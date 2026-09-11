Čeští vědci prozkoumali možnosti genetické úpravy lidských embryí


před 28 mminutami|Zdroj: ČT24
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Zdroj: ČT24

Odborný vědecký časopis Nature zveřejnil studii, na které se podíleli i čeští vědci. Přinesli v ní přelomové poznatky o možnostech opravy genetických chorob v raném embryonálním vývoji.

Downův syndrom, srpkovitá anémie, některé formy rakoviny, cystická fibróza nebo Duchenneova svalová dystrofie. Kompletní seznam dědičných onemocnění, která zkracují život a zhoršují jeho kvalitu, by byl ale mnohem delší – existuje jich totiž několik tisícovek.

Jejich léčba je náročná, a u mnoha z nich stále ještě nemožná. Řada vědců po celém světě v současné době proto začíná uvažovat o možnostech, které by dříve nebyly ani představitelné. Díky genovému inženýrství teď možné jsou – ale zůstávají velmi kontroverzními.

Největší pozornost – v negativním ohledu – vyvolala aktivita čínského vědce Che Ťien-kchueje, který v listopadu 2018 oznámil, že úspěšně upravil geny dvou malých dívek, aby jim takto daroval imunitu vůči viru HIV. Jenže nejenže měl jeho pokus nečekané vedlejší účinky, lékař skončil ve vězení a jeho neschválený pokus s lidskými bytostmi vyvolal po celém světě rozhořčení a vzpomínky na nacistické pokusy se židovskými dětmi. Reagovala i Světová zdravotnická organizace, která tyto experimenty ostře odsoudila.

Čína ale přes tento skandál v genetických experimentech s dětmi pokračuje. Čínští vědci před rokem pomocí agresivních virů změnili DNA šestileté dívce, která měla zpožděný vývoj kvůli genetické poruše. Šlo o první genovou terapii, která cílila na mozek: terapie měla přepsat vadný kód v jejích neuronech. K úspěchu stačila změna jediného písmene v genetickém kódu.

Letos v létě ale americký odborný časopis Science ve spolupráci s webem Retraction Watch zjistil, co Čína zatajila: dívka pouhých sedm dní po zákroku na jeho následky zemřela. A další případ, který skončil tragédií odhalili západní novináři jen o několik týdnů později: v Šanghaji došlo k úmrtí dítěte v rámci klinické studie experimentální terapie založené na úpravě genů určené k léčbě Duchennovy svalové dystrofie.

Léčba dědičných onemocnění pomocí cílené opravy genů u embryí nebo malých dětí je tedy velmi nadějný obor, ale zatím se nachází ve velmi časném stadiu.

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DNA, ilustrační grafika

Nová česká studie

Odborný časopis Nature teď vydal důležitou studii, které se tomuto fenoménu věnuje – a významný podíl na ní měli i čeští vědci. Výzkum se týká toho, jak lidská embrya opravují poškození DNA vznikající při těchto úpravách.

Právě na tom totiž záleží bezpečnost používaných metod. Autoři současně prozkoumali i limity současných technologií. Prvním autorem práce je Štěpán Jeřábek působící na Kolumbijské univerzitě v New Yorku a zároveň v Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR (ÚOCHB), na studii se podíleli i další dva vědci z tohoto ústavu – Iva Pichová a Michal Doležal.

Neznámé procesy, které se špatně studují

Oprava DNA je jedním ze základních procesů, na kterých zcela závisí správný vývoj lidského embrya. Chyby se totiž objevují v tomto kódu velmi často, člověk má ale evoluční mechanismy, jak je opravovat. Problém je, že o tom, jak přesně to probíhá v nejranějších fázích života, se dosud vědělo jen velmi málo – už jen proto, jak složitý a také eticky kontroverzní je výzkum lidských embryí.

A právě tím je nová studie klíčová: poprvé totiž podrobně porovnala, jak lidská embrya reagují na dva různé typy poškození DNA. „Studie ukazuje, že raná embrya si dokážou účinně poradit s jednovláknovým poškozením DNA, zatímco oprava dvouvláknových zlomů je v této fázi vývoje výrazně méně spolehlivá,“ shrnul Jeřábek.

Aby mohli vědci opravné mechanismy podrobně zkoumat, provedli cílené změny ve dvou dobře prostudovaných genech, a to hned dvěma rozdílnými způsoby genové editace. Pomocí dobře známé genetické techniky CRISPR-Cas9 vytvořili v embryonální DNA zlomy na obou vláknech dvoušroubovice, zatímco metodou editace bází vyvolali změnu spojenou s přerušením pouze jednoho vlákna DNA. Pak sledovali, jak na oba typy zásahu reagují buněčné opravné mechanismy.

Genetické nůžky CRISPR částečně vrátily zrak pacientům s dědičnou slepotou
Ilustrační foto

Vědcům se navíc povedlo z šest dnů starých embryí úspěšně izolovat kmenové buňky. Díky nim mohou studovat dopad genové editace mnohem podrobněji, protože z kmenových buněk se dá získat dostatek genetického materiálu k důkladné analýze. Umožňují také zkoumat, jak se genetické změny projeví v dalších generacích buněk.

Nastal už čas na genetické změny embryí?

Článek vedle nových poznatků o opravě DNA upozornil i na limity současných metod genové editace a potřebu jejich dalšího výzkumu. „Naším cílem nebylo vyvinout metodu pro genetické úpravy lidských embryí, ale v rámci základního výzkumu lépe porozumět tomu, jak v jejich buňkách fungují mechanismy opravy DNA. Přestože z hlediska úspěšnosti oprav představuje využití editace bází významný posun oproti technologii CRISPR-Cas9, výsledky naší studie zároveň ukazují, že před případným klinickým využitím těchto metod bude potřeba zodpovědět celou řadu dalších otázek týkajících se bezpečnosti,“ říká Štěpán Jeřábek.

Výzkum sám o sobě by se dal považovat za kontroverzní – pracoval s lidskými embryi. Probíhal proto v laboratoři respektovaného vědce Dietera Egliho pod přísným dohledem etické komise Kolumbijské univerzity. Studie vzbudila značnou mezinárodní pozornost a věnovala se jí světová média včetně deníku The New York Times.

Ředitel ÚOCHB Jan Konvalinka přitom zdůrazňuje, že podobný základní výzkum je důležitý nejen z vědeckého, ale i společenského hlediska. „Etickou debatu kolem podobných studií považuji za zcela legitimní a potřebnou. Smyslem základního výzkumu je posouvat hranice poznání a zároveň lépe chápat možnosti i limity současných technologií. Právě proto tato práce představuje důležitý příspěvek k odborné i veřejné diskusi.“

Odkaz na studii
Xixao

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