranice

Lotyšsko čelí četným pokusům o nelegální překročení hranice

13. 10. 2026
Memy jsou zbraní v informační válce, říká expert

Memy jsou zbraní v informační válce, říká expert

12. 10. 2026
Pokroky v AI přivádějí matematiky do „existenční krize“

Pokroky v AI přivádějí matematiky do „existenční krize“

12. 10. 2026
Mnohým AI chybí dostatečná opatření při dotazech vztažených k terorismu, varuje zpráva

Mnohým AI chybí dostatečná opatření při dotazech vztažených k terorismu, varuje zpráva

9. 10. 2026
Skrývá se za protesty francouzských středoškoláků hlubší pocit rozladění v celé generaci?

Skrývá se za protesty francouzských středoškoláků hlubší pocit rozladění v celé generaci?

9. 10. 2026
Estonsko chce čtrnáctileté studenty učit střelbě ze vzduchovky

Estonsko chce čtrnáctileté studenty učit střelbě ze vzduchovky

9. 10. 2026
„Putinův osobní projekt.“ Proč je Krymský most pro Rusko důležitý

„Putinův osobní projekt.“ Proč je Krymský most pro Rusko důležitý

8. 10. 2026
Konspirační teorie „Ukropolin“ proniká do polské politiky, upozorňuje expertka

Konspirační teorie „Ukropolin“ proniká do polské politiky, upozorňuje expertka

7. 10. 2026
Maskovaní převaděči se násilně pokusili protlačit do Lotyšska migranty

Maskovaní převaděči se násilně pokusili protlačit do Lotyšska migranty

7. 10. 2026
Místo nákupu pronájem krávy. Někteří francouzští chovatelé se snaží ulevit svému rozpočtu

Místo nákupu pronájem krávy. Někteří francouzští chovatelé se snaží ulevit svému rozpočtu

7. 10. 2026