„Nemůžeme být dobré ve všem.“ Matky ve Španělsku hledají rovnováhu mezi prací a rodinou


před 35 mminutami|Zdroj: Evropský pohled

Ve Španělsku 78 procent žen uvádí, že trpí problémy s duševním zdravím, vyplývá ze zprávy neziskové organizace Make Mothers Matter. Podle dalšího průzkumu španělské organizace Club Malasmadres má 85 procent matek denně méně než hodinu volného času.

Být matkou je výzvou nejen v osobním, ale i v profesním životě. Ve Španělsku tři ze čtyř žen uvádějí, že nedostatečné možnosti sladění práce a rodinného života ovlivnily jejich fyzické nebo duševní zdraví. Patří mezi ně i Aurora Serranová, která pracuje v oblasti správy klientských účtů a zároveň je matkou na plný úvazek.

Když se Serranová stala matkou, vzdala se zhruba třetiny svého platu, aby se pokusila skloubit práci s péčí o dítě. Šlo o sdílenou pracovní pozici, ve které měla podle svých slov „stejný objem práce, méně hodin, více stresu a nižší výdělek“. Přiznává, že po této změně byla její energie „na minimu“. Měla problémy se spánkem, trpěla stresem a úzkostí. Situace ji dovedla „na hranici“. Tehdy si uvědomila, že „současný systém není nastavený tak, aby ženy mohly být na obou místech zároveň, aniž by se něco zlomilo“.

Už jsi těhotná? Úředníci čínským ženám volají, chodí i k nim domů
Těhotná žena při výběru zboží pro děti v obchodě v Pekingu

Podle průzkumu El peso invisible de la maternidad (Neviditelná tíha mateřství) organizace Club Malasmadres učinilo ve Španělsku 82 procent žen po narození dítěte nějaké rozhodnutí, které určitým způsobem ovlivnilo jejich pracovní dráhu.

Podobnou zkušenost má také Marta z Madridu, která se nedávno stala matkou a musela se vyrovnat s „komplikovaným porodem“. Poté nastoupila na šestnáctitýdenní mateřskou dovolenou. Kvůli zdravotním komplikacím po porodu ale zároveň přistoupila ke zkrácení pracovní doby, a tedy i ke snížení už tak nízkého příjmu. Toto rozhodnutí pro ni představuje „velkou ekonomickou ránu“.

„Ženy toho mají dost.“ V Německu se protestovalo za rovné odměňování
Protest v Berlíně

Idealizace mateřství

V posledních letech se na sociálních sítích stále častěji objevují profily, které sdílejí rady, zkušenosti a osobní příběhy spojené s mateřstvím. Často se na nich ukazují tváře nezletilých a šíří se sdělení, která neprošla posouzením odborníka.

Kantabrijské sdružení porodních asistentek například upozorňuje, že sociální sítě přispívají k „idealizaci mateřství“, která se podepisuje na duševním zdraví žen. Podle sdružení se k tomu přidává i skutečnost, že „už neexistuje taková sociální podpora ani taková komunita, jaká možná bývala dříve“.

Aurora Serranová patří k ženám, které mají rodinu daleko, a proto se spoléhají na pomoc přátel. Spolu s kamarádkami se střídají v péči nejen o své děti, ale i o děti ostatních. „Nebýt mých kamarádek, sladění práce a rodiny by pro mě teď vůbec neexistovalo,“ říká. Stejně jako tisíce dalších žen ve Španělsku si tak vytvořily vlastní síť vzájemné péče, k níž patří i některé formální iniciativy, například Club Malasmadres.

Ruské ženy kritizují plány na „léčbu“, která by je přiměla chtít děti
Ruská rodina žijící asi 200 kilometrů jihozápadně od města Krasnojarsk na Sibiři

Pečovat o sebe, aby se dalo pečovat o druhé

Serranová upozorňuje také na nedostatek času na péči o sebe samu, kterému podle ní čelí tisíce matek. Z vlastní zkušenosti ji považuje za zásadní, protože „pokud se nestaráte o sebe, nemůžete pečovat ani o druhé“.

Další průzkum organizace Club Malasmadres ukazuje, že 85 procent matek má denně méně než jednu hodinu volného času. Prakticky celý jejich každodenní režim tak zabírá slaďování práce a rodinného života, zatímco péče o sebe samu ustupuje do pozadí.

Na nedávné akci pořádané sdružením Yo No Renuncio (Já se nevzdávám) ministryně pro mládež a děti Sira Regová uvedla, že „v mnoha případech rezignujeme sami na sebe jako na lidské bytosti“. Podle ní mají ženy často „seznam nejrůznějších priorit“, na jehož úplném konci stojí právě péče matek o sebe samé.

