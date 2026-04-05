Ruské ženy kritizují plány na „léčbu“, která by je přiměla chtít děti


před 19 hhodinami
Za nátlakovou, krutou a neproveditelnou označují ruské ženy myšlenku „léčit“ ty bezdětné, aby chtěly mít potomky. Míní, že to jen málo přispěje ke zvrácení klesající porodnosti, která je aktuálně na nejnižší úrovni za posledních dvě stě let, napsala agentura AFP. Ruské ženy od dětí mimo jiné odrazují nízké příjmy, nedostatek „otcovské kultury“ či nedostupnost bydlení. Kvůli ruské válce na Ukrajině vyletěly například úroky hypoték na závratných dvacet procent.

Ruské ministerstvo zdravotnictví v únoru schválilo nové směrnice s doporučeními, aby zdravotníci posílali ženy, které nechtějí mít děti, k psychoterapeutům s cílem „podpořit u nich pozitivní postoj k mateřství“. Ale podle žen, se kterými AFP hovořila, nebude plán fungovat. „Nevidím se jako matka a nevidím ani žádný důvod, proč by mě dítě učinilo šťastnější,“ řekla pětadvacetiletá IT odbornice Marija. „Možná svůj názor změním. Ale tento stát dělá vše pro to, aby se tak nestalo,“ dodala.

Rusko čelí demografické krizi, kdy porodnost činí 1,4 dítěte na ženu, což je hluboko pod hranicí 2,1 dítěte, kterou demografové považují za potřebnou k zachování populace na současné úrovni. Nasazení stovek tisíc mladých mužů do bojů na Ukrajině za poslední čtyři roky problém ještě zhoršilo.

Ruský vládce Vladimir Putin opakovaně varuje, že země by mohla čelit „úplnému vymření“, pokud se nízká porodnost nezmění. Marija ale vládní snahy vyvést zemi z demografické stagnace popsala jako „k pláči“.

Podle obyvatelky Moskvy Maji Bajdakovové je opatření velmi ponižující. „Jsem právnička a je to diskriminační ve vztahu k ženským právům,“ tvrdí Bajdakovová, která se zatím nerozhodla, jestli bude mít děti, nebo ne. Je přesvědčena, že rozhodnutí je pouze její osobní věcí. „Každá dospělá a samostatná žena sama rozhoduje o svém životě. A teď vedení mé země říká, že ne. Ty nemůžeš sama rozhodovat o svém životě, o svém těle a o svém zdraví,“ kritizuje.

Stejně uvažuje i jedenačtyřicetiletá Moskvanka Julia Konopčenková. Příkazy podle ní k ničemu nevedou. „Lidé, kteří dělají tato principiální rozhodnutí, vůbec nechápou ruskou ženu. Oni nerozumí realitě, neví, jaké jsou zásadní příčiny, proč ženy nechtějí rodit,“ věří.

Uznávaný ruský demograf Alexej Rakša loni odhalil, že tamní statistický úřad začal utajovat některá data o nízké porodnosti. Ruské úřady ho velmi rychle umlčely. Udělaly z něj totiž zahraničního agenta.

„Nemohu v Rusku pracovat, nemohu tady dostávat peníze. Nemohu taky prodat nebo pronajmout svůj byt. Nemůžu v Rusku dělat cokoli legálního,“ stěžuje si Rakša.

Podle posledních dostupných údajů se v roce 2024 narodilo v Rusku 1,22 milionu dětí, tedy nejméně od roku 1999.

„Kruté a naprosto neúčinné“

„Utahování šroubů, znemožnění přístupu k bezpečným potratům, vymývání mozků lidem, chvástání se údajně velkými příspěvky (na děti) a posílání žen k psychologům – to je kruté a naprosto neúčinné,“ má jasno výše zmíněná IT odbornice Marija. „Každý ví, co ženy opravdu chtějí: sociální jistoty, odpovídající příjmy, dostupné bydlení a ze všeho nejvíce klid a bezpečí,“ vyjmenovala.

