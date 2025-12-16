Manželé se pokusili zastavit střelce v Sydney. Stali se prvními oběťmi


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK, BBC

Manželé Boris a Sofia Gurmanovi se pokusili zastavit jednoho ze střelců při nedělním teroristickém útoku na oslavě židovského svátku chanuka na oblíbené pláži Bondi Beach v australském Sydney. Incident zachytila autokamera, informuje BBC. Podle deníku The Sydney Morning Herald se židovští manželé stali prvními oběťmi útoku, při němž bylo zabito patnáct lidí.

Boris Gurman (69) a jeho manželka Sofia (61) zasáhli ve snaze ochránit ostatní a byli sami zastřeleni, uvedla jejich rodina. „I když nic nemůže zmírnit bolest ze ztráty Borise a Sofie, cítíme hlubokou hrdost na jejich odvahu a obětavost... Přesně takoví Boris a Sofia byli – lidé, kteří instinktivně a bez váhání pomáhali ostatním,“ napsala rodina s tím, že Gurmanovi byli manželé 34 let.

„Boris byl mechanik v důchodu, známý svou štědrostí, tichou silou a ochotou pomoci každému, kdo to potřeboval. Sofia pracovala pro australskou poštu a byla velmi oblíbená mezi svými kolegy a v komunitě,“ přiblížila zesnulé manžele Gurmanovy jejich rodina.

Útok v Sydney má řadu obětí. Cílil na židovskou komunitu
Zranění při střelbě v Sydney

Záběry z incidentu ukazují, jak Gurman zápasil na silnici s jedním ze střelců a podařilo se mu sebrat zbraň, než oba spadli. Gurman poté vstal a zřejmě útočníka udeřil pažbou. Video pořízené z kolem jedoucího auta je k vidění v článku na webu BBC. Předpokládá se, že útočník následně použil další zbraň a dvojici zastřelil.

„Bez váhání se vrhl přímo do nebezpečí“

Svědci incidentu Gurmana popsali jako hrdinu. Majitelka auta, z něhož byl záznam pořízen, agentuře Reuters řekla, že Gurman „neutekl, naopak se bez váhání vrhl přímo do nebezpečí, ze všech sil se snažil útočníkovi vytrhnout zbraň a bojoval až do smrti“. „Záznam z mé kamery ukazuje, že starší muž byl nakonec postřelen a padl k zemi. Ten okamžik mi doslova zlomil srdce,“ dodala.

„Byl to hrdina, snažil se, moc se snažil. Jeho rodina to musí vědět,“ řekl další svědek stanici 9News. „Všichni musí vědět, že se snažil, protože to bylo hned na začátku. Postavil se nebezpečí, vzduchem už lítaly kulky a on se postavil nebezpečí,“ řekl.

Útočníci v Sydney se zřejmě inspirovali Islámským státem, uvedla policie
Památník na počest obětí masové střelby na pláži Bondi Beach

Mezi patnácti oběťmi útoku ve věku deseti až 87 let byla desetiletá Matilda, přeživší holocaustu Alexander Kleytman, který se do Austrálie přestěhoval z Ukrajiny, či blízká rodinná přítelkyně slovenské exprezidentky Zuzany Čaputové Marika Poganyová.

Australské úřady v pondělí zveřejnily jména útočníků, již dříve informovaly, že stříleli padesátiletý otec a jeho čtyřiadvacetiletý syn. Otec Sajid A. při přestřelce s policií zahynul, zatímco jeho syn Naveed utržil při přestřelce zranění a zůstává v kritickém stavu v nemocnici. Australská policie uvedla, že útočníci se zřejmě inspirovali ideologií Islámského státu.

Mezi oběťmi útoku v Sydney je blízká přítelkyně Čaputové
Smuteční hosté kladou květiny k památníku na pláži Bondi Beach v australském Sydney, 15. prosince 2025

Výběr redakce

Trump zažaloval BBC, žádá odškodné až deset miliard dolarů

Trump zažaloval BBC, žádá odškodné až deset miliard dolarů

02:17Aktualizovánopřed 2 mminutami
Vláda odmítla emisní povolenky ETS 2, oznámil Babiš

ŽivěVláda odmítla emisní povolenky ETS 2, oznámil Babiš

04:39Aktualizovánopřed 3 mminutami
Koaliční rada jednala o rozpočtu i o odmítnutí povolenek ETS 2

Koaliční rada jednala o rozpočtu i o odmítnutí povolenek ETS 2

08:46Aktualizovánopřed 33 mminutami
Policejní centrála rozbila zločinecké skupiny na Ukrajině

Policejní centrála rozbila zločinecké skupiny na Ukrajině

11:00Aktualizovánopřed 49 mminutami
Manželé se pokusili zastavit střelce v Sydney. Stali se prvními oběťmi

