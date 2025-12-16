Muž, jenž najel v Liverpoolu do lidí, půjde do vězení na téměř 22 let


16. 12. 2025Aktualizovánopřed 32 mminutami|Zdroj: ČTK

Britský soud poslal na 21 let a šest měsíců do vězení muže, který 26. května najel v Liverpoolu do davu slavících fotbalových fanoušků a zranil přes 130 lidí, píší agentury Reuters a AFP. Muž v listopadu přiznal vinu, čelil obžalobě z 31 trestných činů.

Čtyřiapadesátiletý Paul Doyle vjel do pěšího davu a vozidlem v něm zranil dospělé i děti jen kvůli tomu, že mu došla trpělivost, uvedla obžaloba. Jeho auto naráželo do lidí a některé za sebou i táhlo, popsala dále.

„Ztratil jste nervy v návalu vzteku a byl jste odhodlán protlačit se davem bez ohledu na následky,“ uvedl podle serveru televize Sky News soudce Andrew Menary Doyleovi před vyřčením rozsudku. „Je téměř nepochopitelné, jak by se mohl rozumný člověk chovat způsobem, jakým jste se choval vy,“ doplnil.

Řidiče, jenž v Liverpoolu najel do davu, obvinili z těžkého ublížení na zdraví
Muž najel do lidí na Water Street v Liverpoolu

Muž činu lituje

Prokurátor Paul Greaney dříve řekl, že Doyle zranil 134 lidí včetně osmi dětí. „Nejenže způsobil velké množství zranění, ale také vyvolal hrůzu u těch, kteří přišli na oslavy plné radosti,“ dodal. Policie uvedla, že jen zázrakem nikdo nepřišel o život.

Právník odsouzeného muže Simon Csoka sdělil, že Doyle je tím, co udělal, zděšen. „Lituje toho, stydí se a je mu hluboce líto všech, kteří utrpěli zranění,“ řekl. Muž podle něj přijal za čin plnou odpovědnost a neočekával žádné slitování. Odsouzený otec tří dětí Doyle se v poslední den soudního jednání hned několikrát rozplakal.

Doyle u soudu čelil obžalobě mimo jiné z nebezpečného řízení a těžkého ublížení na zdraví. Za trestné činy, které se týkaly 29 obětí ve věku od šesti měsíců do 77 let, mu soud mohl uložit až doživotí.

Řidič, který v Liverpoolu zranil 50 lidí, zůstává ve vazbě
Auto vjelo v Liverpoolu do davu lidí

Podle vyšetřovatelů mířil Doyle do centra města, aby z oslav výhry dvacátého ligového titulu klubu Liverpool FC vyzvedl své přátele. Okolo šesté hodiny místního času vjel do davu a po 77 sekund za hlasitého křiku, nadávání a troubení opakovaně najížděl do lidí. Obžaloba to při přelíčení dokázala mimo jiné i na základě záběrů z kamery v jeho autě.

Greaney u soudu uvedl, že se oslav, při nichž členové týmu a další funkcionáři ukazovali fanouškům trofej z Premier League, účastnil přibližně milion lidí.

Výběr redakce

Vláda odmítla emisní povolenky ETS 2 i migrační pakt

Vláda odmítla emisní povolenky ETS 2 i migrační pakt

04:39Aktualizovánopřed 11 mminutami
Policie obvinila muže, který v chatce věznil chlapce, z pokusu o vraždu

Policie obvinila muže, který v chatce věznil chlapce, z pokusu o vraždu

09:35Aktualizovánopřed 26 mminutami
Polský student katolické univerzity chystal útok na vánoční trh, uvedly úřady

Polský student katolické univerzity chystal útok na vánoční trh, uvedly úřady

před 56 mminutami
Koaliční rada jednala o rozpočtu i o odmítnutí povolenek ETS 2

Koaliční rada jednala o rozpočtu i o odmítnutí povolenek ETS 2

08:46Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Volkswagen po 24 letech uzavřel svou továrnu v Drážďanech

Volkswagen po 24 letech uzavřel svou továrnu v Drážďanech

před 1 hhodinou
Trump zažaloval BBC, žádá odškodné až deset miliard dolarů

Trump zažaloval BBC, žádá odškodné až deset miliard dolarů

02:17Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Policejní centrála rozbila zločinecké skupiny na Ukrajině

Policejní centrála rozbila zločinecké skupiny na Ukrajině

11:00Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Manželé se pokusili zastavit střelce v Sydney. Stali se prvními oběťmi

