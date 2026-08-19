Kultura rozhodně nebude bita, řekl Klempíř po jednání o rozpočtu


19. 8. 2026AktualizovánoPrávě teď|Zdroj: ČTK, ČT24

Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) pokračuje v jednání s dalšími členy vlády o návrhu státního rozpočtu na příští rok. Jako první dorazil ve středu na schůzku ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy). Už v úterý jednala Schillerová se sedmi ministry. Celkovou podobu rozpočtu zatím žádný z účastníků jednání nekomentoval, není tedy ani jasné, jaké bude celkové saldo. Premiér Andrej Babiš (ANO) řekl, že by schodek příští rok měl být významně pod 400 miliardami korun.

„Dojednali jsme všechno, co jsme potřebovali. Podpora kultury je pro nás základní prioritou. Dopadlo to velmi dobře,“ prohlásil Klempíř s tím, že kultura určitě nebude bita.

Ministr před jednáním řekl, že bude usilovat o zvýšení výdajů resortu z letošních 17,6 miliardy korun. Nechtěl předjímat, zda se mu podaří dosáhnout na dvacet miliard korun, o kterých mluvil v červnu. A po schůzce nechtěl být konkrétní.

Letos stát plánuje hospodařit s deficitem 310 miliard. Přes 400 miliard se schodek státního rozpočtu dostal pouze za pandemie nemoci covid-19 v roce 2021, kdy dosáhl 419,7 miliardy korun. Mezi 300 a 400 miliardami korun byl deficit zatím pouze v letech 2020 a 2022.

Schillerová uvedla, že hlavní prioritou rozpočtu budou investice do dopravní sítě, do energetické bezpečnosti, do dostupného zdravotnictví, do školství a do bydlení. Rozpočet by podle ní měl podpořit hospodářský růst země.

Šéfka státní kasy už během úterý mluvila s polovinou ministrů. Většina z nich oproti loňsku požadovala více peněz. Sérii schůzek zahájil ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (ANO). Následně dorazili ministr zahraničních věcí Petr Macinka (Motoristé), šéf resortu školství Robert Plaga (za ANO), ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO), ministr zemědělství Martin Šebestyán (za SPD) či ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO), který sdělil, že stát i v příštím roce převezme veškeré poplatky za podporované zdroje energie.

Skončilo první kolo jednání ministrů se Schillerovou o rozpočtu
Ministr zemědělství Martin Šebestyán (za SPD)

Mezi priority současného kabinetu podle politologa Milana Školníka patří navyšovat prostředky, a to zejména na platy. „To samozřejmě s sebou ponese obrovské výdaje. Jestli je to narovnávání nějakého stavu, že platy ve veřejné sféře byly dlouhodobě podfinancovány, což asi byly, tak to samozřejmě nějakým způsobem narovnává, ale tady trochu chybí argument, dobře, budeme navyšovat výdaje, ale jakým způsobem budeme třeba řešit příjmovou stránku, což je otázka každého hospodáře, která tady zatím zapadá,“ míní politolog.

Předseda Odborového svazu státních orgánů a organizací Pavel Bednář sdělil, že vůbec netuší, o kolik by platy měly od ledna růst. „Od dubna se snažíme pana premiéra přesvědčit, aby s námi jednal. Napsali jsme tři dopisy, na ten poslední konečně reagoval. Pořád nevíme, kdy dojde k jednání mezi vládou a odbory na téma valorizace platů na rok 2027,“ řekl. Signál od ministra Juchelky ohledně zvýšení platů vnímá pozitivně, na druhou stranu odbory stále na jednání čekají. O kolik procent by měly platy dle odborů růst, neřekl.

Svaz průmyslu a dopravy se obává vysokých schodků rozpočtu. „V posledních letech jsme pokaždé na tripartitě při diskuzích o státním rozpočtu, pakliže byl deficitní, poukazovali na to, že je potřeba, aby vláda měla opravdu solidní plán na snižování deficitu a vyrovnání veřejných financí, protože dluhy prostě něco stojí,“ upozornil viceprezident svazu Radek Špicar s tím, že vždycky to musí někdo zaplatit. Kdyby stát přestal mít schopnost získávat peníze, tak by například mohl ještě více zvyšovat daň z příjmu právnických osob, míní také Špicar.

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