Právě se stalo
Vláda přijala novelu stavebního zákona a souhlasila s převodem miliard z rezerv VZP menším pojišťovnám Zobrazit

Česko v Bruselu slovenský ministr nakonec nezastupoval


před 12 mminutami|Zdroj: ČT24, ČTK

Za Česko v úterý na jednání ministrů životního prostředí v Bruselu vystupoval stálý zástupce ČR při EU Štěpán Černý, vyplývá ze záznamů jednání zveřejněných na stránkách Rady EU. Ministr Petr Macinka (Motoristé) původně oznámil, že Česko bude zastupovat slovenský ministr životního prostředí Tomáš Taraba (SNS), což kritizovala část opozice. Část jednání ministrů je vždy vysílána živě a na záznamu bylo vidět, že Taraba hovoří vždy za Slovensko a za Česko pak velvyslanec Černý.

Podle informací ČTK ministři v úterý neměli o ničem hlasovat, ani v tomto případě tedy nebylo zastupování potřeba. Jak přesně celé jednání probíhalo za zavřenými dveřmi, není jasné, nicméně velvyslanec Černý se měl ráno s ministrem Tarabou „koordinovat“, potvrdily diplomatické zdroje bez bližších podrobností.

Jedním z diskutovaných témat byl i systém emisních povolenek ETS 2, kde Česko podpořilo právě slovenský návrh. Evropská komise již v říjnu v reakci na požadavky Česka a dalších osmnácti států oznámila úpravy v systému emisních povolenek ETS 2. Popsala přitom celkem pět mechanismů, kterými chce zajistit dlouhodobé udržení ceny emisní povolenky na hodnotě 45 eur za tunu oxidu uhličitého (CO2). Mechanismy by přitom byly spuštěny, jakmile cena povolenky tuto hodnotu přesáhne.

MŽP má vést Macinka dočasně, kandidát na ministra životního prostředí Filip Turek (za Motoristy) má zdravotní problémy, kvůli kterým se zatím nesešel s prezidentem Petrem Pavlem.

Turek podle Macinky při nedávné návštěvě Slovenska Tarabu požádal, aby stanovisko a postoje České republiky na úterní radě hájil, pokud by se sám nemohl zúčastnit jako ministr. Macinka má po jednání vlády naplánované večerní jednání se svým slovenským protějškem Jurajem Blanárem v Bratislavě.

Havlíček: Není to neobvyklé

Členové současné vládní koalice případné zastupování Česka Tabarou hájí. „To není úplně neobvyklá věc, pokud je vláda ustanovená pár hodin, navíc je resort životního prostředí spravován jiným ministrem,“ řekl v úterý ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO). „Není neobvyklé, že buď by jel třeba náměstek, nebo by jel vrchní ředitel, případně se může požádat někdo z jiné země,“ doplnil.

„Je to samozřejmě tím, že nebyl jmenován ministrem pan Turek a bohužel tam nemáme žádného ministra,“ řekl předseda poslanců SPD Radim Fiala s tím, že ho situace netěší, ale je to otázka na Motoristy, premiéra Andreje Babiše (ANO) a prezidenta Petra Pavla. „Věřím, že nás na koaliční radě bude (Macinka) informovat, proč na tu radu nejede,“ dodal.

Podle některých zdrojů agentury ČTK by ale taková situace byla velmi nestandardní, stejně tak i Generální sekretariát Rady EU podle ČTK nic podobného nezažil posledních dvacet let. Zastupování jiným státem je běžné na nejvyšších politických schůzkách představitelů EU, takzvaných Evropských radách.

Pellegrini či Orbán vítají výsledky českých voleb. Německá média píší o velkém comebacku
Maďarský premiér Viktor Orbán a jeho slovenský protějšek Robert Fico

Na běžných ministeriádách, když nejede ministr, dorazí náměstek nebo vrchní ředitel, případně zemi zastupuje velvyslanec při EU.

Pravidla v úterý připomněl i bývalý ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák (STAN). „Na zasedáních Rady EU zastupují každou zemi ministři. Pokud se výjimečně nemohou zúčastnit, zastoupí je náměstek, v krajních případech pak velvyslanec při EU. Teď se zdá, že Česko si připíše jedno historické prvenství. Ještě se myslím nestalo, že by jednu zemi zastupoval jiný stát. Pan ministr nemá čas zastupovat svoji zemi na mezinárodní scéně?“ napsal Dvořák na síti X.