Mužů na otcovské dovolené loni ubylo
Ilustrační snímek

Duševní potíže uvádí většina žen

Ekonomické potíže, nedostatečné možnosti sladění práce a rodiny, zdravotní problémy i nerovnoměrné rozdělení domácích prací patří mezi faktory, které ovlivňují duševní zdraví matek. Ty se snaží kombinovat osobní a pracovní život, přičemž v mnoha případech ten profesní upozadí nebo se ho vzdávají.

Ve Španělsku 78 procent žen uvedlo, že trpí problémy s duševním zdravím, 57 procent se cítí přetížených a 42 procent trpí úzkostí. Údaje shromážděné ve zprávě neziskové organizace Make Mothers Matter s názvem The state of maternal mental health in Europe (Stav duševního zdraví matek v Evropě) ukazují rozsah problému i obtíží, kterým matky každodenně čelí.

Deprese i úzkost po porodu pomůže odhalit screening duševního zdraví rodiček
Screening duševního zdraví rodiček

Evropský institut perinatálního duševního zdraví (IESMP) upozorňuje, že podobné potíže mohou mít psychické důsledky, které vyžadují další sledování. Mohou vést k poporodní depresi, perinatální úzkosti, obsedantně-kompulzivní poruše, posttraumatické stresové poruše, a dokonce i k poporodní psychóze, která „je sice méně častá, ale vyžaduje urgentní péči“.

IESMP zároveň zdůrazňuje, že „všechno je léčitelné“, zejména pokud se problém odhalí včas. Cílem je chránit matku, dítě i vztah mezi nimi. Jde o poselství naděje pro matky, které nevidí východisko a přebírají na sebe každodenní rutinu i úkoly, aniž by měly čas věnovat se samy sobě. Jde přitom o nedobrovolnou samotu vnucenou společností, která mateřský život svazuje péčí o druhé bez ohledu na příběh každé jednotlivé matky.

Reprodukční kliniky zmrazily vloni rekordní počty vajíček
Ilustrační snímek

„Nemůžeme být dobré ve všem“

María José, matka dvojčat, se také musela vzdát práce ve veřejné instituci. Rozhodla se tak proto, aby se mohla naplno věnovat výchově svých dětí a nemusela je nechávat samotné. Toto rozhodnutí jí zároveň pomohlo, jak sama říká, „nezbláznit se a zvládnout je dál vychovávat“.

Po letech si našla práci, která jí umožnila sladit péči o děti s profesní kariérou. Přesto přiznává, že ji mrzí, že přišla o některé důležité okamžiky z dětství svých dvojčat.

Její příběh není nový, ale s příběhy Aurory Serranové a Marty ho spojuje jeden společný prvek: nedostatek možností, jak sladit práci a rodinu, a chybějící pomoc ženám. Netýká se to jen matek v jednadvacátém století, ale i žen, které si dříve ani nedokázaly představit, že by vykonávaly jinou práci než péči o druhé – doma i mimo domov.

Právě proto dnes ženy požadují větší uznání i lepší podmínky pro sladění rodinného a pracovního života. Jak říká María José a jak ukazují i další svědectví v této reportáži, společnost dnes „vyžaduje dobré matky a dobré pracovnice“, ale bez možnosti sladit práci a rodinu „nemůžeme být dobré ve všem“.

OSN: Každých deset minut zemře žena rukou partnera nebo rodiny
Ilustrační snímek súdánské ženy

Článek napsal Iván Lobato (RTVE). Poprvé byl publikován 6. května 2026 v 07:05 SELČ.

Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.

Výběr redakce

V Čechách hrozí bouřky se silným větrem a kroupy

V Čechách hrozí bouřky se silným větrem a kroupy

před 1 mminutou
Zemřel zakladatel televize CNN Ted Turner

Zemřel zakladatel televize CNN Ted Turner

16:39Aktualizovánopřed 14 mminutami
Zlínský kraj vyhlásil období nepříznivých klimatických podmínek

Zlínský kraj vyhlásil období nepříznivých klimatických podmínek

15:02Aktualizovánopřed 26 mminutami
Hrad nepodá stížnost proti odložení prověřování Macinkových zpráv

Hrad nepodá stížnost proti odložení prověřování Macinkových zpráv

před 57 mminutami
Maďarsko vrátilo Kyjevu peníze, které zabavilo ukrajinské bance

Maďarsko vrátilo Kyjevu peníze, které zabavilo ukrajinské bance

před 1 hhodinou
Opozice ve sněmovně zamezila zahájení schvalování vládní novely k rozpočtům

ŽivěOpozice ve sněmovně zamezila zahájení schvalování vládní novely k rozpočtům

09:03Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Hormuzský průliv se otevře, pokud Írán přistoupí na dohodu, tvrdí Trump

