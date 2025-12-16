Muž, jenž najel v Liverpoolu do lidí, půjde do vězení na téměř 22 let

Britský soud poslal na 21 let a šest měsíců do vězení muže, který 26. května najel v Liverpoolu do davu slavících fotbalových fanoušků a zranil přes 130 lidí, píší agentury Reuters a AFP. Muž v listopadu přiznal vinu, čelil obžalobě z 31 trestných činů.
Čtyřiapadesátiletý Paul Doyle vjel do pěšího davu a vozidlem v něm zranil dospělé i děti jen kvůli tomu, že mu došla trpělivost, uvedla obžaloba. Jeho auto naráželo do lidí a některé za sebou i táhlo, popsala dále.
„Ztratil jste nervy v návalu vzteku a byl jste odhodlán protlačit se davem bez ohledu na následky,“ uvedl podle serveru televize Sky News soudce Andrew Menary Doyleovi před vyřčením rozsudku. „Je téměř nepochopitelné, jak by se mohl rozumný člověk chovat způsobem, jakým jste se choval vy,“ doplnil.
Muž činu lituje
Prokurátor Paul Greaney dříve řekl, že Doyle zranil 134 lidí včetně osmi dětí. „Nejenže způsobil velké množství zranění, ale také vyvolal hrůzu u těch, kteří přišli na oslavy plné radosti,“ dodal. Policie uvedla, že jen zázrakem nikdo nepřišel o život.
Právník odsouzeného muže Simon Csoka sdělil, že Doyle je tím, co udělal, zděšen. „Lituje toho, stydí se a je mu hluboce líto všech, kteří utrpěli zranění,“ řekl. Muž podle něj přijal za čin plnou odpovědnost a neočekával žádné slitování. Odsouzený otec tří dětí Doyle se v poslední den soudního jednání hned několikrát rozplakal.
Doyle u soudu čelil obžalobě mimo jiné z nebezpečného řízení a těžkého ublížení na zdraví. Za trestné činy, které se týkaly 29 obětí ve věku od šesti měsíců do 77 let, mu soud mohl uložit až doživotí.
Podle vyšetřovatelů mířil Doyle do centra města, aby z oslav výhry dvacátého ligového titulu klubu Liverpool FC vyzvedl své přátele. Okolo šesté hodiny místního času vjel do davu a po 77 sekund za hlasitého křiku, nadávání a troubení opakovaně najížděl do lidí. Obžaloba to při přelíčení dokázala mimo jiné i na základě záběrů z kamery v jeho autě.
Greaney u soudu uvedl, že se oslav, při nichž členové týmu a další funkcionáři ukazovali fanouškům trofej z Premier League, účastnil přibližně milion lidí.