Vedle nových doporučení posílat ženy k psychoterapeutům zakázali ruští zákonodárci i takzvané „propagování bezdětnosti“, kdy postavili mimo zákon debaty v médiích o rozhodnutí nemít děti. Těm, kdo zákaz poruší, hrozí pokuta až 400 tisíc rublů (104 tisíc korun). Úřady v uplynulých letech také zpřísnily zákony o potratech, kdy donutily soukromé kliniky ve většině regionů tento zákrok zakázat.

„Nejdříve je třeba vytvořit podmínky, které by ženu skutečně přiměly chtít dítě. A ne na ni jakkoli tlačit,“ řekla devětadvacetiletá Anastasija, která je dětskou rehabilitační specialistkou. Upřesnila, že důvody, proč dítě nechce, jsou pro ni finanční.

„Moje měsíční výplata činí asi sto tisíc rublů (26 tisíc korun). Nevím, jak by dnes bylo možné našetřit si na byt,“ prohlásila. Pokračující ruský útok na Ukrajinu a mezinárodní sankce mimo jiné zažehly inflaci. Úroky hypoték tak vyletěly až na dvacet procent.

Anastasija ale poukázala také na „chybějící otcovskou kulturu“. V Rusku, vysvětlila, se jen málo mužů podílí na výchově potomků. Po rozvodu muž odejde a žena zůstane na děti sama, nastínila. Rusko má podle různých průzkumů navíc jednu z největších rozvodovostí na světě.

Učitelka angličtiny Margarita, která nemůže mít děti ze zdravotních důvodů, se obává, že iniciativa ministerstva zdravotnictví „způsobí ještě více škod na duševním zdraví žen, protože je postaví na úroveň vyvrhelů“.

Iniciativu ale kritizují i matky, se kterými AFP hovořila. „Věřím, že žena má mít právo nechtít dítě. Proč rodit, když nechcete? Proč nutit ženy přivést na svět nechtěné potomky?“ nechápe pětačtyřicetiletá lékařka a dvojnásobná matka Irina.

Naopak muži dotazovaní AFP byli méně znepokojeni. Směrnici ministerstva zdravotnictví považuje devětačtyřicetiletý Maxim za pouhé doporučení. A rozhodnutí nemít děti? „To je nezdravé,“ nechal se slyšet.

USA v Íránu zachránily letce ze sestřeleného letounu F-15

včeraAktualizovánopřed 4 hhodinami
Cherson slaví Velikonoce pod hrozbou dronů

Rostoucí cena pohonných hmot zvyšuje zájem o elektromobily

České zásoby plynu se ztenčují, jeho nedostatek prý ale nehrozí

Vyvrácený strom na severu Německa zabil tři lidi

Trump vulgárně pohrozil Teheránu, pokud neuvolní Hormuzský průliv

Jaro je ideální dobou pro revizi solárních panelů. Doporučuje se jednou za dva roky

Ukrajina zasáhla rafinerii Lukoilu v Nižněnovgorodské oblasti

V izraelské Haifě zasáhla íránská střela obytný dům

Čtyři lidé utrpěli zranění, z toho jeden člověk vážná, a další čtyři osoby se pohřešují v izraelském městě Haifa poté, co tam v neděli íránská balistická střela zasáhla obytnou budovu. Informoval o tom server The Times of Israel (ToI). Izraelská armáda podle něj zahájila vyšetřování selhání protiraketového systému, který íránskou balistickou střelu nedokázal odrazit. Sirény se podle armády nicméně včas rozezněly, aby obyvatele před útokem varovaly.
Při povodni v ruském Dagestánu se protrhla přehrada, v Machačkale se zřítil dům

