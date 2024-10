Už jsi těhotná? Čínská vláda se všemožně snaží zvýšit porodnost

před 29 m minutami | Zdroj: New York Times , CNN , ČT24

Čínská vláda se rozhodla „bojovat“ s klesající plodností žen a jako už několikrát v minulosti se snaží vklínit do jejich rozhodování o mateřství. Úředníci ženám neváhají telefonovat a ptát se na intimní otázky, a dokonce i přímo po narození dítěte klepat na dveře. Vivian Wangová z New York Times (NYT) navštívila porodnice i úřad vlády pro plánování rodičovství v Pekingu a Nankingu a přinesla autentické svědectví.

Těžila v něm zejména z příběhu Jumi Jangové, která byla kvůli těhotenství poprvé kontaktována ještě před svatbou. Po ní ji pracovnice úřadu v severovýchodní Číně, kde své manželství registrovala, předala zdarma prenatální vitamíny s tím, že jí chce vláda pomoci.

Když jí později zavolal úředník, aby se zeptal, zdali si je vzala, a poté, co otěhotněla, zavolal znovu, aby sledoval její pokrok, nebrala tyto otázky příliš vážně. Ale když zaklepal u dveří po porodu s žádostí, aby ji s kolegy vyfotografovali s dítětem, to už bylo příliš. „Když přišli ke mně domů, bylo to opravdu směšné,“ popsala osmadvacetiletá Jangová. „Cítila jsem se trochu znechuceně,“ svěřila se.