Ruské ženy kritizují plány na „léčbu“, která by je přiměla chtít děti

Za nátlakovou, krutou a neproveditelnou označují ruské ženy myšlenku „léčit“ ty bezdětné, aby chtěly mít potomky. Míní, že to jen málo přispěje ke zvrácení klesající porodnosti, která je aktuálně na nejnižší úrovni za posledních dvě stě let, napsala agentura AFP. Ruské ženy od dětí mimo jiné odrazují nízké příjmy, nedostatek „otcovské kultury“ či nedostupnost bydlení. Kvůli ruské válce na Ukrajině vyletěly například úroky hypoték na závratných dvacet procent.
Ruské ministerstvo zdravotnictví v únoru schválilo nové směrnice s doporučeními, aby zdravotníci posílali ženy, které nechtějí mít děti, k psychoterapeutům s cílem „podpořit u nich pozitivní postoj k mateřství“. Ale podle žen, se kterými AFP hovořila, nebude plán fungovat. „Nevidím se jako matka a nevidím ani žádný důvod, proč by mě dítě učinilo šťastnější,“ řekla pětadvacetiletá IT odbornice Marija. „Možná svůj názor změním. Ale tento stát dělá vše pro to, aby se tak nestalo,“ dodala.
Rusko čelí demografické krizi, kdy porodnost činí 1,4 dítěte na ženu, což je hluboko pod hranicí 2,1 dítěte, kterou demografové považují za potřebnou k zachování populace na současné úrovni. Nasazení stovek tisíc mladých mužů do bojů na Ukrajině za poslední čtyři roky problém ještě zhoršilo.
Ruský vládce Vladimir Putin opakovaně varuje, že země by mohla čelit „úplnému vymření“, pokud se nízká porodnost nezmění. Marija ale vládní snahy vyvést zemi z demografické stagnace popsala jako „k pláči“.
Podle obyvatelky Moskvy Maji Bajdakovové je opatření velmi ponižující. „Jsem právnička a je to diskriminační ve vztahu k ženským právům,“ tvrdí Bajdakovová, která se zatím nerozhodla, jestli bude mít děti, nebo ne. Je přesvědčena, že rozhodnutí je pouze její osobní věcí. „Každá dospělá a samostatná žena sama rozhoduje o svém životě. A teď vedení mé země říká, že ne. Ty nemůžeš sama rozhodovat o svém životě, o svém těle a o svém zdraví,“ kritizuje.
Stejně uvažuje i jedenačtyřicetiletá Moskvanka Julia Konopčenková. Příkazy podle ní k ničemu nevedou. „Lidé, kteří dělají tato principiální rozhodnutí, vůbec nechápou ruskou ženu. Oni nerozumí realitě, neví, jaké jsou zásadní příčiny, proč ženy nechtějí rodit,“ věří.
Demograf odhalil utajování dat o porodnosti, Rusko ho označilo za zahraničního agenta
Uznávaný ruský demograf Alexej Rakša loni odhalil, že tamní statistický úřad začal utajovat některá data o nízké porodnosti. Ruské úřady ho velmi rychle umlčely. Udělaly z něj totiž zahraničního agenta.
„Nemohu v Rusku pracovat, nemohu tady dostávat peníze. Nemohu taky prodat nebo pronajmout svůj byt. Nemůžu v Rusku dělat cokoli legálního,“ stěžuje si Rakša.
Podle posledních dostupných údajů se v roce 2024 narodilo v Rusku 1,22 milionu dětí, tedy nejméně od roku 1999.
„Kruté a naprosto neúčinné“
„Utahování šroubů, znemožnění přístupu k bezpečným potratům, vymývání mozků lidem, chvástání se údajně velkými příspěvky (na děti) a posílání žen k psychologům – to je kruté a naprosto neúčinné,“ má jasno výše zmíněná IT odbornice Marija. „Každý ví, co ženy opravdu chtějí: sociální jistoty, odpovídající příjmy, dostupné bydlení a ze všeho nejvíce klid a bezpečí,“ vyjmenovala.
Vedle nových doporučení posílat ženy k psychoterapeutům zakázali ruští zákonodárci i takzvané „propagování bezdětnosti“, kdy postavili mimo zákon debaty v médiích o rozhodnutí nemít děti. Těm, kdo zákaz poruší, hrozí pokuta až 400 tisíc rublů (104 tisíc korun). Úřady v uplynulých letech také zpřísnily zákony o potratech, kdy donutily soukromé kliniky ve většině regionů tento zákrok zakázat.
„Nejdříve je třeba vytvořit podmínky, které by ženu skutečně přiměly chtít dítě. A ne na ni jakkoli tlačit,“ řekla devětadvacetiletá Anastasija, která je dětskou rehabilitační specialistkou. Upřesnila, že důvody, proč dítě nechce, jsou pro ni finanční.
„Moje měsíční výplata činí asi sto tisíc rublů (26 tisíc korun). Nevím, jak by dnes bylo možné našetřit si na byt,“ prohlásila. Pokračující ruský útok na Ukrajinu a mezinárodní sankce mimo jiné zažehly inflaci. Úroky hypoték tak vyletěly až na dvacet procent.
Ženy by podle dvojnásobné matky měly mít právo nemít děti
Anastasija ale poukázala také na „chybějící otcovskou kulturu“. V Rusku, vysvětlila, se jen málo mužů podílí na výchově potomků. Po rozvodu muž odejde a žena zůstane na děti sama, nastínila. Rusko má podle různých průzkumů navíc jednu z největších rozvodovostí na světě.
Učitelka angličtiny Margarita, která nemůže mít děti ze zdravotních důvodů, se obává, že iniciativa ministerstva zdravotnictví „způsobí ještě více škod na duševním zdraví žen, protože je postaví na úroveň vyvrhelů“.
Iniciativu ale kritizují i matky, se kterými AFP hovořila. „Věřím, že žena má mít právo nechtít dítě. Proč rodit, když nechcete? Proč nutit ženy přivést na svět nechtěné potomky?“ nechápe pětačtyřicetiletá lékařka a dvojnásobná matka Irina.
Naopak muži dotazovaní AFP byli méně znepokojeni. Směrnici ministerstva zdravotnictví považuje devětačtyřicetiletý Maxim za pouhé doporučení. A rozhodnutí nemít děti? „To je nezdravé,“ nechal se slyšet.
