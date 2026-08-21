Vapování u mladých zvyšuje riziko dýchacích potíží, varují britští lékaři


před 32 mminutami|Zdroj: ČTK

Vapování může u dětí a mladistvých vést k potížím s dýcháním a spánkem nebo k problémům s duševním zdravím. Královská vysoká škola pediatrie a dětského zdraví (RCPCH) v Londýně upozornila, že je třeba zabránit lákavé propagaci elektronických cigaret a vaporizérů, uvedla stanice BBC.

„Vapování je stále relativně nový fenomén a o jeho dlouhodobém dopadu na děti a mládež toho ještě mnoho nevíme, ale začíná se rýsovat jasný a znepokojivý obraz,“ varoval místopředseda RCPCH Mike McKean. „Musíme držet krok s rychle se vyvíjejícím trhem a nadále přijímat opatření na ochranu dětí před nikotinovými výrobky,“ dodal.

Lékaři zkoumali přibližně čtrnáct tisíc publikovaných článků a 81 studií zaměřených na vapování a zjistili, že je spojeno s vyšším výskytem dýchacích potíží. Navíc podle nich existují důkazy o škodlivých účincích také u kojenců, jejichž matky v těhotenství kouřily elektronické cigarety.

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Elektronická cigareta

Vapování u dětí je trvale spojováno se zhoršeným stavem dýchacích cest, jako je kašel, sípání, příznaky bronchitidy a zhoršení astmatu, přičemž se ukázalo, že elektronické cigarety slouží jako vstupní brána ke kouření cigaret, uvádí nová analýza RCPCH. Podle listu The Guardian jde o dosud nejkomplexnější průzkum této problematiky.

Kardiologové, vědci a zdravotní odborníci vyjádřili silné znepokojení ze škodlivých účinků elektronických cigaret na miliony teenagerů a mladých lidí po celém světě, včetně vystavení toxickým látkám a karcinogenům.

„Vapování by nemělo být vnímáno jako neškodná součást dospívání. Důkazy ukazují jasnou souvislost s respiračními příznaky, závislostí na nikotinu a následným kouřením cigaret, přičemž obavy z širších dopadů na zdraví mladých lidí stále rostou,“ varoval spoluautor analýzy Will Carroll.

Návrhy směřují k omezení

RCPCH vyzvala britskou vládu, aby ve svých návrzích na zavedení nových omezení prodeje elektronických cigaret zašla ještě dále, a navrhuje omezit počet dostupných příchutí.

Britská vláda chce zpřísnit zákon o tabáku a vapování z minulého vládního období tak, aby zakázal prodej tabáku všem osobám narozeným v lednu 2009 a později. V rámci nových vládních návrhů je cílem také snížit atraktivitu výrobků, v plánu je vystavovat elektronické cigarety v jednobarevném balení a s jednoduchými popisy. Další omezení by vedla k prodávání elektronických cigaret mimo dohled zákazníků, podobně jako je tomu v současné době u cigaret a tabáku.

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Nový návrh zákona je podle McKeana důležitým krokem k ochraně dětí před závislostí na nikotinu, neměl by však být vnímán jako jednorázové řešení.

Vapování v posledních deseti letech získalo na popularitě. Míra pravidelného užívání mezi mladými lidmi se zvýšila zhruba desetinásobně, přičemž s vapováním se často začíná již v období dospívání. Podle odhadů v Británii vyzkoušel vapování každý pátý mladý člověk ve věku 11 až 17 let.

Statistiky českého Státního zdravotního ústavu ukazují, že alespoň jednou měsíčně užívá nikotin 49,8 procenta mladých Čechů ve věku 15 až 24 let. V této věkové skupině je navíc obrovským problémem vapování, ke kterému se hlásí celá čtvrtina.

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