Loni se narodilo nejméně dětí za dobu měření. Počet obyvatel stagnuje


před 39 mminutami|Zdroj: ČTK, ČSÚ

Loni se v Česku narodilo 77 600 dětí, nejméně v historii statistického zjišťování sahajícího do roku 1785, vyplývá z dat Českého statistického úřadu (ČSÚ). Porodnost v zemi klesá čtvrtým rokem po sobě. Počet obyvatel v minulém roce přesto vzrostl o zhruba 6300 na bezmála 10,916 milionu, přírůstek nicméně zajistila jen zahraniční migrace. Meziročně ubylo sňatků, zatímco úmrtí a rozvodů mírně přibylo.

Minulý rok zemřelo o 35 700 lidí víc, než se narodilo. Převaha zemřelých nad narozenými byla podle statistiků největší od roku 1919. Díky stěhování ze zahraničí přibylo asi 42 tisíc obyvatel, celkově se tedy počet lidí žijících v zemi zvýšil.

„K 31. prosinci 2025 mělo Česko 10 915 839 obyvatel, o 6300 více než k 1. lednu 2025. Populace Česka zaznamenává kladné přírůstky obyvatel nepřetržitě od roku 2014. Posledních sedm let je však zajišťuje pouze zahraniční stěhování, bilance přirozené změny je záporná,“ popsali statistici.

Porodnost dosáhla na další historické minimum. Za minulý rok přišlo na svět na 77 600 dětí, meziročně o 6700 méně. „Bylo to vůbec nejméně v historii statistického zjišťování,“ konstatoval ČSÚ. Mimo manželství se narodilo 46,8 procenta dětí, mírně méně než o rok dříve. V absolutním počtu nejvíc dětí porodily ženy ve věku 30 až 32 let.

Ilustrační foto

Minimum sňatků

Loni zemřelo 113 300 obyvatel Česka, meziročně o jedenáct set více. Téměř 35 procent celkového počtu zemřelých tvořili lidé ve věku 75 až 84 let.

Do manželství vstoupilo loni 42 500 párů, o devatenáct set méně než o rok dříve a nejméně od konce první světové války. „Bylo tak překonáno dosavadní minimum 43 500 z roku 2013,“ upozornila Michaela Němečková z oddělení demografické statistiky ČSÚ. Tři čtvrtiny snoubenců uzavřely sňatek poprvé.

Rozvodem skončilo minulý rok zhruba 21 200 manželství, meziročně o čtyři sta více. Čtvrtina rozvodů byla po pěti až devíti letech od sňatku, nejvíce jich bylo po šesti letech manželství. Mezi rozvedenými převažovali lidé ve věku 45 až 49 let. Aspoň jedno společné nezletilé dítě mělo 59 procent rozvedených párů, rozvody se tak dotkly minimálně 20 300 dětí, uvedl ČSÚ.

Nedostatek míst i prázdné třídy. Demografické rozdíly jsou pro školství další výzvou
Ilustrační foto

Výběr redakce

Jihomoravský radní Podzimek rezignoval

Jihomoravský radní Podzimek rezignoval

09:13Aktualizovánopřed 54 mminutami
Vlády Česka a Slovenska se po třech letech sejdou ke společnému jednání

Vlády Česka a Slovenska se po třech letech sejdou ke společnému jednání

03:30Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Resort usiluje o výměnu území v hamburském přístavu. Návrh zastavil Babiš

Resort usiluje o výměnu území v hamburském přístavu. Návrh zastavil Babiš

před 4 hhodinami
Izrael zřejmě spustil „gazafikaci“ jihu Libanonu

Izrael zřejmě spustil „gazafikaci“ jihu Libanonu

před 5 hhodinami
Izrael dosáhl v íránské válce většiny svých cílů, řekl Netanjahu

Izrael dosáhl v íránské válce většiny svých cílů, řekl Netanjahu

00:52Aktualizovánopřed 9 hhodinami
Kuba očekává první dodávku ropy za tři měsíce, USA to povolily

Kuba očekává první dodávku ropy za tři měsíce, USA to povolily

včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami
STAN nominuje na místopředsedkyni sněmovny místo Rakušana Urbanovou

STAN nominuje na místopředsedkyni sněmovny místo Rakušana Urbanovou

včeraAktualizovánopřed 13 hhodinami
Velrybě, která opakovaně uvázla na mělčinách v Německu, se podařilo vyprostit

