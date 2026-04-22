Mladí Britové si podle nového zákona už legálně cigarety nekoupí

Obě komory parlamentu ve Velké Británii schválily zákon, který znemožní lidem mladším osmnácti let, tedy těm narozeným po 1. lednu 2009, koupit si normální i elektronické cigarety, takzvaná vapovací zařízení. Tento zákaz platí doživotně. Pro obchody tedy bude nelegální prodávat těmto osobám tabákové výrobky, píše britský veřejnoprávní server BBC.
Zákon je součástí řady opatření zaměřených na řešení zdravotních dopadů kouření, které patří ve Velké Británii k hlavním příčinám úmrtí, invalidity a špatného zdravotního stavu, píše BBC. Dále bude nelegální kouřit vapovací zařízení uvnitř vozidel, ve kterých sedí děti, na hřištích a před školami či v nemocnicích. Nadále povoleno zůstane kouření na otevřených veřejných prostorách, jako jsou pláže, na zahrádkách restaurací a hospod či na soukromých veřejných prostranstvích.
Zákon ještě musí formálně schválit král Karel III.
Ministr zdravotnictví a sociální péče Wes Streeting označil událost za historický okamžik pro zdraví národa. „Prevence je lepší než léčba – tato reforma zachrání životy, ulehčí národní zdravotní službě (NHS) a přispěje k vytvoření zdravější Británie,“ uvedl.
Konzervativec Michael Morris oproti tomu míní, že zákon „vyvolává rozhořčení u mnoha lidí v tomto odvětví“, včetně maloobchodníků. „To, co opravdu potřebujeme, je správně pochopit, jak lidi vychovávat tak, aby nezačali kouřit,“ řekl.
Británie již od června loňského roku zakázala prodej jednorázových vapovacích zařízení, která byla velice populární mezi dospívajícími Brity.