Hormuzský průliv se otevře, pokud Írán přistoupí na dohodu, tvrdí Trump

01:23Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Senát schválil přerozdělení skoro osmi miliard korun z VZP mezi menší pojišťovny

ŽivěSenát schválil přerozdělení skoro osmi miliard korun z VZP mezi menší pojišťovny

10:00Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Zemřel zakladatel televize CNN Ted Turner

Ve věku 87 let ve středu zemřel zakladatel americké televizní stanice CNN Ted Turner. Úmrtí mediálního magnáta a filantropa oznámila CNN s odvoláním na jeho společnost Turner Enterprises. Dnes již legendární stanici s nepřetržitě vysílanými zprávami Turner vytvořil v roce 1980. Rodák z Ohia podle agentury AFP v roce 2018 oznámil, že trpí neurodegenerativním onemocněním demence s Lewyho tělísky, jejíž příznaky se podobají Alzheimerově či Parkinsonově chorobě.
16:39Aktualizovánopřed 14 mminutami

Slovensko zruší dvojí ceny nafty, které kritizovala Evropská komise

Slovensko od pátku zruší dvojí ceny nafty a zbylé omezení při tankování tohoto paliva u čerpacích stanic. Rozhodla o tom slovenská vláda, řekla ministryně hospodářství Denisa Saková (Hlas). Dvojí ceny, které Bratislava zavedla v březnu a které v praxi vedly k dražší naftě pro vozidla se zahraniční poznávací značkou, kritizovala Evropská komise. Paliva na Slovensku byla minulý týden už dražší než v Česku, v Maďarsku i v Polsku.
12:24Aktualizovánopřed 26 mminutami

„Nemůžeme být dobré ve všem.“ Matky ve Španělsku hledají rovnováhu mezi prací a rodinou

Ve Španělsku 78 procent žen uvádí, že trpí problémy s duševním zdravím, vyplývá ze zprávy neziskové organizace Make Mothers Matter. Podle dalšího průzkumu španělské organizace Club Malasmadres má 85 procent matek denně méně než hodinu volného času.
před 35 mminutami

Maďarsko vrátilo Kyjevu peníze, které zabavilo ukrajinské bance

Budapešť vrátila Kyjevu peníze a cennosti ukrajinské banky Oščadbank, které maďarské úřady v březnu zabavily při převozu z Rakouska na Ukrajinu. Uvedl to ve středu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, který Maďarsku poděkoval za konstruktivní přístup.
před 1 hhodinou

Hormuzský průliv se otevře, pokud Írán přistoupí na dohodu, tvrdí Trump

Hormuzský průliv se zcela otevře, pokud Írán přistoupí na dohodu s USA, prohlásil americký prezident Donald Trump. Írán americký návrh analyzuje. Trump dodal, že dočasně pozastavil ochranu a navádění lodí v průlivu, které ohrožovala íránská blokáda. Důvodem jsou podle něj aktuální jednání. Americká blokáda íránských přístavů však pokračuje, uvedl šéf Bílého domu. Ropa prudce zlevňuje. Brent se nachází blízko 103 dolarů za barel.
01:23Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Švýcarsko má pacienta s hantavirem, další jsou z lodi evakuováni do Nizozemska

V Curychu se léčí pacient s hantavirem z výletní lodi MV Hondius. Další tři pacienti jsou evakuováni do Nizozemska, píše server BBC News. V souvislosti se vzácným virem zatím zemřeli tři lidé, nakažených je ale víc. Světová zdravotnická organizace (WHO) varuje, že na lodi mohlo dojít k přenosu nemoci z člověka na člověka. Generální ředitel WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus je přesvědčen, že riziko pro veřejné zdraví zůstává nízké. Plavidlo by v sobotu měly přijmout Kanárské ostrovy.
11:08Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Rusko chystá u hranice s Estonskem propagandistický koncert k 9. květnu

Úřady v ruském pohraničním Ivangorodu chystají na sobotu 9. května další koncert určený obyvatelům estonské Narvy na protějším břehu řeky.
před 1 hhodinou

Rusko porušilo Ukrajinou vyhlášený klid zbraní v téměř dvou tisících případech, uvedl Zelenskyj

Rusko nedodržuje klid zbraní vyhlášený Ukrajinou od půlnoci z úterý na středu, porušilo ho v 1820 případech, uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj s tím, že ve středu večer rozhodne o dalších krocích. Dříve varoval, že Kyjev zrcadlově odpoví na případné porušování klidu zbraní Moskvou. Ukrajinské úřady hlásí po ruských útocích mrtvé a zraněné. Moskva zasáhla mimo jiné školku v Sumách. Děti uvnitř nebyly, ale zemřela členka ostrahy.
11:17Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Načítání...