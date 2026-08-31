NKÚ: Česká ekonomika loni rostla rychleji než průměr EU, výrazně se zvýšil i dluh

Česká ekonomika loni rostla rychleji, než byl průměr zemí Evropské unie, zároveň se ale výrazně prohloubilo zadlužení státu. Státní dluh vzrostl na 3,7 bilionu korun a výdaje na něj se zvýšily na 98 miliard korun. Nepodařilo se odstranit slabiny, které ohrožují budoucí konkurenceschopnost země, uvedl v pondělí Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) ve svém stanovisku ke státnímu závěrečnému účtu za loňský rok. Úřad stanovisko zveřejňuje ze zákona do konce srpna.
Zatímco česká ekonomika loni vzrostla o 2,6 procenta, evropský průměr představoval 1,5 procenta. Státní rozpočet loni skončil schodkem 290,7 miliardy korun, což bylo proti plánu o téměř padesát miliard korun víc. Pro letošní rok je schválený schodek 310 miliard, pro příští rok počítá vláda podle svých dosavadních vyjádření s deficitem pod čtyři sta miliard.
NKÚ také varuje, že budoucí výkonnost české ekonomiky ohrožuje nízká produktivita práce, vysoká energetická náročnost a stárnutí populace. „Českou ekonomiku brzdí vysoké ceny energií a o klíčových reformách se už ani nemluví, natož aby vláda nějakou spustila,“ uvedl ve stanovisku prezident NKÚ Miloslav Kala.
K vyššímu schodku podle NKÚ přispěly nižší než očekávané příjmy z prodeje emisních povolenek. Místo plánovaných třiceti miliard korun stát získal 13,7 miliardy. Bývalý ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) obhajoval plánovaný výnos tím, že jde o odborný odhad ministerstva životního prostředí.
NKÚ však poznamenává, že podobná situace s nenaplněním příjmů z prodeje povolenek se opakuje od roku 2022. O loňském schodku řekl Stanjura už v lednu, že reálný deficit byl kolem 250 miliard korun, protože část očekávaných peněz z EU dorazí až letos.
Kala konstatoval, že schodky státního rozpočtu v řádech stovek miliard korun se staly běžnou součástí veřejných financí. Řada státních výdajů však podle něj nepřináší odpovídající výsledky z hlediska konkurenceschopnosti produktivity nebo inovační výkonnosti. „Česká ekonomika loni rostla hlavně díky vyšší spotřebě domácností a počtu odpracovaných hodin než díky produktivitě práce. To ale není model, na kterém lze dlouhodobě stavět,“ míní prezident NKÚ.
Státní dluh se za poslední desetiletí zvýšil o dva biliony korun
NKÚ ve svém stanovisku také poukazuje na to, že státní dluh vzrostl ke konci loňského roku na 3,7 bilionu korun a za poslední desetiletí se zvýšil o dva biliony korun. Úroky z něj se od roku 2021 víc než zdvojnásobily. V příštím roce by měl dluh podle prognózy ministerstva financí překročit 4,4 bilionu korun a úroky by si měly vyžádat až 139 miliard korun.
Do dopravy směřovalo loni podle NKÚ ze státního rozpočtu téměř 129 miliard korun. Tyto peníze ale podle něj dosud nepřinesly očekávané výsledky. „Česká republika udržuje relativně rozsáhlou a v některých oblastech málo využívanou železniční síť, jejíž provoz a údržba spotřebovávají značné prostředky, které by mohly být efektivněji využity na modernizaci klíčových tratí,“ domnívají se kontroloři.
Ve vědě a výzkumu zůstává Česko podle NKÚ inovátorem pouze na papíře. „Stát loni podpořil vědu, výzkum a inovace částkou přesahující 54 miliard korun. Přesto se Česko nadále řadí mezi takzvané mírné inovátory a od cíle stát se do roku 2030 evropským inovačním lídrem zůstává daleko,“ stojí ve stanovisku NKÚ.