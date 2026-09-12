Ve Francii vykolejil vlak, desítky zraněných. Hlavní verzí je dle AFP cizí zavinění

Cizí zavinění je hlavní verzí při vyšetřování pátečního vykolejení vlaku v Normandii na severozápadě Francie, napsala v sobotu s odkazem na policejní zdroj agentura AFP. Na trati se podle zdroje našel kus kolejnice. Souprava na trase mezi městy Rouen a Caen vezla téměř dvě stě cestujících, uvedl v pátek francouzský ministr dopravy Philippe Tabarot. Desítky lidí při nehodě utrpěly zranění.
Souprava vykolejila v pátek kolem 19:45 hodin poblíž obce Cléon mezi stanicemi Tourville a Elbeuf-Saint-Aubin. Na místě zasahovali záchranáři a místní prefekt aktivoval krizový plán pro případ většího počtu obětí. Zranění utrpělo nejméně 44 lidí, jedna mladá žena byla přepravena do nemocnice v kritickém stavu.
Po nehodě nebylo jasné, co vedlo k tomu, že vlak sjel z kolejí. Vyšetřování bezprostředně po události vyloučilo, že by strojvedoucí byl pod vlivem alkoholu či omamných látek, informovala podle médií prokuratura.
„Vlak se nejprve roztřásl jako při nouzovém brzdění. Pak jsme si uvědomili, že jedeme po štěrku a vlak už není na kolejích,“ řekl stanici BFMTV jeden cestující, označený jen křestním jménem Vincent. „Rozbilo se nám okno, všude byl kouř a létala zavazadla. Oknem jsme viděli, jak kolem nás projíždí další vagon,“ popsal. „Jeden člověk měl rozbitou hlavu, ale ani jsme si toho nevšimli. Abychom se dostali ven, museli jsme vypáčit dveře,“ doplnil mladík, který si stěžoval, že pasažéři zůstali odkázáni sami na sebe, tedy bez pomoci železničářů.