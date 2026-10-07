Piety i protesty. Izrael si připomíná třetí výročí masakru ze 7. října


7. 10. 2026Aktualizovánopřed 3 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT24

V Izraeli se konají vzpomínkové akce v rámci třetího výročí útoků ze 7. října. Hamás a s ním spřízněné palestinské teroristické skupiny tehdy povraždily přes 1200 lidí. Pietní akce probíhá na místě festivalu Nova u hranice s Gazou, další se uskuteční večer na náměstí Rukojmích v Tel Avivu. Aktivisté, kteří viní současnou vládu, že teroristickým útokům nezabránila, protestují po celé zemi. Opoziční lídři uctili památku obětí na jihu židovského státu.

Vzpomínkové akce se ve středu uskuteční v různých částech Izraele. Jednou z nich je místo hudebního festivalu Nova u hranice s Pásmem Gazy, kde teroristé zmasakrovali 348 mladých lidí. Další pieta se uskuteční na náměstí Rukojmích v Tel Avivu.

„Je to krajina pomníků, ať už těch kamenných, tak těch, které si lidé nosí v duši,“ popsal zpravodaj ČT David Borek místo na jihu židovského státu u hranic s Gazou, kde před třemi lety probíhaly touto dobou urputné boje. Hamás v té době systematicky vraždil lidi pohybující se po blízké „silnici smrti“, uvedl Borek.

Lidé si podle něj připomínají tragické výročí i prostřednictvím soukromých pietních vzpomínek v úzkém kruhu, kdy rodiny vyprávějí o obětech. Některé další akce se konaly už dříve. „Hebrejský kalendář nevnímá 7. říjen jako ten samý den v evropském kalendáři – podle hebrejského kalendáře připomínka už vlastně byla v neděli, tam se konala zejména pietní akce izraelské armády,“ podotkl Borek.

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Zdroj: ČT24

Francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrot oznámil, že se pietních akcí zúčastní osobně. „Jsem dnes v Izraeli, abych vzdal hold obětem událostí ze 7. října. V ten den spáchal Hamás nejhorší antisemitský masakr od holocaustu a o život přišlo 51 francouzských občanů,“ napsal šéf diplomacie na sociální síti X. Terorismus nelze omlouvat ani relativizovat, uvedlo k výročí české ministerstvo zahraničí.

Při letošní pietě poprvé nejsou v Pásmu Gazy zadržovaná rukojmí; živá rukojmí a těla zemřelých Hamás vyměnil za Palestince v izraelských věznicích. Pozůstatky posledního rukojmího Izrael našel a přivezl z enklávy v lednu.

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Zdroj: ČT24

Dopad na volby

Za dvacet dní se v Izraeli uskuteční první parlamentní volby od útoků, které jsou pokládané za referendum o dlouholetém premiérovi Benjaminu Netanjahuovi, který odmítl přijmout vinu za selhání bezpečnostních opatření 7. října 2023 a bránil se výzvám k nezávislému vyšetřování.

To vyvolalo nevoli mnoha Izraelců, z nichž někteří se zapojili do volebního klání. Průzkum Izraelského institutu pro demokracii ukázal, že 68 procent izraelských Židů uvedlo, že události ze 7. října byly velmi důležitým nebo poměrně důležitým faktorem při jejich rozhodování, kterou stranu volit.

Pokud by se volby konaly dnes, pak by podle průzkumů Netanjahu ani jeho hlavní soupeři nezískali v parlamentu dostatek mandátů k sestavení koalice, píše Reuters.

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„Hrozba něčeho takhle velikého, skutečně megateroru, byla absolutně nikým neočekávaná. Pokud to přepočítáte na počet obyvatel – 11. září a 7. října, tak si představte, že by ten počet obětí z prvních tří dnů (útoků na Izrael) znamenal 44 tisíc mrtvých Američanů,“ poznamenal redaktor zahraniční redakce ČT Jakub Szántó. „Těch Američanů bylo necelých tři tisíce mrtvých, a co to způsobilo otřesů po celém světě,“ dodal.

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Zdroj: ČT24

Útoky, při nichž ozbrojenci zabili 1200 lidí a dalších 251 unesli do Pásma Gazy, byly nejkrvavější v historii židovského státu. Následné izraelské bombardování a pozemní operace v Gaze podle tamního ministerstva zdravotnictví kontrolovaného vládou Hamásu zabily 74 tisíc lidí. Tyto údaje, které OSN považuje za spolehlivé, nerozlišují mezi civilisty a ozbrojenci, ale podle zahraničních nevládních organizací přes 80 procent obětí byli civilisté.

Letošní výročí masakru ze 7. října je zároveň prvním od uzavření dohody o příměří zprostředkované Spojenými státy 10. října 2025. Ta sice zastavila rozsáhlé boje, ale nedokázala zabránit izraelským útokům v Pásmu Gazy ani zajistit odzbrojení Hamásu a dalších militantních skupin.

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Místo v Izraeli, kde Hamás vraždil návštěvníky festivalu Nova

Oslabený Hamás

Na základě dohody si Jeruzalém udržel kontrolu nad přibližně 53 procenty Pásma Gazy a izraelské síly ji od té doby rozšířily na téměř dvě třetiny území. Hamás ovládá zbývající třetinu enklávy, kde zhruba dva miliony obyvatel žijí převážně v provizorních stanech a vybombardovaných budovách.

Netanjahu v rámci výročí slíbil, že Hamás nebude mít v Gaze už nikdy žádnou moc. „Hamás je určitě znatelně oslaben po těch třech letech, nicméně jsem četla odhad z izraelských zdrojů, že ozbrojených členů je zhruba 25 až 30 tisíc, což jsou de facto stejné počty, jako byly před třemi lety. Rekrutuje další a další členy, ale otázkou je, jak kvalitně jsou vycvičeni,“ podotkla Marcela Menachem Zoufalá z Evropské asociace izraelských studií a Univerzity Karlovy.

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Zdroj: ČT24

Hamás v den výročí označil 7. říjen za historický milník v boji palestinského lidu. Libanonské teroristické hnutí Hizballáh vraždění civilistů znovu obhajovalo. Akt považuje za „odvážný“.

„Hamás spolu s Hizballáhem jsou dnes bezpochyby dvě nejsofistikovanější teroristické organizace na světě, proti kterým je al-Káida z doby před 11. zářím skupina zalezlá někde v jeskyních. Tohle jsou neuvěřitelně technicky zdatné organizace,“ podotkl Szántó.

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