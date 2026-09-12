V Česku přibývá řidiček tramvají. V Liberci už tvoří většinu

Dříve vzácnost, dnes už běžná realita. V kabinách českých tramvají jsou čím dál častěji vidět ženy. Že řidiček tramvají dlouhodobě přibývá, potvrdily všechny oslovené dopravní podniky. V Liberci už ženy mezi řidiči tramvají dokonce převládají. K trendu přispívá hlavně rozvoj technologií. Řízení už díky nim není fyzicky náročné.
„Na své práci mám nejraději kontakt s lidmi a hlavně radost dětí, když vidí ‚šalinu‘ nebo třeba i zamávají. To mě dokáže potěšit i během náročného dne,“ říká Tereza, která řídí brněnskou tramvaj už devět let. Tehdy si nebyla jistá, jakým směrem se v profesním životě vydat. „Nakonec jsem zjistila, že mě ta práce baví a že jsem se v ní našla,“ doplňuje Tereza.
Patří mezi 170 žen, které v Brně řídí tramvaje. „Soustavně pozorujeme mírný nárůst žen řidiček. Nejvíce přibývají řidičky tramvají, kde jich během dvou let přibylo dvacet,“ uvedla mluvčí Dopravního podniku města Brna (DPMB) Hana Tomaštíková s tím, že žen je mezi řidiči tramvají bezmála čtyřicet procent. Podobný vývoj je patrný i v ostatních českých městech.
„Obecně, ženy se o pozici řidiče tramvaje zajímají víc než o pozici řidiče autobusu. Zaměstnanost žen v DPP rok od roku roste,“ sdělila mluvčí pražského Dopravního podniku Aneta Řehková. V hlavním městě do kabiny tramvaje usedá přes 250 žen, zhruba o sedmdesát víc než před deseti lety.
Nárůst řidiček MHD je v posledních pěti letech patrný i v Liberci. „Nejvíc je to vidět u tramvají, kde už ženy dokonce převládají,“ upřesnil Tomáš Krebs z Dopravního podniku měst Liberec a Jablonce nad Nisou (DPMLJ). Rostoucí zájem o tuto pozici zaznamenali i v Plzni a Ostravě.
Žádné předsudky
„Ještě třeba před dvaceti lety byly ženy za volantem autobusu nebo v kabině tramvaje spíše výjimkou. Dnes už jsou běžnou součástí provozu a cestující je vnímají jako naprosto samozřejmou součást městské dopravy,“ sdělila mluvčí Sdružení dopravních podniků Linda Hailichová. Dobrou zkušenost má i řidička Tereza. „Spíš se setkávám s obdivem než s předsudky. Lidé často reagují pozitivně, když zjistí, že tramvaj řídí žena,“ řekla.
Řízení MHD je dnes pro ženy dostupnější díky moderním vozidlům. „Technologie řízení se výrazně zlepšila a práce je tak fyzicky méně náročná,“ objasnila mluvčí DPMB Tomaštíková. Řidičky podle ní motivuje i radost z jízdy, komunikace a každodenní kontakt s cestujícími.
Odlišná cesta žen do profese
Dopravní podniky oceňují specifický přístup některých řidiček. „Ženy bývají v provozu plynulejší, ohleduplnější k cestujícím a klidnější při řešení stresových situací,“ uvedl mluvčí DPMLJ Krebs. Odlišná bývá podle dopravců i cesta žen do profese. Na rozdíl od mužů nastupují do práce v MHD často až ve středních letech.
Ke zviditelnění profese podle Hailichové přispěl i projekt Holky jedou!, který má bourat stereotypy spojené se ženami v tomto oboru. „Schopnosti nejsou otázkou pohlaví, ale motivace, zodpovědnosti a profesionality,“ shrnula Hailichová.