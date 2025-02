Muž chtěl vstoupit do Hizballáhu. Soud v Liberci mu dal tři roky vězení

„Předložil pasové kontrole mobilní telefon s překlady frází, které odkazují na to, aby ho ten příslušný člověk poslal za někým, kdo je schopen ho za těmito organizacemi zavést. Nicméně příslušný pracovník pasové kontroly kontaktoval českou ambasádu, která si převzala toho člověka a následně byl vrácen do České republiky,“ řekl po vynesení rozsudku státní zástupce z Vrchního státního zastupitelství v Praze Jiří Richter.

Počínání bylo naivní, ale nebezpečné

Státní zástupce i soudce označili počínání Simona sice za naivní, ale i tak nebezpečné. „Mohl narazit skutečně na někoho, kdo by ho k některé z těch teroristických organizací zavedl. Otázka je samozřejmě, jak by to dopadlo. Nicméně ta společenská nebezpečnost spočívá v tom, že zkrátka chtěl a měl v úmyslu se k některé z těch organizací přidat a bojovat v jejich řadách skutečně fyzicky proti Izraeli,“ uvedl Richter.

Simon byl podle něj introvert, který nechodil příliš mezi lidi. „Neměl moc přátel. Dá se říci, že seděl doma, konzumoval obsahy sociálních sítí, konzumoval tedy obsah sociálních sítí tohoto radikálního charakteru, což ho vedlo nejprve ke konverzi k islámu a následně až k tomuto činu,“ zmínil státní zástupce.

Neuměl anglicky ani arabsky

Simon do Libanonu vycestoval, i když neuměl anglicky ani arabsky. Soud mu uložil trest na spodní hranici trestní sazby. Richter uvedl, že v návrhu dohody o vině a trestu zohlednil naivitu obviněného i to, že po zadržení při vyšetřování spolupracoval. „Doznal se k trestné činnosti, projevil jistou míru nějaké sebereflexe a uznal, že to byla hloupost, co udělal. A proto mám za to, že ten trest je odpovídající,“ dodal státní zástupce.

Vrchní státní zastupitelství v Praze podle dostupných informací řeší aktuálně ještě jeden obdobný případ. V tom se chtěl obviněný muž přidat k teroristické organizaci Islámský stát.