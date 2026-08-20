Schillerová pokračuje třetím dnem v jednáních o rozpočtu. Sejde se s Juchelkou, Metnarem a Šťastným


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK, ČT24

Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) bude ve čtvrtek třetím dnem jednat se členy vlády o návrhu státního rozpočtu na rok 2027. Znovu se postupně setká s ministrem práce a sociálních věcí Alešem Juchelkou (ANO), ministrem vnitra Lubomírem Metnarem (ANO) a ministrem pro sport, prevenci a zdraví Borisem Šťastným (Motoristé). Celkovou podobu rozpočtu ani předpokládanou výši schodku vláda dosud nezveřejnila.

Čtvrteční jednání začne v 7:30 schůzkou Schillerové s Juchelkou. Od 10:00 bude ministryně financí jednat s Metnarem a od 11:00 se Šťastným. Všichni tři ministři se se Schillerovou setkali už v úterý, během prvního dne jednání o rozpočtech jednotlivých resortů.

Schillerová se během předchozích dvou dnů setkala s dalšími členy vlády. Žádný z účastníků dosavadních jednání zatím celkovou podobu rozpočtu nekomentoval. Na síti X šéfka resortu financí uvedla, že mezi hlavní priority rozpočtu budou patřit investice do dopravní sítě, energetické bezpečnosti, dostupného zdravotnictví, školství a bydlení. Rozpočet by měl podle ní současně podpořit hospodářský růst.

Přesnou výši schodku rozpočtu na příští rok zatím Schillerová ani další členové vlády nezveřejnili. Babiš v červenci uvedl pouze to, že by měl být „významně pod“ 400 miliardami korun.

V letošním roce stát plánuje hospodařit se schodkem 310 miliard korun. Pokud by rozpočet skončil s takovým deficitem, šlo by o čtvrtý nejhlubší schodek od vzniku samostatného Česka. Hranici 400 miliard korun překročil rozpočtový deficit pouze v pandemickém roce 2021, kdy dosáhl 419,7 miliardy korun. Mezi 300 a 400 miliardami se dosud pohyboval v letech 2020 a 2022.

Ministerstvo financí musí návrh státního rozpočtu předložit vládě do konce srpna. Kabinet ho následně musí do konce září poslat Poslanecké sněmovně.

Druhý den rozpočtových jednání ministrů se Schillerovou skončil
Ministryně financí Alena Schillerová (ANO)

Výběr redakce

Konec obecných a zavádějících tvrzení. Blíží se nová pravidla proti „greenwashingu“

Konec obecných a zavádějících tvrzení. Blíží se nová pravidla proti „greenwashingu“

před 8 mminutami
Druhý den rozpočtových jednání ministrů se Schillerovou skončil

Druhý den rozpočtových jednání ministrů se Schillerovou skončil

včeraAktualizovánopřed 6 hhodinami
Ukrajinské protikorupční úřady vyšetřují poslance a členy prezidentské kanceláře

Ukrajinské protikorupční úřady vyšetřují poslance a členy prezidentské kanceláře

včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami
Maďarské úřady ukončily vyšetřování „zlatého konvoje“, žádný zločin se nestal

Maďarské úřady ukončily vyšetřování „zlatého konvoje“, žádný zločin se nestal

před 8 hhodinami
Při nehodě na Chomutovsku zemřeli tři lidé

Při nehodě na Chomutovsku zemřeli tři lidé

včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami
Ruský dron zasáhl mikrobus v Chersonu, Ukrajina opět mířila na ruský průmysl

Ruský dron zasáhl mikrobus v Chersonu, Ukrajina opět mířila na ruský průmysl

včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami
Sesuv ve zlatém dole ve Středoafrické republice si vyžádal nejméně sto obětí

Sesuv ve zlatém dole ve Středoafrické republice si vyžádal nejméně sto obětí

včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami
Senát vrátil znovuzavedení EET i zákon o státních zaměstnancích sněmovně

Senát vrátil znovuzavedení EET i zákon o státních zaměstnancích sněmovně

včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Konec obecných a zavádějících tvrzení. Blíží se nová pravidla proti „greenwashingu“

Na konci září by měla v EU začít platit nová pravidla, jejichž cílem je přinést transparentní informace o udržitelnosti výrobků a služeb. Směrnice by měla omezit takzvaný greenwashing („lakování nazeleno“), tedy zavádějící označování výrobků za ekologické. Firmy nebudou moci propagovat své výrobky či služby pouze obecnými označeními jako „ekologické“ či „zelené“, aniž by toto tvrzení náležitě doložily. Do českého právního řádu novinky zavede novela zákona o ochraně spotřebitele a občanského zákoníku, která je aktuálně v Poslanecké sněmovně.
před 8 mminutami

Schillerová pokračuje třetím dnem v jednáních o rozpočtu. Sejde se s Juchelkou, Metnarem a Šťastným

Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) bude ve čtvrtek třetím dnem jednat se členy vlády o návrhu státního rozpočtu na rok 2027. Znovu se postupně setká s ministrem práce a sociálních věcí Alešem Juchelkou (ANO), ministrem vnitra Lubomírem Metnarem (ANO) a ministrem pro sport, prevenci a zdraví Borisem Šťastným (Motoristé). Celkovou podobu rozpočtu ani předpokládanou výši schodku vláda dosud nezveřejnila.
před 1 hhodinou

Druhý den rozpočtových jednání ministrů se Schillerovou skončil

Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) ve středu pokračovala v jednáních se členy vlády o návrhu státního rozpočtu na příští rok. Po úterních schůzkách se sedmi ministry jednala s dalšími šéfy resortů. Celkovou podobu rozpočtu zatím žádný z účastníků jednání nekomentoval. Premiér Andrej Babiš (ANO) uvedl, že rozpočtový schodek by měl být výrazně nižší než 400 miliard korun.
včeraAktualizovánopřed 6 hhodinami

Senát vrátil znovuzavedení EET i zákon o státních zaměstnancích sněmovně

Senát ve středu vrátil předlohu ke znovuzavedení EET s pozměňovacími návrhy sněmovně. Poslancům vrátil i změny podmínek zaměstnávání státních úředníků a návrh na zrušení pravomoci prezidenta určovat vedoucí diplomatických misí. Senátoři schválili lepší ochranu spotřebitelů při uzavírání finančních smluv on-line a umožnili i přijetí úpravy sněmovních pravidel k omezení možných obstrukcí. Novelu stavebního zákona budou probírat nejdříve ve čtvrtek. Senátoři TOP 09 a ODS jsou připraveni obrátit se kvůli ní na Ústavní soud.
včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami

VideoO lžích politiků i o tom, kdo ohýbá realitu ve prospěch Ruska, hovořili Moláček a Golis

Novinář musí být nestranný, ale to neznamená, že nesmí mít názor. Když politici lžou, je povinností novináře na to upozornit. Někteří ale lžou víc než jiní. Jaký je dopad lží a dezinformací nejen na sociálních sítích na veřejnost? Kdo ohýbá realitu ve prospěch Ruska? A proč jsou zrovna v současnosti veřejnoprávní média a jejich nezávislost mnohem důležitější, než kdykoliv v minulosti? Na otázky Jany Neumannové odpovídají reportéři Jan Moláček a Ondřej Golis. V našich podcastech běžně mluvíme o tématech reportáží. V této speciální letní sérii vám představíme reportéry Reportérů ČT, kteří pro vás kauzy a reportáže natáčejí.
před 15 hhodinami

Část Česka ve čtvrtek zasáhnou silné bouřky, uvedl ČHMÚ

V Karlovarském, Ústeckém a Libereckém kraji hrozí v noci na čtvrtek silné bouřky. V noci na pátek se mohou bouřky doprovázené nárazy větru a kroupami objevit také v pásu na jihovýchodě země. Ve výstraze to ve středu uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).
před 17 hhodinami

VideoSkopeček vyzval ke konsolidaci. Schodky minulé vlády nepřekročíme, řekl Vondráček

Začala jednání o státním rozpočtu na příští rok. „Samozřejmě ministři musí kopat za své resorty, ale musíme plnit programové prohlášení, ve kterém říkáme, že chceme směřovat k vyrovnané bilanci,“ poznamenal předseda Svobodných Libor Vondráček (klub SPD) v Událostech, komentářích. „Schodky minulé vlády ale rozhodně nepřekročíme,“ dodal. Ke konsolidaci veřejných financí vyzval místopředseda sněmovny Jan Skopeček (ODS). „Nicméně vláda si rozvolnila rozpočtová pravidla,“ upozornil a doplnil, že toto rozhodnutí kritizují i experti. „Už to není jen spor mezi opozicí a vládou,“ řekl. O jednání o rozpočtu hovořili také komentátor Reflexu Viliam Buchert a redaktorka Seznam Zpráv Tereza Povolná. Diskusi moderovala Tereza Řezníčková.
před 22 hhodinami

VideoPiráti by v příštím roce chtěli schodek rozpočtu pod 300 miliard, říká Hřib

„Já bych prosazoval deficit, který by byl menší než předchozí (letošní) rok. To znamená – bavili bychom se o tom, že by to muselo být po třemi sty miliardami,“ sdělil v úterním Interview ČT24 ke státnímu rozpočtu na příští rok předseda Pirátů Zdeněk Hřib. „Pokud bychom se bavili o tom, jakým způsobem deficity začít krotit, tak je nutné mít odvahu dělat nějaké kroky, které bude nutné také vysvětlovat, což je jedna z věcí, co by měl politik dělat,“ doplnil s tím, že prostředky by šlo získat třeba omezením dotací pro velké zemědělské podniky. Ušetřit by dle něj stát mohl také vstupem do mechanismu směnných kurzů ERM II. Zmínil rovněž zdanění tichého vína či legalizaci konopí. Hřib v pořadu moderovaném Danielem Takáčem hovořil také o hospodaření krajů a obcí či o volebních preferencích Pirátské strany.
před 22 hhodinami

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
Počet příslušníků německé armády je nejvyšší za třináct let