Manželé se pokusili zastavit střelce v Sydney. Stali se prvními oběťmi

před 1 hhodinou
Útočníci v Sydney se zřejmě inspirovali Islámským státem, uvedla policie

Útočníci v Sydney se zřejmě inspirovali Islámským státem, uvedla policie

06:01Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Silný vítr v Brazílii sfoukl repliku sochy Svobody

Silný vítr v Brazílii sfoukl repliku sochy Svobody

před 3 hhodinami
Policie obvinila muže, který v chatce věznil chlapce, z pokusu o vraždu

Policie obvinila muže, který v chatce věznil chlapce, z pokusu o vraždu

09:35Aktualizovánopřed 4 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Trump zažaloval BBC, žádá odškodné až deset miliard dolarů

Americký prezident Donald Trump zažaloval stanici BBC za údajnou pomluvu kvůli sestříhanému záznamu projevu ze 6. ledna 2021, který vyvolával dojem, že vyzýval své příznivce k útoku na Kapitol. Podle žaloby Trump po britské veřejnoprávní stanici žádá odškodné pět miliard dolarů za každý ze dvou bodů žaloby, tedy celkem až deset miliard dolarů (207 miliard korun). BBC se hodlá bránit.
02:17Aktualizovánopřed 2 mminutami

Manželé se pokusili zastavit střelce v Sydney. Stali se prvními oběťmi

Manželé Boris a Sofia Gurmanovi se pokusili zastavit jednoho ze střelců při nedělním teroristickém útoku na oslavě židovského svátku chanuka na oblíbené pláži Bondi Beach v australském Sydney. Incident zachytila autokamera, informuje BBC. Podle deníku The Sydney Morning Herald se židovští manželé stali prvními oběťmi útoku, při němž bylo zabito patnáct lidí.
před 1 hhodinou

Útočníci v Sydney se zřejmě inspirovali Islámským státem, uvedla policie

Útočníci, kteří při nedělních oslavách židovského svátku chanuka na pláži Bondi Beach v Sydney zabili 15 lidí a na 40 dalších zranili, se zřejmě inspirovali ideologií Islámského státu (IS). Na úterní tiskové konferenci to podle agentur poprvé připustila australská policie, přičemž potvrdila, že v automobilu jednoho z útočníků se vedle výbušnin našly také dvě podomácku vyrobené vlajky této teroristické organizace.
06:01Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Čína teď obří urychlovač částic nepostaví. Evropský projekt má zelenou

Projekt téměř stokilometrového evropského urychlovače částic má budoucnost. Poté, co Čína vzdala plány na vlastní podobné zařízení, má tato výjimečně drahá stavba podle Evropské organizace pro jaderný výzkum (CERN) opět smysl.
před 2 hhodinami

Silný vítr v Brazílii sfoukl repliku sochy Svobody

Silný vítr v pondělí vyvrátil repliku sochy Svobody před nákupním centrem ve městě Guaíba na jihu Brazílie. Incident se obešel bez zranění. Replika ikonické sochy stála od roku 2020 před tehdy nově otevřeným obchodním střediskem řetězce Havan.
před 3 hhodinami

Ukrajina zlikvidovala podvodními drony ruskou ponorku, tvrdí SBU

Ukrajina zasáhla v ruském přístavu Novorossijsku podvodními bezposádkovými plavidly ruskou ponorku třídy Varšavjanka (v kódu NATO označovanou třída Kilo) a prakticky ji vyřadila z provozu, uvedla ukrajinská tajná služba SBU. Moskva podle státní agentury TASS označila útok za pokus o sabotáž, který selhal. Žádné ruské plavidlo podle ní není poškozeno.
před 6 hhodinami

Údery USA na plavidla údajně pašující drogy zabily v Tichomoří osm lidí

Americká armáda podnikla v mezinárodních vodách východního Tichomoří další útok na lodě, které údajně pašovaly drogy. Při vzdušných úderech proti třem plavidlům zahynulo na jejich palubách osm mužů, oznámila armáda v noci na úterý.
před 7 hhodinami

Zelenskyj: Mírový plán zatím není hotov, Ukrajina neuzná Donbas za ruský

V tuto chvíli není hotov žádný ideální mírový plán, současný návrh je stále jen pracovní verze, řekl v pondělí ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. USA podle něj chtějí pokročit k mírové dohodě rychle, Ukrajina však potřebuje zajistit kvalitu takového míru, dodal podle agentury Reuters. Zelenskyj po jednání s představiteli evropských zemí a USA v Berlíně dle Reuters také sdělil, že Ukrajina neuzná východoukrajinský Donbas za ruské území ani de iure ani de facto a že tam nevznikne žádná svobodná ekonomická zóna pod kontrolou Moskvy, jak zněl jeden z bodů americko-ruského plánu.
včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami
Načítání...