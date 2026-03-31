Loni se narodilo nejméně dětí za dobu měření. Počet obyvatel stagnuje

Loni se v Česku narodilo 77 600 dětí, nejméně v historii statistického zjišťování sahajícího do roku 1785, vyplývá z dat Českého statistického úřadu (ČSÚ). Porodnost v zemi klesá čtvrtým rokem po sobě. Počet obyvatel v minulém roce přesto vzrostl o zhruba 6300 na bezmála 10,916 milionu, přírůstek nicméně zajistila jen zahraniční migrace. Meziročně ubylo sňatků, zatímco úmrtí a rozvodů mírně přibylo.
Minulý rok zemřelo o 35 700 lidí víc, než se narodilo. Převaha zemřelých nad narozenými byla podle statistiků největší od roku 1919. Díky stěhování ze zahraničí přibylo asi 42 tisíc obyvatel, celkově se tedy počet lidí žijících v zemi zvýšil.
„K 31. prosinci 2025 mělo Česko 10 915 839 obyvatel, o 6300 více než k 1. lednu 2025. Populace Česka zaznamenává kladné přírůstky obyvatel nepřetržitě od roku 2014. Posledních sedm let je však zajišťuje pouze zahraniční stěhování, bilance přirozené změny je záporná,“ popsali statistici.
Porodnost dosáhla na další historické minimum. Za minulý rok přišlo na svět na 77 600 dětí, meziročně o 6700 méně. „Bylo to vůbec nejméně v historii statistického zjišťování,“ konstatoval ČSÚ. Mimo manželství se narodilo 46,8 procenta dětí, mírně méně než o rok dříve. V absolutním počtu nejvíc dětí porodily ženy ve věku 30 až 32 let.
Minimum sňatků
Loni zemřelo 113 300 obyvatel Česka, meziročně o jedenáct set více. Téměř 35 procent celkového počtu zemřelých tvořili lidé ve věku 75 až 84 let.
Do manželství vstoupilo loni 42 500 párů, o devatenáct set méně než o rok dříve a nejméně od konce první světové války. „Bylo tak překonáno dosavadní minimum 43 500 z roku 2013,“ upozornila Michaela Němečková z oddělení demografické statistiky ČSÚ. Tři čtvrtiny snoubenců uzavřely sňatek poprvé.
Rozvodem skončilo minulý rok zhruba 21 200 manželství, meziročně o čtyři sta více. Čtvrtina rozvodů byla po pěti až devíti letech od sňatku, nejvíce jich bylo po šesti letech manželství. Mezi rozvedenými převažovali lidé ve věku 45 až 49 let. Aspoň jedno společné nezletilé dítě mělo 59 procent rozvedených párů, rozvody se tak dotkly minimálně 20 300 dětí, uvedl ČSÚ.