Velrybě, která opakovaně uvázla na mělčinách v Německu, se podařilo vyprostit

včeraAktualizovánopřed 13 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

VideoReportéři ČT zmapovali nejrozsáhlejší razii v historii českého fotbalu

Český fotbal minulý týden zažil nejrozsáhlejší policejní razii kvůli sázkovým podvodům a ovlivňování utkání. Fotbalová asociace už zahájila disciplinární řízení s téměř pěti desítkami lidí a šesti kluby. Policie obvinila dvaatřicet lidí, mezi nimi hráče i fotbalové funkcionáře, z úplatkářství, praní špinavých peněz, podvodů a některé i ze zločinného spiknutí. Obvinění měli ovlivňovat zápasy podle toho, jak na ně skupina lidí, která z toho profitovala, měla vsazeno. V podvodech, označovaných jako „match fixing“, se přitom celosvětově protočí miliardy. Problematice se dlouhodobě věnují Reportéři ČT, kteří na konkrétní případy možného ovlivňování podezřelých zápasů upozorňovali opakovaně. Vinu tehdy všichni odmítali s tím, že se jedná o mediální fabulace. Nyní jsou někteří z nich mezi obviněnými. Okolnosti aktuální kauzy přiblížila Adéla Paclíková.
před 15 mminutami

Policie zadržela podezřelého z útoku na Ruský dům, sám se přihlásil

K útoku zápalnými lahvemi na budovu Ruského střediska vědy a kultury (RSVK) v Praze 6, označovanou jako Ruský dům, z minulého týdne se sám přihlásil cizinec. Policie ho zadržela, v úterý s ním budou provedeny standardní úkony trestního řízení. Zadržený uvedl, že akci plánoval a připravoval se na ni od léta 2025.
před 23 mminutami

ŽivěBrífink České lékařské společnosti J. E. Purkyně k očkování a prevenci

Zástupci České lékařské společnosti J. E. Purkyně vysvětlují význam prevence a vakcinace. Koaliční SPD žádá po ministerstvu zdravotnictví změny v očkovací strategii. Zásadní úpravy hlavních cílů strategie ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) dlouhodobě odmítá. Nebude ale státem placená kampaň za padesát až osmdesát milionů korun, se kterou strategie počítala.
před 29 mminutami

Loni se narodilo nejméně dětí za dobu měření. Počet obyvatel stagnuje

Loni se v Česku narodilo 77 600 dětí, nejméně v historii statistického zjišťování sahajícího do roku 1785, vyplývá z dat Českého statistického úřadu (ČSÚ). Porodnost v zemi klesá čtvrtým rokem po sobě. Počet obyvatel v minulém roce přesto vzrostl o zhruba 6300 na bezmála 10,916 milionu, přírůstek nicméně zajistila jen zahraniční migrace. Meziročně ubylo sňatků, zatímco úmrtí a rozvodů mírně přibylo.
před 39 mminutami

Vlády Česka a Slovenska se po třech letech sejdou ke společnému jednání

Vlády Česka a Slovenska se v úterý po třech letech sejdou ke společnému jednání. Naposledy se mezivládní konzultace uskutečnily v březnu 2023, zhruba o rok později je tehdejší vláda Petra Fialy (ODS) přerušila kvůli odlišným názorům na některá témata zahraniční politiky. Ministři obou zemí se v úterý sejdou v 11:30 na zámku Nová Horka na Novojičínsku, po pracovním obědě je krátce před 14:00 v plánu tisková konference.
03:30Aktualizovánopřed 1 hhodinou

VideoHosté Událostí, komentářů probrali růst cen paliv

Vláda připravuje zastropování marží prodejců nafty a benzinu. Na mimořádném čtvrtečním zasedání zváží také varianty snížení spotřební daně u pohonných hmot. Po pondělním jednání kabinetu to oznámila ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Řešení růstu cen paliv bylo i tématem Událostí, komentářů moderovaných Terezou Řezníčkovou. Podle poslance Miroslava Ševčíka (za SPD) „nemá cenu reagovat předčasně“. Česko podle něj nemá možnosti, jak situaci ovlivnit. Poslanec Ivan Bartoš (Piráti) si myslí, že řešením není sahat na ceny komodity ani snížení spotřební daně.
před 3 hhodinami

Resort usiluje o výměnu území v hamburském přístavu. Návrh zastavil Babiš

Ministerstvo dopravy chce s německým Hamburkem domluvit výměnu dvou přístavních území. Návrh na další postup ale česká vláda stále neschválila. Německé úřady s ním přitom počítaly do konce března. Přístup k moři má Česko v Hamburku už 99 let, stará nájemní smlouva skončí za dva roky.
před 4 hhodinami

STAN nominuje na místopředsedkyni sněmovny místo Rakušana Urbanovou

Starostové a nezávislí nominují na místopředsedkyni sněmovny poslankyni Barboru Urbanovou. Předseda hnutí STAN Vít Rakušan se rozhodl dál o funkci neucházet. Starostové to uvedli po pondělním jednání poslaneckého klubu, který rozhodoval o dalším postupu poté, co dolní komora ani na čtvrtý pokus Rakušana nezvolila místopředsedou. Urbanová je podle STAN „zkušená a schopná jednat napříč politickým spektrem“.
včeraAktualizovánopřed 13 hhodinami
Načítání...