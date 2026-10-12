V Liberci se domluvili na koalici, v opozici zůstane pouze ANO


12. 10. 2026Aktualizovánopřed 16 mminutami|Zdroj: ČTK
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Zdroj: ČT24

Na vytvoření koalice v Liberci se domluvili vítězní Starostové pro Liberecký kraj (SLK) s hnutím Lepší město a uskupením Liberec otevřený lidem (LOL) + Piráti. V 39členném zastupitelstvu by měli pohodlnou většinu 31 hlasů. O dohodě v pondělí informovali zástupci těchto stran. V opozici tak nejspíš zůstane jen ANO, které bylo součástí radniční koalice posledních dvanáct let.

Z jedenácti kandidátek v komunálních volbách v Liberci uspěly čtyři. Vítězné hnutí SLK získalo čtrnáct mandátů, druhé Lepší město jedenáct, třetí ANO osm a uskupení LOL + Piráti šest. Hlasovalo 40,64 procenta voličů.

„My jsme přirozeně se všemi partnery v zastupitelstvu jednali už od sobotního večera. Situace je trochu jednodušší, protože tady v Liberci se do zastupitelstva dostaly jen čtyři subjekty, takže jednání byla poměrně rychlá,“ sdělil lídr SLK Lukáš Hájek.

V Liberci vyhráli Starostové pro Liberecký kraj
Liberec

Pro vznik trojkoalice byla klíčová programová shoda a hledání stabilní většiny, prohlásil Hájek. Zda se stane primátorem, zatím nechtěl potvrdit, o rozložení sil v radě strany ještě jednají. „Pokud není dohodnuto všechno, není dohodnuto nic,“ poznamenal.

Dosavadní primátor Jaroslav Zámečník z SLK, který stotisícové krajské město vedl poslední dvě volební období, post neobhajoval, na kandidátce Starostů byl dvojkou.

V uplynulém volebním období v Liberci vytvořilo vítězné SLK koalici s ANO, Piráty a původně také s ODS. Dohromady měla tato koalice 29 z 39 mandátů, v této podobě ale nevydržela celé volební období. Po korupční kauze spojené s tehdejším lídrem ODS a nyní již bývalým členem strany Petrem Židkem skončila ODS v dubnu 2024 v opozici. Po těchto volbách ODS v zastupitelstvu dokonce poprvé od roku 1994 není, nepřekonala totiž pětiprocentní hranici nutnou pro zisk mandátu.

Zdroj: ČSÚ, ČT24

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