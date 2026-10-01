VideoMladí Číňané stále častěji vyhledávají zážitky s přidanou emoční hodnotou


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24
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Zdroj: ČT24

V Číně roste poptávka po zážitcích, které poskytují „emoční hodnotu“. Mladí Číňané stále více nehledí jen na zboží nebo službu, ale platí za to, jak se díky zážitkům budou cítit. Oblíbený je například výstup na horu se společníkem. „Když nemůžete, vezme vás do náruče jako princeznu a zvládne s vámi i Osmnáct zatáček,“ řekl provozovatel služeb s emoční hodnotou Š' Jüan-tching. Populární jsou také soutěže ve šroubování a sázení rýže nebo robotičtí domácí mazlíčci. Mladí se k těmto zážitkům či výrobkům uchylují kvůli osamělosti i obavám z budoucnosti. Podle sociologů trend značí proměnu čínské společnosti. Znát to bude i během momentálně začínajícího Zlatého týdne, který je jedním z hlavních období volna, které v Číně lidé tráví cestováním a utrácením.

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VideoMladí Číňané stále častěji vyhledávají zážitky s přidanou emoční hodnotou

V Číně roste poptávka po zážitcích, které poskytují „emoční hodnotu“. Mladí Číňané stále více nehledí jen na zboží nebo službu, ale platí za to, jak se díky zážitkům budou cítit. Oblíbený je například výstup na horu se společníkem. „Když nemůžete, vezme vás do náruče jako princeznu a zvládne s vámi i Osmnáct zatáček,“ řekl provozovatel služeb s emoční hodnotou Š' Jüan-tching. Populární jsou také soutěže ve šroubování a sázení rýže nebo robotičtí domácí mazlíčci. Mladí se k těmto zážitkům či výrobkům uchylují kvůli osamělosti i obavám z budoucnosti. Podle sociologů trend značí proměnu čínské společnosti. Znát to bude i během momentálně začínajícího Zlatého týdne, který je jedním z hlavních období volna, které v Číně lidé tráví cestováním a utrácením.
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