Chybovost ve výdajích EU vzrostla na 3,8 procenta, varuje účetní dvůr

Odhadovaná míra chyb ve výdajích z rozpočtu Evropské unie (EU) je i nadále příliš vysoká, vyplývá z výroční zprávy Evropského účetního dvora (EÚD). Míra chybovosti byla 3,8 procenta, o rok dříve to bylo 3,6 procenta. Člen dvora za Česko Jan Gregor přiblížil, že dvůr při auditu za loňský rok odhalil sedmnáct případů podezření z podvodu. Jeden z nich se podle zdrojů ČTK týkal Česka.
Auditoři rovněž varovali, že rostoucí dluhové zatížení EU by mohlo mít značný dopad na budoucí rozpočty. Ve čtvrtek bude výroční zpráva, za kterou zodpovídá právě český člen účetního dvora Gregor, představena ve výboru pro rozpočtovou kontrolu (CONT) Evropského parlamentu ve Štrasburku.
„Ambiciózní rozpočty vyžadují stejně ambiciózní záruky,“ uvedl předseda EÚD Tony Murphy. „Pokud EU přejde na nový rozpočtový model, v němž financování již není spojeno s náklady, musíme se poučit z předchozích zkušeností a vyřešit to, co v předchozím modelu nefungovalo, aby finanční prostředky EU přinášely občanům zamýšlené výsledky,“ dodal.
Jeho slova souvisejí s plánovanou změnou způsobu financování v příštím dlouhodobém rozpočtu EU na období 2028 až 2034, který se nyní dojednává. Evropská komise (EK) navrhuje, aby bylo více peněz členským státům vypláceno na základě dosažených výsledků a splnění předem stanovených podmínek, podobně jako tomu bylo u Nástroje pro oživení a odolnost (RRF). EÚD přitom u RRF opakovaně upozorňuje na nedostatky v kontrolách a na případy, kdy členské státy nesplnily podmínky stanovené pro výplatu financí.
Rok 2025 byl přitom předposledním rokem provádění Nástroje pro oživení a odolnost, letošní rok je posledním rokem jeho fungování. RRF je mimořádný nástroj na podporu hospodářského oživení, jednotlivé členské státy EU z něj mohou v několika platbách čerpat peníze. Musely ale splnit stanovené milníky a cíle.
Do konce roku 2025 bylo z 359,9 miliardy eur (zhruba 8,8 bilionu korun) vyčleněných na tento nástroj vyplaceno 237,5 miliardy eur. Letos, v posledním roce jeho fungování, tedy bude z celého objemu grantových prostředků vyplacena třetina – více než 122 miliard eur.
Některé platby nesplňovaly podmínky, zjistil audit
Auditoři přitom zjistili, že z 37 grantových plateb z Nástroje pro oživení a odolnost vyplacených členským státům v roce 2025 devět nesplňovalo stanovená pravidla a podmínky. Jednalo se například o neuspokojivé splnění milníků a cílů, porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek a nesrovnalosti týkající se státní podpory. EÚD rovněž zkritizoval, že v některých případech měnily země své plány ještě poté, co požádaly EK o platbu. Podle auditorů tak vzniklo riziko, že by některé země mohly obdržet unijní finanční prostředky a přitom dosáhnout nižší úrovně výsledků, než původně přislíbily.
Jako externí auditor EU nemá EÚD pravomoc vyšetřovat případy podezření z podvodu, které poškozují finanční zájmy sedmadvacítky. Jestliže ale mají auditoři podezření na nelegální činnost, oznámí to Evropskému úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) a Úřadu evropského veřejného žalobce (EPPO).
Auditoři každoročně prověřují příjmy a výdaje EU a zjišťují, zda je roční účetní závěrka spolehlivá a zda jsou příjmové a výdajové operace v souladu s pravidly. Odhadovanou míru chyb porovnávají s dvouprocentním prahem, což je limit, nad nímž se míra nesprávných výdajů považuje za významnou. Odhadovaná míra chyb nevyjadřuje míru podvodů, neefektivnosti ani plýtvání. Jde o odhadovaný objem prostředků, které nebyly použity v souladu s předpisy unie nebo jednotlivých států.
EÚD je nezávislý kontrolní orgán EU se sídlem v Lucemburku. Zaměstnává přibližně 950 lidí v oblasti auditu, podpory a administrativy ze všech členských států EU. Z toho je přes 30 Čechů. Cílem účetního dvora je přispívat ke zlepšení finančního řízení EU, posílit tak důvěru občanů a účinně reagovat na současné i budoucí úkoly, jimž EU čelí.