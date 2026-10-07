Student na střední škole v Polsku nožem zranil osm lidí

Na střední škole v Ostrolence na severovýchodě Polska ve středu jeden ze studentů zaútočil nožem a zranil osm lidí, informují polská média. Policie devatenáctiletého útočníka zadržela.
Rozhlasová stanice RMF FM nejdříve informovala o sedmi, pak o devíti zraněných. „Zraněných je osm lidí, z toho pět nezletilých a tři dospělí,“ řekl později RMF FM Adrian Stupski, zástupce hasičů v Ostrolence. Dodal, že všichni zranění byli při vědomí a záchranáři je převezli do nemocnice. Mají hlavně řezné rány.
Podle Tomasze Žerańského z ostrolencké policie mladík zaútočil během vyučování. Potom ze školy utekl a policie ho dopadla na městské pláži u řeky Narew. Motivy mladíkova jednání nejsou jasné. Také on potřeboval lékařské ošetření. Policie v Mazovském vojvodství, ve kterém Ostrolenka leží, zveřejnila na sociální síti X částečně rozostřenou fotografii mladíka v černém oblečení ležícího na zemi s rukama spoutanýma za zády.
Starosta Ostrolenky Pawel Niewiadomski potvrdil, že na střední škole se stala „závažná událost s použitím ostrého nástroje“. Ujistil, že situace je pod kontrolou a na místě pracují záchranáři a policisté. Škola, kde se útok stal, byla uzavřena. Do dalších škol ve městě Niewiadomski zakázal vstupovat cizím lidem. Požádal také lidi, kteří mají nějaké záznamy útoku, aby je nezveřejňovali na sociálních sítích.
Útoky na polských školách jsou ojedinělé.