Manželé se pokusili zastavit střelce v Sydney. Stali se prvními oběťmi

před 2 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Muž, jenž najel v Liverpoolu do lidí, půjde do vězení na téměř 22 let

Britský soud poslal na 21 let a šest měsíců do vězení muže, který 26. května najel v Liverpoolu do davu slavících fotbalových fanoušků a zranil přes 130 lidí, píší agentury Reuters a AFP. Muž v listopadu přiznal vinu, čelil obžalobě z 31 trestných činů.
15:29Aktualizovánopřed 32 mminutami

Rusko přiznalo, že Bajkonur bude opravovat nejméně čtvrt roku

Ruská kosmická agentura Roskosmos počítá s opravou klíčové startovací rampy na kosmodromu Bajkonur v Kazachstánu tak, aby byla připravena k prvnímu startu na konci zimy. Uvedla to ruská média s odvoláním na náměstka ředitele agentury Dmitrije Baranova.
před 37 mminutami

Polský student katolické univerzity chystal útok na vánoční trh, uvedly úřady

Polské tajné služby zadržely devatenáctiletého studenta pro podezření, že chystal útok na vánočním trhu, oznámil mluvčí ministra pověřeného koordinací zvláštních služeb Jacek Dobrzyński. Student katolické univerzity v Lublinu Mateusz W. hodlal použít výbušniny, aby zabil co nejvíce lidí, sdělil mluvčí, aniž by zmínil konkrétní město. Soud na podezřelého uvalil tříměsíční vazbu, napsala polská média.
před 56 mminutami

Česko v Bruselu slovenský ministr nakonec nezastupoval

Za Česko v úterý na jednání ministrů životního prostředí v Bruselu vystupoval stálý zástupce ČR při EU Štěpán Černý, vyplývá ze záznamů jednání zveřejněných na stránkách Rady EU. Ministr Petr Macinka (Motoristé) původně oznámil, že Česko bude zastupovat slovenský ministr životního prostředí Tomáš Taraba (SNS), což kritizovala část opozice. Část jednání ministrů je vždy vysílána živě a na záznamu bylo vidět, že Taraba hovoří vždy za Slovensko a za Česko pak velvyslanec Černý.
před 1 hhodinou

Volkswagen po 24 letech uzavřel svou továrnu v Drážďanech

Továrna německé automobilky Volkswagen v Drážďanech ukončila po 24 letech provoz. Stroje se v takzvané Skleněné manufaktuře zastavily, jakmile vyrobily poslední vůz – červený Volkswagen ID.3. Automobil, na který se podepsali všichni zaměstnanci, se stane muzejním exponátem. Samotná drážďanská továrna se za padesát milionů eur (1,2 miliardy korun) změní v centrum inovací. Německá média upozornila, že to je poprvé v 88leté historii, kdy Volkswagen uzavřel některou ze svých továren v Německu.
před 1 hhodinou

Trump zažaloval BBC, žádá odškodné až deset miliard dolarů

Americký prezident Donald Trump zažaloval stanici BBC za údajnou pomluvu kvůli sestříhanému záznamu projevu ze 6. ledna 2021, který vyvolával dojem, že vyzýval své příznivce k útoku na Kapitol. Podle žaloby Trump po britské veřejnoprávní stanici žádá odškodné pět miliard dolarů za každý ze dvou bodů žaloby, tedy celkem až deset miliard dolarů (207 miliard korun). BBC se hodlá bránit.
02:17Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Manželé se pokusili zastavit střelce v Sydney. Stali se prvními oběťmi

Manželé Boris a Sofia Gurmanovi se pokusili zastavit jednoho ze střelců při nedělním teroristickém útoku na oslavě židovského svátku chanuka na oblíbené pláži Bondi Beach v australském Sydney. Incident zachytila autokamera, informuje BBC. Podle deníku The Sydney Morning Herald se židovští manželé stali prvními oběťmi útoku, při němž bylo zabito patnáct lidí.
před 2 hhodinami

Útočníci v Sydney se zřejmě inspirovali Islámským státem, uvedla policie

Útočníci, kteří při nedělních oslavách židovského svátku chanuka na pláži Bondi Beach v Sydney zabili 15 lidí a na 40 dalších zranili, se zřejmě inspirovali ideologií Islámského státu (IS). Na úterní tiskové konferenci to podle agentur poprvé připustila australská policie, přičemž potvrdila, že v automobilu jednoho z útočníků se vedle výbušnin našly také dvě podomácku vyrobené vlajky této teroristické organizace.
06:01Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Načítání...