Počet příslušníků německé armády je nejvyšší za třináct let

před 11 hhodinami
Děti v Hrušivce vyrůstají za zvuku ruských dronů. Mnozí obyvatelé ale nechtějí odejít

Děti v Hrušivce vyrůstají za zvuku ruských dronů. Mnozí obyvatelé ale nechtějí odejít

před 13 hhodinami
Moskevský soud odsoudil Litevce za odstranění pamětních desek ze sovětského hřbitova

Moskevský soud odsoudil Litevce za odstranění pamětních desek ze sovětského hřbitova

18. 8. 2026
V Polsku se terčem internetových podvodníků stávají hlavně mladí, nikoli senioři

V Polsku se terčem internetových podvodníků stávají hlavně mladí, nikoli senioři

18. 8. 2026
Sestřelený dron přiletěl do Lotyšska z Běloruska, uvedl ministr obrany Melnis

Sestřelený dron přiletěl do Lotyšska z Běloruska, uvedl ministr obrany Melnis

17. 8. 2026
Bulharský ostrov svaté Anastázie se připravuje na hosty Eurovize 2027

Bulharský ostrov svaté Anastázie se připravuje na hosty Eurovize 2027

17. 8. 2026
Nižší počet případů tuberkulózy vede Estonsko k přehodnocení plošného očkování

Nižší počet případů tuberkulózy vede Estonsko k přehodnocení plošného očkování

14. 8. 2026
Evropu svírá sucho. Nízké hladiny řek ohrožují dopravu, energetiku i úrodu

Evropu svírá sucho. Nízké hladiny řek ohrožují dopravu, energetiku i úrodu

14. 8. 2026
Návyky z dětství mají dlouhodobý vliv na zdraví, ukazují studie

Návyky z dětství mají dlouhodobý vliv na zdraví, ukazují studie

14. 8. 2026
Bulharsko zakládá svou první komunitu pro soužití s medvědy

Bulharsko zakládá svou první komunitu pro soužití s medvědy

13. 8. 2026
Generátory, fronty a opuštěné pláže. Jaký je teď život na okupovaném Krymu

Generátory, fronty a opuštěné pláže. Jaký je teď život na okupovaném Krymu

12. 8. 2026
Ázerbájdžán usiluje o novou trasu pro přenos elektřiny do Evropy

Ázerbájdžán usiluje o novou trasu pro přenos elektřiny do Evropy

12. 8. 2026
„Mnoho lidí má AIDS.“ V ulicích Marseille prudce stoupá užívání cracku

„Mnoho lidí má AIDS.“ V ulicích Marseille prudce stoupá užívání cracku

11. 8. 2026
Rusko naléhá na Arménii, aby uspořádala referendum o EU, a varuje před „dalšími kroky“

Rusko naléhá na Arménii, aby uspořádala referendum o EU, a varuje před „dalšími kroky“

11. 8. 2026
Estonsko ruší podporu v nezaměstnanosti pro mladé, kteří dokončili vojenskou službu

Estonsko ruší podporu v nezaměstnanosti pro mladé, kteří dokončili vojenskou službu

11. 8. 2026
Kazachstán zvažuje trasy přes Gruzii a Ázerbájdžán pro vývoz ropy do Evropy

Kazachstán zvažuje trasy přes Gruzii a Ázerbájdžán pro vývoz ropy do Evropy

10. 8. 2026
Falešní „lékaři“ vytvoření AI šíří mezi staršími Poláky nebezpečné zdravotní rady

Falešní „lékaři“ vytvoření AI šíří mezi staršími Poláky nebezpečné zdravotní rady

8. 8. 2026
Spekulace o přímém ruském útoku jsou pošetilé, míní estonský bezpečnostní expert

Spekulace o přímém ruském útoku jsou pošetilé, míní estonský bezpečnostní expert

7. 8. 2026
Pobyt u vodních ploch zvyšuje duševní pohodu, ukázala mezinárodní studie

Pobyt u vodních ploch zvyšuje duševní pohodu, ukázala mezinárodní studie

7. 8. 2026
Jiný jazyk i technika. Ve Francii spolupracují hasiči z různých zemí

Jiný jazyk i technika. Ve Francii spolupracují hasiči z různých zemí

6. 8. 2026
„Musíme zapojit ženy.“ Litevští politici zvažují dohodu o demografii

„Musíme zapojit ženy.“ Litevští politici zvažují dohodu o demografii

5. 8. 2026
Na Ukrajině jsou zadržováni občané z více než 50 zemí. Bojovali na straně Ruska

Na Ukrajině jsou zadržováni občané z více než 50 zemí. Bojovali na straně Ruska

5. 8. 2026
Španělský pořadatel festivalu dostal pokutu za nekalé praktiky

Španělský pořadatel festivalu dostal pokutu za nekalé praktiky

4. 8. 2026
Lesní požáry mají dlouhodobý dopad na ekosystémy a lidské zdraví, varuje řecký odborník

Lesní požáry mají dlouhodobý dopad na ekosystémy a lidské zdraví, varuje řecký odborník

4. 8. 2026