Hladík: Možné to je, ale je to špatné rozhodnutí

Bývalý ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) ČT řekl, že jde o špatné rozhodnutí nového ministra. „Nechat se hned druhý den zastupovat slovenským kolegou v rozhodování, je špatně. Nedělá se to, já jsem to nikdy nezažil a ani kolegové, kterých jsem se ptal a v Komisi působí velmi dlouho, to nepamatují,“ uvedl. Podle něj je to ale možné.

„Ono je to opravdu možné, ale myslím, že je to špatně. Dnes (v úterý, pozn. red.) má ministr životního prostředí sedět v Bruselu, hájit české zájmy a vyjednávat a také se seznamovat se svými protějšky. (...) Je potřeba na ty lidi mít telefony, být schopen je oslovit a uzavírat koalice a to se bez znalosti protějšků nedá udělat,“ dodal s tím, že Macinka měl na jednání poslat svého náměstka.

8 minut
Studio ČT24: Bývalý ministr životního prostředí Petr Hladík o Macinkově rozhodnutí o zastoupení ČR v Bruselu
Zdroj: ČT24

Taraba byl zvolen slovenským ministrem životního prostředí za nacionalistickou Slovenskou národní stranu (SNS) v říjnu 2023. Za jednu z priorit při ochraně životního prostředí označil řešení problému, že v zemi 800 obcí nemá kanalizaci. V předchozím volebním období navrhoval zákony, které by podle ochranářů poškodily ochranu přírody. V roce 2020 získal poslanecký mandát za krajně pravicovou stranu Kotlebovci-Lidová strana Naše Slovensko, jejímž členem ale nebyl, a v květnu téhož roku vystoupil z jejího poslaneckého klubu.

Kontroverzní kroky i výroky

Tabara je aktivní na sociálních sítích, kritiku vyvolal třeba jeho příspěvek na facebooku z října 2021, kdy zveřejnil fotografii dcery prezidentky Zuzany Čaputové s dehonestující poznámkou. V říjnu 2022 po zavraždění dvou osob u bratislavského gaybaru Tepláreň (Teplárna), kdy se na Slovensku konaly akce na podporu LGBT+ komunity, chtěl pak ministr uspořádat pochod za tradiční rodinu.

Dříve také navrhoval zákaz vyvěšování duhových vlajek na státních úřadech. Za pandemie covidu-19 tvrdil, že kdo se nechá očkovat, může se stát neplodným. Aktivně vystupuje za zpřísnění až zákaz interrupcí.

Výběr redakce

Vláda odmítla emisní povolenky ETS 2, oznámil Babiš

ŽivěVláda odmítla emisní povolenky ETS 2, oznámil Babiš

04:39Aktualizovánopřed 4 mminutami
Koaliční rada jednala o rozpočtu i o odmítnutí povolenek ETS 2

Koaliční rada jednala o rozpočtu i o odmítnutí povolenek ETS 2

08:46Aktualizovánopřed 8 mminutami
Volkswagen po 24 letech uzavřel svou továrnu v Drážďanech

Volkswagen po 24 letech uzavřel svou továrnu v Drážďanech

před 21 mminutami
Trump zažaloval BBC, žádá odškodné až deset miliard dolarů

Trump zažaloval BBC, žádá odškodné až deset miliard dolarů

02:17Aktualizovánopřed 29 mminutami
Policejní centrála rozbila zločinecké skupiny na Ukrajině

Policejní centrála rozbila zločinecké skupiny na Ukrajině

11:00Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Manželé se pokusili zastavit střelce v Sydney. Stali se prvními oběťmi

Manželé se pokusili zastavit střelce v Sydney. Stali se prvními oběťmi

před 1 hhodinou
Útočníci v Sydney se zřejmě inspirovali Islámským státem, uvedla policie

Útočníci v Sydney se zřejmě inspirovali Islámským státem, uvedla policie

06:01Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Silný vítr v Brazílii sfoukl repliku sochy Svobody

Silný vítr v Brazílii sfoukl repliku sochy Svobody

před 3 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Česko v Bruselu slovenský ministr nakonec nezastupoval

