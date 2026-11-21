Elektronické cigarety pravidelně užívá přibližně každý desátý školák ve věku mezi jedenácti a patnácti lety. Oproti roku 2022 téměř dvojnásobně vzrostl i počet mladých, který každodenně konzumuje energetické nápoje. Některé školy tak tyto drinky s vysokým obsahem kofeinu a cukru zakazují ve školním řádu. Na trend ukázala rozsáhlá studie životního stylu, na níž spolupracovali vědci z Univerzity Palackého v Olomouci.
Na to, že mladí lidé vapují, studenti FZŠ Mezi školami v Praze prý narážejí často. A potvrzují to i data. Zatímco před čtyřmi lety pravidelně elektronickou cigaretu užívalo 4,9 procenta dětí ve věkovém rozmezí 11 až 15 let, letos jich je už 10,3 procenta.
„Klasické cigarety jsou pro ně něco, co patří minulosti, je to boomerovské. Nové vapo elektronické cigarety jsou pro ně naopak atraktivní, ať už ovocnými příchutěmi, nebo tím, jak jsou barevně odlišné,“ vysvětluje datový analytik studie HBSC z Univerzity Palackého v Olomouci Petr Baďura.
Moderní neřesti tak do jisté míry nahrazují ty starší. Třeba s alkoholem měli na začátku tisíciletí zkušenost skoro všichni patnáctiletí. Teď je to přibližně sedm z deseti. Častěji se ale objevuje jiný typ nápojů.
Reklama na energetický nápoj nahradila tabák
Podle zástupkyně ředitele pro výchovně-poradenskou oblast na FZŠ Mezi školami Kateřiny Budkové učitelé řeší oblibu energetických nápojů mezi dětmi. „Bohužel, z velké části jsou v tom podporovaní i doma,“ říká.
FZŠ Mezi školami má proto zákaz energetických nápojů přímo ve školním řádu. Obecně ale jejich spotřeba roste. Každý den je konzumuje osm procent školáků, což je skoro dvojnásobek oproti roku 2022.
„Dříve tam, kde byla reklama na tabákové výrobky nebo alkohol, dnes vidíme reklamu na energetické nápoje. Nachází se ve sportech nebo při sledování online počítačových her,“ popisuje hlavní řešitel studie HBSC v Česku Michal Kalman.
Energetický nápoj přitom vysokým množstvím cukru a kofeinu odpovídá i dvěma espressům, pro děti je tak zcela nevhodný.