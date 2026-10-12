VideoSenátní duel v obvodu Louny: Ivo Trešl (za STAN) a Jaroslav Mikoláš (za ANO)


před 51 mminutami|Zdroj: ČT24
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Zdroj: ČT24

Česká televize před druhým kolem senátních voleb připravila duely postupujících kandidátů. Za obvod Louny spolu diskutovali Ivo Trešl (za STAN) a Jaroslav Mikoláš (za ANO).

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Zdroj: ČSÚ, ČT24

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