Izrael chce vyznamenat cestující za záchranu letadla


před 16 mminutami|Zdroj: ČTK

Izraelský prezident Jicchak Herzog chce udělit jedno z nejvyšších civilních vyznamenání čtyřem izraelským cestujícím, kteří pomohli zneškodnit útočníka v letu společnosti Flydubai na trase z Dubaje do Tel Avivu, píše agentura AFP. Indický pilot Smit Maččchar, kterého druhý pilot napadl v kokpitu letadla, utrpěl vážná zranění a nyní se léčí v Saúdské Arábii. V Izraeli i v Indii je oslavován jako hrdina, jelikož dle výpovědi cestujících při souboji otevřel dveře kokpitu, čímž umožnil záchranu stroje.

Maččchar je ve stabilizovaném stavu, uvedla podle agentury AP indická ambasáda v Rijádu. Stav zadrženého útočníka není znám.

„Tváří v tvář nejvážnějšímu nebezpečí a navzdory těžkým zraněním prokázal obrovskou odvahu a neochvějné odhodlání chránit životy ostatních. Jeho statečnost pomohla zachránit stovky životů a odvrátit velkou tragédii,“ napsal na síti X indický premiér Naréndra Módí.

Indický pilot Smit Maččchar
Zdroj: Israel Foreign Ministry/Handout via Reuters

Izraelští cestující na palubě letu ze Spojených arabských emirátů do Tel Avivu, který přepravoval 174 lidí, popsali, jak se zraněnému a krvácejícímu indickému kapitánovi podařilo otevřít dveře do kokpitu a vpustit je dovnitř. Cestující následně přemohli druhého pilota a pomohli stabilizovat letadlo, které prudce klesalo.

Herzog navrhl těmto třem lidem udělit prezidentské vyznamenání za občanskou statečnost. Vyznamenat chce také izraelského doktora, který poskytl pobodanému pilotovi lékařskou péči. „Rychlý zásah cestujících a posádky odvrátil obrovskou katastrofu,“ citoval Herzoga server Times of Israel.

Incident v letadle z Dubaje do Tel Avivu byl zřejmě pokusem o teroristický čin, řekl Kac
Ilustrační foto

Útočník je občanem Ománu, řekl Netanjahu

Saúdské a emirátské úřady se k případu veřejně vyjádřily jen velmi stručně a potvrdily, že vyšetřování pokračuje. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu uvedl, že druhý pilot je občanem Ománu a je vyslýchán v Saúdské Arábii. Identita a motivy útočníka zatím podle agentur nejsou známy.

Izraelské ministerstvo zahraničí uvedlo, že lidé na palubě pocházeli z Izraele, Indie a Spojených arabských emirátů. Americké ministerstvo zahraničí oznámilo, že čtyři cestující měli americké občanství.

Agenti izraelské tajné služby Šin Bet podle tamních médií ve čtvrtek odcestovali do Dubaje, aby připravili repatriační lety pro izraelské cestující uvázlé po středečním útoku. Společnost Flydubai, která na trase Dubaj – Tel Aviv běžně provozuje až deset letů denně, dočasně lety do Izraele pozastavila.

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Ido Netanjahu

Izrael zpřísní opatření

Agentura Reuters informovala, že izraelský premiér nařídil zvýšit bezpečnostní opatření na letech izraelských i neizraelských leteckých společností, což se zřejmě dotkne hlavně palubního personálu. „U každého pilota, který poletí do Izraele, budeme znát jeho identitu, o koho se jedná, provedeme některé bezpečnostní prověrky,“ řekl Reuters Netanjahuův mluvčí Doron Spielman. Například z Prahy do Tel Avivu létá několik izraelských společností i české aerolinky Smartwings.

Incident se stal při letu FZ 1073, během kterého stroj podle záznamů kolem 07:20 SELČ prudce klesl. Letadlo s cestujícími nakonec ve středu v podvečer přistálo v Tel Avivu. Na letišti je přivítal Netanjahu, který se mimo jiné pozdravil s Izraelcem, jenž se podílel na přemožení pilota. Izraelský ministr obrany Jisra’el Kac dle médií prohlásil, že podle prvních informací šlo o pokus o teroristický čin.

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Izraelský premiér Benjamin Netanjahu

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