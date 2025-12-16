Koaliční rada jedná o rozpočtu i o odmítnutí povolenek ETS 2

Před úterním prvním zasedáním nového kabinetu se v devět hodin dopoledne sešli lídři všech tří koaličních stran – ANO, SPD a Motoristů. Debata se podle vyjádření představitelů vládních uskupení dotkne i témat, která budou řešit ministři na zasedání vlády, a to včetně návrhu státního rozpočtu na příští rok. Podle předsedy poslaneckého klubu SPD Radima Fialy nelze vyloučit, že vláda schodek zvýší.
Mezi témata úterního jednání kabinetu, který v pondělí jmenoval Petr Pavel, by měl patřit mimo jiné právě státní rozpočet na příští rok, který chce ministryně financí Alena Schillerová (ANO) předložit do druhé poloviny ledna. „My jsme dohodnuti, že na to sedne tým paní ministryně Schillerové, že nám představí na koaliční radě změny a že se o tom budeme bavit,“ avizoval Radim Fiala.
„My nejdříve, a to je cílem dnešního (úterního) setkání, si musíme udělat srovnávací základnu,“ zdůraznil první místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO), podle něhož bývalá vláda Petra Fialy (ODS) „předložila naprosto skandální rozpočet, který nekoresponduje se závazky, ke kterým se přihlásila“. K tomu, zda je ve hře prohloubení plánovaného schodku státního rozpočtu, se Havlíček přímo nevyjádřil. „Uvidíme,“ sdělil pouze s tím, že záleží na prioritách. „Jasně jsme řekli, že my nechceme brzdit dopravní stavby,“ dodal.
Předchozí vládě rozpočet se schodkem 286 miliard korun poslanci nové sněmovní většiny vrátili k přepracování, Česko začne příští rok v rozpočtovém provizoriu.
Emisní povolenky považujeme za „zhoubný nástroj“, řekl Havlíček
Kabinet by měl jednat i o odmítnutí povolenek ETS 2, což je podle představitelů vládních stran i tématem koaliční rady. „Na koaliční radě budeme probírat stanoviska na následující vládu v souladu s koaliční smlouvou, že se na tom vždy dohodnou předsedové stran,“ upřesnil šéf SPD a předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura, podle něhož bude jedním z hlavních témat právě odmítnutí ETS 2.
Havlíček se vyjádřil i k tomu, jak by kabinet řešil případné pokuty, které by Česku po odmítnutí implementace povolenek ETS 2 hrozily. „Máme připravený určitý scénář tak, abychom naprosto minimalizovali jakýkoliv negativní dopad na Českou republiku. Ale platí to, co jsme řekli. To znamená, že považujeme emisní povolenky (…) za naprosto zhoubný nástroj Evropské unie, kvůli kterému se řítíme hlavou proti zdi,“ prohlásil.
Nový ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (ANO) v pondělí hovořil o tom, že by koaliční rada v úterý mohla řešit také kandidáty na politické náměstky.