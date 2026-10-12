Jinak jasné dny doprovodí chladná a mlhavá rána, o víkendu se ochladí

Meteorologové pro začínající týden předpovídají podzimní počasí s ranními mlhami a odpoledním sluncem. V polovině týdne se sice zatáhne a zaprší, do konce pracovního týdne ale bude opět jasno nebo polojasno. Změna přijde s víkendem, který přinese výrazné ochlazení a na hory sníh. Vyplývá to z týdenní předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
„Počasí se v následujícím týdnu ponese v typicky podzimním charakteru. Potrápí nás velmi chladná rána, výskyt mlh nebo nízké oblačnosti, ale zároveň se můžeme těšit na mírné oteplení při odpoledním sluníčku,“ uvedli meteorologové.
Pondělí a úterý přinese minimum srážek. „Na horách na severu a severovýchodě se výjimečně objeví přeháňky, v nichž může nad 1100 metrů (nad mořem) i slabě sněžit,“ doplnili. Ranní teploty se budou pohybovat mezi šesti až jedním stupněm Celsia, v noci na úterý může teplota klesnout pod nulu. Zatímco v pondělí se přes den dostane teplota až k šestnácti stupňům a na Moravě na sedmnáct stupňů, v úterý při nízké oblačnosti dosáhnou maxima deseti až třinácti stupňů.
Středa začne velkou oblačností. Od západu přijde do Čech slabý déšť, který během dne ustane. Na Moravě a ve Slezsku mohou ranní teploty klesnout pod bod mrazu. Přes den se pak vyšplhají na třináct až osmnáct stupňů.
„Zbytek pracovního týdne zřejmě opět nabídne slunečnou oblohu, ale v nočních, ranních a dopoledních hodinách počítejme s místními mlhami nebo nízkou oblačností,“ vyplývá z předpovědi. Ranní teploty se budou pohybovat mezi sedmi a dvěma stupni, přes den bude až osmnáct stupňů, ale při mlze a nízké oblačnosti se teplota nedostane nad dvanáct stupňů Celsia.
„Vývoj počasí o víkendu zůstává zatím poměrně nejistý, pravděpodobně se dočkáme ochlazení spojeného s velkou oblačností a na některých místech s deštěm nebo přeháňkami,“ sdělili meteorologové. Na horách bude sněžit.