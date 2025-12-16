Česko v Bruselu slovenský ministr nakonec nezastupoval

Za Česko v úterý na jednání ministrů životního prostředí v Bruselu vystupoval stálý zástupce ČR při EU Štěpán Černý, vyplývá ze záznamů jednání zveřejněných na stránkách Rady EU. Ministr Petr Macinka (Motoristé) původně oznámil, že Česko bude zastupovat slovenský ministr životního prostředí Tomáš Taraba (SNS), což kritizovala část opozice. Část jednání ministrů je vždy vysílána živě a na záznamu bylo vidět, že Taraba hovoří vždy za Slovensko a za Česko pak velvyslanec Černý.
Podle informací ČTK ministři v úterý neměli o ničem hlasovat, ani v tomto případě tedy nebylo zastupování potřeba. Jak přesně celé jednání probíhalo za zavřenými dveřmi, není jasné, nicméně velvyslanec Černý se měl ráno s ministrem Tarabou „koordinovat“, potvrdily diplomatické zdroje bez bližších podrobností.
Jedním z diskutovaných témat byl i systém emisních povolenek ETS 2, kde Česko podpořilo právě slovenský návrh. Evropská komise již v říjnu v reakci na požadavky Česka a dalších osmnácti států oznámila úpravy v systému emisních povolenek ETS 2. Popsala přitom celkem pět mechanismů, kterými chce zajistit dlouhodobé udržení ceny emisní povolenky na hodnotě 45 eur za tunu oxidu uhličitého (CO2). Mechanismy by přitom byly spuštěny, jakmile cena povolenky tuto hodnotu přesáhne.
MŽP má vést Macinka dočasně, kandidát na ministra životního prostředí Filip Turek (za Motoristy) má zdravotní problémy, kvůli kterým se zatím nesešel s prezidentem Petrem Pavlem.
Turek podle Macinky při nedávné návštěvě Slovenska Tarabu požádal, aby stanovisko a postoje České republiky na úterní radě hájil, pokud by se sám nemohl zúčastnit jako ministr. Macinka má po jednání vlády naplánované večerní jednání se svým slovenským protějškem Jurajem Blanárem v Bratislavě.
Havlíček: Není to neobvyklé
Členové současné vládní koalice případné zastupování Česka Tabarou hájí. „To není úplně neobvyklá věc, pokud je vláda ustanovená pár hodin, navíc je resort životního prostředí spravován jiným ministrem,“ řekl v úterý ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO). „Není neobvyklé, že buď by jel třeba náměstek, nebo by jel vrchní ředitel, případně se může požádat někdo z jiné země,“ doplnil.
„Je to samozřejmě tím, že nebyl jmenován ministrem pan Turek a bohužel tam nemáme žádného ministra,“ řekl předseda poslanců SPD Radim Fiala s tím, že ho situace netěší, ale je to otázka na Motoristy, premiéra Andreje Babiše (ANO) a prezidenta Petra Pavla. „Věřím, že nás na koaliční radě bude (Macinka) informovat, proč na tu radu nejede,“ dodal.
Podle některých zdrojů agentury ČTK by ale taková situace byla velmi nestandardní, stejně tak i Generální sekretariát Rady EU podle ČTK nic podobného nezažil posledních dvacet let. Zastupování jiným státem je běžné na nejvyšších politických schůzkách představitelů EU, takzvaných Evropských radách.
Na běžných ministeriádách, když nejede ministr, dorazí náměstek nebo vrchní ředitel, případně zemi zastupuje velvyslanec při EU.
Pravidla v úterý připomněl i bývalý ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák (STAN). „Na zasedáních Rady EU zastupují každou zemi ministři. Pokud se výjimečně nemohou zúčastnit, zastoupí je náměstek, v krajních případech pak velvyslanec při EU. Teď se zdá, že Česko si připíše jedno historické prvenství. Ještě se myslím nestalo, že by jednu zemi zastupoval jiný stát. Pan ministr nemá čas zastupovat svoji zemi na mezinárodní scéně?“ napsal Dvořák na síti X.
Hladík: Možné to je, ale je to špatné rozhodnutí
Bývalý ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) ČT řekl, že jde o špatné rozhodnutí nového ministra. „Nechat se hned druhý den zastupovat slovenským kolegou v rozhodování, je špatně. Nedělá se to, já jsem to nikdy nezažil a ani kolegové, kterých jsem se ptal a v Komisi působí velmi dlouho, to nepamatují,“ uvedl. Podle něj je to ale možné.
„Ono je to opravdu možné, ale myslím, že je to špatně. Dnes (v úterý, pozn. red.) má ministr životního prostředí sedět v Bruselu, hájit české zájmy a vyjednávat a také se seznamovat se svými protějšky. (...) Je potřeba na ty lidi mít telefony, být schopen je oslovit a uzavírat koalice a to se bez znalosti protějšků nedá udělat,“ dodal s tím, že Macinka měl na jednání poslat svého náměstka.
Taraba byl zvolen slovenským ministrem životního prostředí za nacionalistickou Slovenskou národní stranu (SNS) v říjnu 2023. Za jednu z priorit při ochraně životního prostředí označil řešení problému, že v zemi 800 obcí nemá kanalizaci. V předchozím volebním období navrhoval zákony, které by podle ochranářů poškodily ochranu přírody. V roce 2020 získal poslanecký mandát za krajně pravicovou stranu Kotlebovci-Lidová strana Naše Slovensko, jejímž členem ale nebyl, a v květnu téhož roku vystoupil z jejího poslaneckého klubu.
Kontroverzní kroky i výroky
Tabara je aktivní na sociálních sítích, kritiku vyvolal třeba jeho příspěvek na facebooku z října 2021, kdy zveřejnil fotografii dcery prezidentky Zuzany Čaputové s dehonestující poznámkou. V říjnu 2022 po zavraždění dvou osob u bratislavského gaybaru Tepláreň (Teplárna), kdy se na Slovensku konaly akce na podporu LGBT+ komunity, chtěl pak ministr uspořádat pochod za tradiční rodinu.
Dříve také navrhoval zákaz vyvěšování duhových vlajek na státních úřadech. Za pandemie covidu-19 tvrdil, že kdo se nechá očkovat, může se stát neplodným. Aktivně vystupuje za zpřísnění až zákaz interrupcí.