Tabákový průmysl podle nové zprávy Světové zdravotnické organizace (WHO) vsází na nové cesty oslovování mladých zákazníků. A daří se mu to: počet kuřáků e-cigaret je nyní rekordní.
Kuřáků ubývá, počet vapujících je ale alarmující, varuje WHO
Svět sice v posledních letech kouří méně, tabáková epidemie ale zdaleka neskončila, varuje nová globální zpráva Světové zdravotnické organizace (WHO). Počet uživatelů tabáku podle ní klesl z 1,38 miliardy v roce 2000 na 1,2 miliardy v roce 2024. Od roku 2010 klesl počet lidí užívajících tabák o 120 milionů.
Přesto je na tabáku pořád závislý jeden z pěti dospělých na světě. Důsledkem jsou miliony zbytečných předčasných úmrtí na nemoci, které kouření prokazatelně způsobuje.
„Díky snahám zemí po celém světě o omezení tabáku miliony lidí přestávají kouřit nebo s kouřením nezačínají,“ pochválil úspěchy generální ředitel WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. „V reakci na tento výrazný pokrok se tabákový průmysl brání novými nikotinovými výrobky, které agresivně cílí na mladé lidi,“ upozorňuje však. Vlády podle něj musí jednat rychleji a důrazněji při zavádění opatření, která šíření tabáku zpomalují.
Vapování a stále nové metody, jak zaujmout mladé
Těmito novými strategiemi jsou podle WHO elektronické cigarety, které se používají k vapování. Vědcům dlouho chyběla data o tom, kolik lidí je konzumuje, letos WHO poprvé odhadla celosvětovou spotřebu elektronických cigaret – a čísla jsou dle organizace alarmující. V současné době používá elektronické cigarety více než sto milionů lidí po celém světě.
Nejvíc si vapování užívají lidé z bohatých zemí, na ně připadá 86 milionů uživatelů. Nejméně patnáct milionů uživatelů jsou děti ve věku mezi 13 a 15 lety. Pravděpodobnost, že děti budou vapovat, je v průměru devětkrát vyšší než u dospělých.
Vapováním to ale podle WHO jen začíná. Tabákový průmysl neustále uvádí na trh nové produkty a technologie s cílem propagovat závislost na tabáku, a to nejen prostřednictvím cigaret, ale také nikotinových sáčků, zahřívaných tabákových výrobků a dalších produktů, které škodí zdraví lidí a jsou cílené na novou mladou generaci spotřebitelů.
„Elektronické cigarety podněcují novou vlnu závislosti na nikotinu,“ komentoval výsledky britský epidemiolog Etienne Krug, který pracuje jako ředitel odboru WHO pro propagaci a prevenci. „Uvádějí se na trh jako prostředek ke snížení škodlivosti, ale ve skutečnosti si díky nim děti dříve navykají na nikotin,“ dodal. Svět tak podle něj riskuje, že se podkopou desítky let pokroku.
Kouření ve světě
Různé oblasti světa mají ohledně kouření velmi odlišný vývoj. Zdaleka nejpostiženější je jihovýchodní Asie, ale právě tam také nejvíc klesá procento lidí, které kouří. U mužů se počet kuřáků snížil téměř na polovinu – ze 70 procent v roce 2000 na 37 procent v roce 2024. Ženy v Asii nekouří téměř vůbec, takže to celkové rozšíření kouření významně snižuje. Úbytek mužských kuřáků v Asii sám o sobě představuje více než polovinu celosvětového poklesu kuřáků.
V Africe kouří nejméně procent lidí: v roce 2024 to bylo pouhých 9,5 procenta populace. Přesto tam paradoxně kuřáků přibývá. Hlavní příčinou je fakt, že na tomto kontinentu nejrychleji roste populace. Na americkém kontinentu došlo ke snížení o 36 procent, takže už kouří jen čtrnáct procent lidí. Slabinou podle WHO je, že zejména z jihu světadílu chybí spolehlivé údaje.
Evropa je v současné době regionem, který má největší podíl kuřáků v populaci. V roce 2024 zde kouřilo 24,1 procenta dospělých, přičemž ženy v Evropě mají nejvyšší prevalenci na světě, a to 17,4 procenta.
Co s tím?
WHO volá po lepší kontrole kouření a vapování. Zkušenosti ukazují, že tyto cesty fungují. Jako příklad může sloužit Austrálie, kde vláda loni v červenci zakázala produkci jednorázových e-cigaret a vaporizérů, stejně jako jejich dovoz a inzerování. Nyní je Australané mohou legálně koupit pouze na předpis v lékárnách. V zemi se ale už řadu let daří černému trhu s těmito nikotinovými produkty.
Údaje z půlky letošního roku ukazují, že australské děti ve školním věku od té doby méně vapují. Mladistvých ve věku od 14 do 17 let, kteří vapovali, na začátku roku 2023 bylo 17,5 procenta. Letos v dubnu tento podíl klesl na 14,6 procenta. Průzkum nazvaný Generation Vape, z něhož data pocházejí, vedla australská Rada proti rakovině (Cancer Council Australia). Trend potvrdil také ministr zdravotnictví Mark Butler, který řekl, že situace se zlepšuje i díky vzdělávání a preventivním kampaním.