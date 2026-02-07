Mužů na otcovské dovolené loni ubylo

Na placenou dvoutýdenní otcovskou dovolenou po narození dítěte loni nastoupilo méně mužů než v roce 2024. Tuto možnost loni podle České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) využilo 36 500 otců, o tři tisíce méně než předloni. Počet výplat otcovské klesá už od roku 2022, kdy jich bylo nejvíce – téměř padesát tisíc. Jednou z příčin je podle odborníků menší porodnost, důvodem ale můžou být i omezené rodinné finance během otcovské.
Čtyřiatřicetiletý Martin využil otcovskou při narození obou dětí. „O otcovské jsem se dozvěděl od své manželky, když jsme čekali první dítě, to znamená v roce 2022. Poté jsme hledali na internetu, jak přesně otcovská funguje, co je potřeba splnit,“ uvedl. Hlavním důvodem byla pro Martina pomoc manželce v prvních dnech po porodu.
Zaměstnavatelé ho u obou dětí podpořili. „Dokonce u druhého dítěte jsem byl ve zkušební době, tudíž jsem neměl zákonný nárok na otcovskou, a i přes to mi ji zaměstnavatel sám nabídl, za což mu jsem vděčný,“ dodal.
V lednu 2022 se otcovská rozšířila z jednoho na dva týdny. Zájem o ni byl ten rok nejvyšší, nastoupilo na ni podle České správy sociálního zabezpečení téměř padesát tisíc mužů. Od daného roku počet výplat klesá. „Průměrná výše výplaty byla v loňském roce 15 524 korun. Celkem v roce 2025 stát na otcovských vyplatil více než půl miliardy korun,“ řekla mluvčí ČSSZ Jitka Drmolová.
Důvodem menšího počtu mužů na otcovské je podle odbornice na populační vývoj Markéty Majerové z Vysoké školy ekonomické v Praze hlavně klesající porodnost. „V posledních letech porodnost výrazně klesá, což může ovlivnit počet výplat otcovské. Důvodem ale může být také ekonomická nestabilita rodin,“ shrnula.
Snížení rodinného rozpočtu hraje důležitou roli i podle Martina „Myslím, že u většiny rodin tu hraje hlavní roli finanční stránka, třicet procent snížení příjmu je dost,“ doplnil. Otcovská je dávkou nemocenského pojištění a její výše činí sedmdesát procent redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den. Dávka je maximálně na dva týdny a lze ji čerpat do šesti týdnů od porodu.
Podmínky pro OSVČ
Základní podmínkou nároku na otcovskou je podle ČSSZ účast na nemocenském pojištění. Nárok mají i OSVČ, musí ale splňovat stanovené podmínky. Loni otcovskou obdrželo celkem 661 osob samostatně výdělečně činných. „Jedná se zejména o účast na nemocenském pojištění OSVČ aspoň po dobu tří měsíců před nástupem na otcovskou. Dále po dobu pobírání otcovské nesmí osobně vykonávat výdělečnou činnost,“ popsala mluvčí ČSSZ Drmolová.