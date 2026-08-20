Schillerová pokračuje třetím dnem v jednáních o rozpočtu. Sejde se s Juchelkou, Metnarem a Šťastným

Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) bude ve čtvrtek třetím dnem jednat se členy vlády o návrhu státního rozpočtu na rok 2027. Znovu se postupně setká s ministrem práce a sociálních věcí Alešem Juchelkou (ANO), ministrem vnitra Lubomírem Metnarem (ANO) a ministrem pro sport, prevenci a zdraví Borisem Šťastným (Motoristé). Celkovou podobu rozpočtu ani předpokládanou výši schodku vláda dosud nezveřejnila.
Čtvrteční jednání začne v 7:30 schůzkou Schillerové s Juchelkou. Od 10:00 bude ministryně financí jednat s Metnarem a od 11:00 se Šťastným. Všichni tři ministři se se Schillerovou setkali už v úterý, během prvního dne jednání o rozpočtech jednotlivých resortů.
Schillerová se během předchozích dvou dnů setkala s dalšími členy vlády. Žádný z účastníků dosavadních jednání zatím celkovou podobu rozpočtu nekomentoval. Na síti X šéfka resortu financí uvedla, že mezi hlavní priority rozpočtu budou patřit investice do dopravní sítě, energetické bezpečnosti, dostupného zdravotnictví, školství a bydlení. Rozpočet by měl podle ní současně podpořit hospodářský růst.
Přesnou výši schodku rozpočtu na příští rok zatím Schillerová ani další členové vlády nezveřejnili. Babiš v červenci uvedl pouze to, že by měl být „významně pod“ 400 miliardami korun.
V letošním roce stát plánuje hospodařit se schodkem 310 miliard korun. Pokud by rozpočet skončil s takovým deficitem, šlo by o čtvrtý nejhlubší schodek od vzniku samostatného Česka. Hranici 400 miliard korun překročil rozpočtový deficit pouze v pandemickém roce 2021, kdy dosáhl 419,7 miliardy korun. Mezi 300 a 400 miliardami se dosud pohyboval v letech 2020 a 2022.
Ministerstvo financí musí návrh státního rozpočtu předložit vládě do konce srpna. Kabinet ho následně musí do konce září poslat Poslanecké sněmovně.