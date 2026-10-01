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Útok na škole na severu Slovenska má druhou oběť


1. 10. 2026Aktualizovánopřed 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Úterní útok na základní škole na severu Slovenska má druhou oběť. Lékařům se nepodařilo zachránit žákyni, která byla hospitalizovaná ve velmi vážném stavu. Ve slovenské sněmovně to ve čtvrtek řekl předseda parlamentu Richard Raši (Hlas), poslanci dívku následně uctili minutou ticha. Po útoku nožem, při kterém zemřela i jedna učitelka, policie zadržela třináctiletého žáka uvedené školy.

Podle dřívějšího vyjádření slovenského ministra zdravotnictví Kamila Šaška (Hlas) byla zraněná dívka v život ohrožujícím stavu, a to kvůli ztrátě značného množství krve. Kromě obou uvedených obětí žák zranil další učitelku, která je podle slovenských médií mimo ohrožení života.

Podezřelý z útoku není kvůli nízkému věku trestně odpovědný. Umístěn byl do příslušného detenčního ústavu.

Dva lidi, a to zástupkyně gymnázia a studentka, zemřeli loni v lednu při jiném útoku na škole na východním Slovensku. Útočníkovi, který oběti ubodal a který byl v době činu plnoletý, soud prvního stupně ve středu vyměřil trest vězení v trvání pětadvacet let. Rozsudek není pravomocný. Odvolání přímo v soudní síti ohlásil žalobce, který žádal pro obžalovaného doživotí.

Učitelka zemřela po napadení žákem ve škole poblíž slovenské Čadce
Záchranné složky u cesty k základní škole v obci Staškov, 29. 9. 2026

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