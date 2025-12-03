Bývalá šéfka unijní diplomatické služby čelí obvinění z podvodu a korupce


Bývalá šéfka diplomatické služby EU (EEAS) a současná rektorka College of Europe v Bruggách Federica Mogheriniová čelí spolu s dalšími dvěma lidmi obvinění z podvodu při zadávání veřejných zakázek, korupce a střetu zájmů. Informovaly o tom agentury Reuters a AFP s odvoláním na prohlášení Úřadu evropského veřejného žalobce (EPPO).

Belgická policie tři obviněné zadržela při úterních raziích v budovách EEAS, vysoké školy a v domech podezřelých, později je podle EPPO propustila.

EPPO uvádí, že mezi dalšími dvěma obviněnými je vedoucí pracovník College of Europe v Bruggách a vysoce postavený úředník Evropské komise. Reuters i AFP s odvoláním na své zdroje informovaly, že mezi zadrženými je evropský diplomat Stefano Sannino, který několik let působil jako generální tajemník EEAS.

Zadrželi bývalou šéfku diplomacie EU Mogheriniovou, píší média
Bývalá šéfka evropské diplomacie Federica Mogheriniová

Podle EPPO souvisí obvinění s podezřením na podvody spojené se školením juniorních diplomatů financovaným Evropskou unií. Vyšetřování bylo zahájeno poté, co se objevila tvrzení, že diplomatická služba EU a College of Europe zneužily v letech 2021 a 2022 veřejné prostředky Evropské unie.

Mogheriniová vedla diplomatickou službu EU v letech 2014 až 2019. Rektorkou College of Europe, prestižní vysoké školy, kterou vystudovalo mnoho evropských úředníků, se stala v roce 2020. Italové Mogheriniová a Sannino jsou podle Reuters dobře známí v evropských diplomatických kruzích a jejich zadržení vyvolalo velký rozruch.

Bývalá šéfka diplomatické služby EU (EEAS) a současná rektorka College of Europe v Bruggách Federica Mogheriniová čelí spolu s dalšími dvěma lidmi obvinění z podvodu při zadávání veřejných zakázek, korupce a střetu zájmů. Informovaly o tom agentury Reuters a AFP s odvoláním na prohlášení Úřadu evropského veřejného žalobce (EPPO).
Další dvě těla předaná Hamásem nepatří rukojmím, zjistili Izraelci

Pozůstatky předané Izraeli v úterý z Pásma Gazy nepatří žádnému z rukojmí, uvedl ve středu ráno úřad izraelského premiéra na základě výsledků forenzní analýzy. Izrael tak stále čeká na předání těl dvou mrtvých rukojmí, jednoho izraelského občana a jednoho thajského občana. Skupina spřízněná s teroristickým hnutím Hamás později uvedla, že tělo rukojmí hledá s pomocí týmu Červeného kříže.
08:14Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Norsko a Německo dají dalších téměř sedmnáct miliard korun na zbraně pro Ukrajinu

Norsko dá dalších pět set milionů eur (dvanáct miliard korun) na nákup zbraní pro Ukrajinu prostřednictvím iniciativy Severoatlantické aliance, Německo přispěje dalšími dvěma sty miliony eur (4,8 miliardy korun), uvedli ministři zahraničí obou zemí Espen Barth Eide a Johann Wadephul před jednáním zemí NATO v Bruselu. Celkem podle šéfa NATO Marka Rutteho spojenci do konce roku na iniciativu přispějí sumou kolem pěti miliard dolarů (104 miliard korun).
před 2 hhodinami

První čínský pokus přistát s opakovaně použitelnou raketou selhal

První let čínské rakety Cučchüe-3, která má opakovaně použitelný první stupeň podobně jako rakety americké společnosti SpaceX, skončil v noci na středu neúspěchem. Píše to agentura Reuters s odkazem na čínská státní média.
před 2 hhodinami

Rada EU se dohodla s europarlamentem na ukončení dovozu plynu z Ruska

Rada Evropské unie (EU), která zastupuje členské státy, se dohodla s Evropským parlamentem na ukončení dovozu plynu z Ruska do podzimu 2027. Dohoda musí být ještě formálně potvrzena Evropským parlamentem a členskými státy Rady EU.
03:05Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Američané v Rusku nepochodili, jednání o válce k ničemu nedospěla

Ruský vládce Vladimir Putin jednal v Kremlu s americkým zmocněncem Stevem Witkoffem a zetěm prezidenta USA Donalda Trumpa Jaredem Kushnerem o rusko-ukrajinské válce. Po téměř pěti hodinách debata skončila bez výsledku. Rusko dosud odmítlo všechny návrhy a pokračuje v agresi proti Ukrajině, kde pomalu zabírá další území a ostřeluje cíle po celé zemi.
včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami

Polská prokuratura obvinila Rusa ze špionáže a vedení sabotérů v zemi

Polská prokuratura obvinila osmadvacetiletého Rusa ze špionážních aktivit a vedení skupiny sabotérů v Polsku. S odvoláním na tamní úřady to v úterý napsala tisková agentura PAP. Prokurátoři vznesli obvinění proti Michailu Mirgorodskému v jeho nepřítomnosti, protože je v zahraničí. Podle agentury AFP ho viní z toho, že pracoval na popud ruských tajných služeb.
před 12 hhodinami

Afghánec podezřelý ze střelby na gardisty u Bílého domu u soudu odmítl vinu

Afghánec podezřelý ze střelby na dva gardisty poblíž Bílého domu v úterý prostřednictvím svého právníka u soudu odmítl vinu. Devětadvacetiletý muž, který v rodné zemi spolupracoval s americkou armádou a Ústřední zpravodajskou službou (CIA) v boji proti hnutí Taliban, čelí obvinění z vraždy prvního stupně a z napadení. Střelným zraněním po jeho útoku z konce listopadu podlehla 20letá gardistka Sarah Beckstromová, zatímco její o čtyři roky starší kolega Andrew Wolfe zůstává v nemocnici.
před 13 hhodinami
