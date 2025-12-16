Polský student katolické univerzity chystal útok na vánoční trh, uvedly úřady


před 28 mminutami

Polské tajné služby zadržely devatenáctiletého studenta pro podezření, že chystal útok na vánočním trhu, oznámil mluvčí ministra pověřeného koordinací zvláštních služeb Jacek Dobrzyński. Student katolické univerzity v Lublinu Mateusz W. hodlal použít výbušniny, aby zabil co nejvíce lidí, sdělil mluvčí, aniž by zmínil konkrétní město. Soud na podezřelého uvalil tříměsíční vazbu, napsala polská média.

„Dříve (podezřelý) vyhledával informace, jak si připravit materiály k teroristickému činu. Chystal se rovněž vstoupit do teroristické organizace, aby získal pomoc při uskutečnění svých záměrů. Cílem zločinu bylo zastrašit hodně lidí a také podpořit Islámský stát,“ přiblížil mluvčí, citovaný polskými i zahraničními médii.

Podezřelého odhalili vlastním přičiněním agenti kontrarozvědky ABW. Mladého Poláka silně okouzlil islám a toužil navázat kontakt a spolupráci s teroristickou organizací Islámský stát (IS), prohlásil Dobrzyński na tiskové konferenci podle listu Gazeta Wyborcza. Nic v tomto případě nesvědčí o ruské stopě, konstatoval.

Rusko k útokům v Evropě využívá „agenty na jedno použití“
Hořící obchodní centrum ve Varšavě

Upozornil, že jde o další případ, kdy se mladí muži chystali spáchat atentát.

V polovině června strážci zákona zadrželi několik devatenáctiletých mladíků, kteří shromažďovali pyrotechnický materiál. Údajně plánovali teroristické akce včetně útoku na školu ve městě Olsztyn na severu země, připomněla agentura Reuters.

Muž chtěl vstoupit do Hizballáhu. Soud v Liberci mu dal tři roky vězení
Ilustrační foto

Vláda odmítla emisní povolenky ETS 2, oznámil Babiš

Vláda odmítla emisní povolenky ETS 2, oznámil Babiš

Polský student katolické univerzity chystal útok na vánoční trh, uvedly úřady

Polský student katolické univerzity chystal útok na vánoční trh, uvedly úřady

Koaliční rada jednala o rozpočtu i o odmítnutí povolenek ETS 2

Koaliční rada jednala o rozpočtu i o odmítnutí povolenek ETS 2

Volkswagen po 24 letech uzavřel svou továrnu v Drážďanech

Volkswagen po 24 letech uzavřel svou továrnu v Drážďanech

Trump zažaloval BBC, žádá odškodné až deset miliard dolarů

Trump zažaloval BBC, žádá odškodné až deset miliard dolarů

Policejní centrála rozbila zločinecké skupiny na Ukrajině

Policejní centrála rozbila zločinecké skupiny na Ukrajině

Manželé se pokusili zastavit střelce v Sydney. Stali se prvními oběťmi

Manželé se pokusili zastavit střelce v Sydney. Stali se prvními oběťmi

Útočníci v Sydney se zřejmě inspirovali Islámským státem, uvedla policie

Útočníci v Sydney se zřejmě inspirovali Islámským státem, uvedla policie

Muž, jenž najel v Liverpoolu do lidí, půjde do vězení na téměř 22 let

Britský soud poslal na 21 let a šest měsíců do vězení muže, který 26. května najel v Liverpoolu do davu slavících fotbalových fanoušků a zranil přes 130 lidí, píší agentury Reuters a AFP. Muž v listopadu přiznal vinu, čelil obžalobě z 31 trestných činů.
Rusko přiznalo, že Bajkonur bude opravovat nejméně čtvrt roku

Ruská kosmická agentura Roskosmos počítá s opravou klíčové startovací rampy na kosmodromu Bajkonur v Kazachstánu tak, aby byla připravena k prvnímu startu na konci zimy. Uvedla to ruská média s odvoláním na náměstka ředitele agentury Dmitrije Baranova.
Česko v Bruselu slovenský ministr nakonec nezastupoval

Za Česko v úterý na jednání ministrů životního prostředí v Bruselu vystupoval stálý zástupce ČR při EU Štěpán Černý, vyplývá ze záznamů jednání zveřejněných na stránkách Rady EU. Ministr Petr Macinka (Motoristé) původně oznámil, že Česko bude zastupovat slovenský ministr životního prostředí Tomáš Taraba (SNS), což kritizovala část opozice. Část jednání ministrů je vždy vysílána živě a na záznamu bylo vidět, že Taraba hovoří vždy za Slovensko a za Česko pak velvyslanec Černý.
Volkswagen po 24 letech uzavřel svou továrnu v Drážďanech

Továrna německé automobilky Volkswagen v Drážďanech ukončila po 24 letech provoz. Stroje se v takzvané Skleněné manufaktuře zastavily, jakmile vyrobily poslední vůz – červený Volkswagen ID.3. Automobil, na který se podepsali všichni zaměstnanci, se stane muzejním exponátem. Samotná drážďanská továrna se za padesát milionů eur (1,2 miliardy korun) změní v centrum inovací. Německá média upozornila, že to je poprvé v 88leté historii, kdy Volkswagen uzavřel některou ze svých továren v Německu.
Trump zažaloval BBC, žádá odškodné až deset miliard dolarů

Americký prezident Donald Trump zažaloval stanici BBC za údajnou pomluvu kvůli sestříhanému záznamu projevu ze 6. ledna 2021, který vyvolával dojem, že vyzýval své příznivce k útoku na Kapitol. Podle žaloby Trump po britské veřejnoprávní stanici žádá odškodné pět miliard dolarů za každý ze dvou bodů žaloby, tedy celkem až deset miliard dolarů (207 miliard korun). BBC se hodlá bránit.
Manželé se pokusili zastavit střelce v Sydney. Stali se prvními oběťmi

Manželé Boris a Sofia Gurmanovi se pokusili zastavit jednoho ze střelců při nedělním teroristickém útoku na oslavě židovského svátku chanuka na oblíbené pláži Bondi Beach v australském Sydney. Incident zachytila autokamera, informuje BBC. Podle deníku The Sydney Morning Herald se židovští manželé stali prvními oběťmi útoku, při němž bylo zabito patnáct lidí.
Útočníci v Sydney se zřejmě inspirovali Islámským státem, uvedla policie

Útočníci, kteří při nedělních oslavách židovského svátku chanuka na pláži Bondi Beach v Sydney zabili 15 lidí a na 40 dalších zranili, se zřejmě inspirovali ideologií Islámského státu (IS). Na úterní tiskové konferenci to podle agentur poprvé připustila australská policie, přičemž potvrdila, že v automobilu jednoho z útočníků se vedle výbušnin našly také dvě podomácku vyrobené vlajky této teroristické organizace.
