Únava i lhostejnost. Jak před volbami Izraelci vnímají pokračující válku v Gaze?

VideoÚnava i lhostejnost. Jak před volbami Izraelci vnímají pokračující válku v Gaze?


před 5 mminutami|Zdroj: ČT24
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Zdroj: ČT24

Tři roky od útoků ze 7. října a dvacet dní do voleb: Izrael se nachází mezi historickými milníky, politickou krizí a bezpečnostními hrozbami. Komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland ve videocastu zahraniční redakce ČT24 Za Horizont rozebírá neochotu k nezávislému vyšetřování, rozdělení izraelské společnosti i důsledky zmařeného teroristického útoku na letecké lince z Dubaje. Má Benjamin Netanjahu politickou budoucnost? A existuje ještě naděje na dlouhodobý mír? Ptá se Hana Scharffová.

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