Za Česko v úterý na jednání ministrů životního prostředí v Bruselu vystupoval stálý zástupce ČR při EU Štěpán Černý, vyplývá ze záznamů jednání zveřejněných na stránkách Rady EU. Ministr Petr Macinka (Motoristé) původně oznámil, že Česko bude zastupovat slovenský ministr životního prostředí Tomáš Taraba (SNS), což kritizovala část opozice. Část jednání ministrů je vždy vysílána živě a na záznamu bylo vidět, že Taraba hovoří vždy za Slovensko a za Česko pak velvyslanec Černý.
před 12 mminutami

Volkswagen po 24 letech uzavřel svou továrnu v Drážďanech

Továrna německé automobilky Volkswagen v Drážďanech ukončila po 24 letech provoz. Stroje se v takzvané Skleněné manufaktuře zastavily, jakmile vyrobily poslední vůz – červený Volkswagen ID.3. Automobil, na který se podepsali všichni zaměstnanci, se stane muzejním exponátem. Samotná drážďanská továrna se za padesát milionů eur (1,2 miliardy korun) změní v centrum inovací. Německá média upozornila, že to je poprvé v 88leté historii, kdy Volkswagen uzavřel některou ze svých továren v Německu.
před 21 mminutami

Trump zažaloval BBC, žádá odškodné až deset miliard dolarů

Americký prezident Donald Trump zažaloval stanici BBC za údajnou pomluvu kvůli sestříhanému záznamu projevu ze 6. ledna 2021, který vyvolával dojem, že vyzýval své příznivce k útoku na Kapitol. Podle žaloby Trump po britské veřejnoprávní stanici žádá odškodné pět miliard dolarů za každý ze dvou bodů žaloby, tedy celkem až deset miliard dolarů (207 miliard korun). BBC se hodlá bránit.
02:17Aktualizovánopřed 29 mminutami

Manželé se pokusili zastavit střelce v Sydney. Stali se prvními oběťmi

Manželé Boris a Sofia Gurmanovi se pokusili zastavit jednoho ze střelců při nedělním teroristickém útoku na oslavě židovského svátku chanuka na oblíbené pláži Bondi Beach v australském Sydney. Incident zachytila autokamera, informuje BBC. Podle deníku The Sydney Morning Herald se židovští manželé stali prvními oběťmi útoku, při němž bylo zabito patnáct lidí.
před 1 hhodinou

Útočníci v Sydney se zřejmě inspirovali Islámským státem, uvedla policie

Útočníci, kteří při nedělních oslavách židovského svátku chanuka na pláži Bondi Beach v Sydney zabili 15 lidí a na 40 dalších zranili, se zřejmě inspirovali ideologií Islámského státu (IS). Na úterní tiskové konferenci to podle agentur poprvé připustila australská policie, přičemž potvrdila, že v automobilu jednoho z útočníků se vedle výbušnin našly také dvě podomácku vyrobené vlajky této teroristické organizace.
06:01Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Čína teď obří urychlovač částic nepostaví. Evropský projekt má zelenou

Projekt téměř stokilometrového evropského urychlovače částic má budoucnost. Poté, co Čína vzdala plány na vlastní podobné zařízení, má tato výjimečně drahá stavba podle Evropské organizace pro jaderný výzkum (CERN) opět smysl.
před 2 hhodinami

Silný vítr v Brazílii sfoukl repliku sochy Svobody

Silný vítr v pondělí vyvrátil repliku sochy Svobody před nákupním centrem ve městě Guaíba na jihu Brazílie. Incident se obešel bez zranění. Replika ikonické sochy stála od roku 2020 před tehdy nově otevřeným obchodním střediskem řetězce Havan.
před 3 hhodinami

Ukrajina zlikvidovala podvodními drony ruskou ponorku, tvrdí SBU

Ukrajina zasáhla v ruském přístavu Novorossijsku podvodními bezposádkovými plavidly ruskou ponorku třídy Varšavjanka (v kódu NATO označovanou třída Kilo) a prakticky ji vyřadila z provozu, uvedla ukrajinská tajná služba SBU. Moskva podle státní agentury TASS označila útok za pokus o sabotáž, který selhal. Žádné ruské plavidlo podle ní není poškozeno.
před 6 hhodinami
Načítání...