Manželé se pokusili zastavit střelce v Sydney. Stali se prvními oběťmi

Manželé Boris a Sofia Gurmanovi se pokusili zastavit jednoho ze střelců při nedělním teroristickém útoku na oslavě židovského svátku chanuka na oblíbené pláži Bondi Beach v australském Sydney. Incident zachytila autokamera, informuje BBC. Podle deníku The Sydney Morning Herald se židovští manželé stali prvními oběťmi útoku, při němž bylo zabito patnáct lidí.
Boris Gurman (69) a jeho manželka Sofia (61) zasáhli ve snaze ochránit ostatní a byli sami zastřeleni, uvedla jejich rodina. „I když nic nemůže zmírnit bolest ze ztráty Borise a Sofie, cítíme hlubokou hrdost na jejich odvahu a obětavost... Přesně takoví Boris a Sofia byli – lidé, kteří instinktivně a bez váhání pomáhali ostatním,“ napsala rodina s tím, že Gurmanovi byli manželé 34 let.
„Boris byl mechanik v důchodu, známý svou štědrostí, tichou silou a ochotou pomoci každému, kdo to potřeboval. Sofia pracovala pro australskou poštu a byla velmi oblíbená mezi svými kolegy a v komunitě,“ přiblížila zesnulé manžele Gurmanovy jejich rodina.
Záběry z incidentu ukazují, jak Gurman zápasil na silnici s jedním ze střelců a podařilo se mu sebrat zbraň, než oba spadli. Gurman poté vstal a zřejmě útočníka udeřil pažbou. Video pořízené z kolem jedoucího auta je k vidění v článku na webu BBC. Předpokládá se, že útočník následně použil další zbraň a dvojici zastřelil.
„Bez váhání se vrhl přímo do nebezpečí“
Svědci incidentu Gurmana popsali jako hrdinu. Majitelka auta, z něhož byl záznam pořízen, agentuře Reuters řekla, že Gurman „neutekl, naopak se bez váhání vrhl přímo do nebezpečí, ze všech sil se snažil útočníkovi vytrhnout zbraň a bojoval až do smrti“. „Záznam z mé kamery ukazuje, že starší muž byl nakonec postřelen a padl k zemi. Ten okamžik mi doslova zlomil srdce,“ dodala.
„Byl to hrdina, snažil se, moc se snažil. Jeho rodina to musí vědět,“ řekl další svědek stanici 9News. „Všichni musí vědět, že se snažil, protože to bylo hned na začátku. Postavil se nebezpečí, vzduchem už lítaly kulky a on se postavil nebezpečí,“ řekl.
Mezi patnácti oběťmi útoku ve věku deseti až 87 let byla desetiletá Matilda, přeživší holocaustu Alexander Kleytman, který se do Austrálie přestěhoval z Ukrajiny, či blízká rodinná přítelkyně slovenské exprezidentky Zuzany Čaputové Marika Poganyová.
Australské úřady v pondělí zveřejnily jména útočníků, již dříve informovaly, že stříleli padesátiletý otec a jeho čtyřiadvacetiletý syn. Otec Sajid A. při přestřelce s policií zahynul, zatímco jeho syn Naveed utržil při přestřelce zranění a zůstává v kritickém stavu v nemocnici. Australská policie uvedla, že útočníci se zřejmě inspirovali ideologií Islámského státu.