Při záplavách v Dagestánu na jihu Ruska protržená přehrada zatopila dvě vesnice. V regionální metropoli Machačkale se zřítil mnohopatrový dům. Nejméně jeden člověk zemřel při sesuvu půdy, informovala v neděli ruská státní agentura TASS.
USA v Íránu zachránily letce ze sestřeleného letounu F-15

Americkým silám se podařilo vyzvednout z íránského území druhého člena posádky sestřeleného bojového letounu F-15E. Informaci potvrdil prezident USA Donald Trump, podle kterého byl letec vážně zraněn. Íránská armáda uvedla, že se jí podařilo záchrannou misi USA překazit a že zničila čtyři americké letouny. Americká média píší o ztrátě dvou dopravních letounů, které uvázly v Íránu. Podle jejich zdrojů nebyl žádný americký voják při záchraně letce zraněn.
VideoCherson slaví Velikonoce pod hrozbou dronů

Zatímco katolické Velikonoce vrcholí, na Ukrajině, která se brání ruské agresi, ty ortodoxní teprve začínají. Ve městě Cherson, kde natáčel štáb České televize, se navíc nesou ve znamení neustálých dronových útoků nepřítele. V Chrámu setkání páně v srdci ostřelovaného města jen necelých pět kilometrů od ruských pozic si Ukrajinci připomínají s ratolestmi v ruce květnou neděli. Na mši sem dorazily desítky lidí navzdory nebezpečí, které představují ruské drony. Větší shromáždění lidí může být terčem pro ruskou armádu, v sobotu se cílem ostřelování stal jiný kostel v Chersonu.
Vyvrácený strom na severu Německa zabil tři lidi

Tři lidi včetně kojence zabil ve spolkové zemi Šlesvicko-Holštýnsko třicet metrů vysoký strom, jenž se v silném větru vyvrátil a spadl na skupinu lidí, kteří v lese hledali velikonoční vajíčka. Podle agentury DPA o tom informovala policie. Podle ní další osoby utrpěly zranění.
Trump vulgárně pohrozil Teheránu, pokud neuvolní Hormuzský průliv

Americký prezident Donald Trump vulgárně pohrozil Teheránu útoky na íránské elektrárny a mosty, pokud neuvolní Hormuzský průliv. Vyjádřil se tak na své síti Truth Social. V rozhovoru se stanicí Fox News dodal, že dohoda s Íránem v pondělí je možná a že Teherán vyjednává. V sobotu šéf Bílého domu prohlásil, že Írán má 48 hodin na uzavření dohody nebo uvolnění průlivu klíčového pro přepravu ropy a plynu z Perského zálivu, jinak se podle něj na tuto blízkovýchodní zemi snese peklo.
Ukrajina zasáhla rafinerii Lukoilu v Nižněnovgorodské oblasti

Ukrajinci zasáhli ruský přístav Primorsk důležitý pro vývoz ropy a rafinerii v Kstově v Nižněnovgorodské oblasti, potvrdil velitel ukrajinských sil bezpilotních systémů Robert Brovdi. O ukrajinských útocích už dříve informovala ruská strana. Ukrajina zároveň hlásí sestřelení 76 ruských bezpilotních letounů z 93.
Srbsko našlo podle Vučiče batohy s výbušninami u plynovodu vedoucího do Maďarska

Srbská armáda a policie našly dva batohy s výbušninami a rozbuškami poblíž plynovodu, který vede do Maďarska. Informoval o tom podle agentury AFP srbský prezident Aleksandar Vučić. Maďarský premiér Viktor Orbán podle agentury MTI na jednání obranné rady nařídil, aby potrubí začala střežit armáda. Šéf maďarské diplomacie Péter Szijjártó naznačil, že za incidentem stojí Kyjev, ten naopak viní Moskvu. Šéf maďarské opozice Péter Magyar vyjádřil přesvědčení, že jde o akci „pod falešnou vlajkou“, která má vyvolat paniku a zabránit volbám příští týden. Podle ředitele srbské tajné služby má ale akci na svědomí osoba z řad migrantů.
