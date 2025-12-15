Australská vláda po útoku v Sydney projedná zpřísnění zbraňových zákonů


Australský premiér Anthony Albanese v reakci na nedělní útok v Sydney uvedl, že navrhne zpřísnění zákonů o držení střelných zbraní. Chce s ministry prodiskutovat možnost omezení počtu legálně držených zbraní na osobu a délku platnosti zbrojního průkazu. Australská pravidla přitom podle agentury Reuters již nyní patří k nejpřísnějším na světě a jsou dávána do souvislosti s tím, že Austrálie je mezi zeměmi s nejnižším počtem vražd střelnou zbraní na obyvatele.

„Lidé se mohou za nějaký čas radikalizovat. Povolení by neměla platit neomezenou dobu,“ naznačil směr možné regulace Albanese. S ministry chce také projednat, kolik zbraní by jeden majitel zbrojního průkazu mohl nejvýše vlastnit.

Austrálie zpřísňovala pravidla již po nejhorší masové střelbě v dějinách země v roce 1996, kdy střelec zabil 35 lidí a 23 dalších zranil. Tehdy zakázala poloautomatické zbraně a zavedla systém, který měl znemožnit její pořízení nezpůsobilým lidem.

Patnáct obětí dvou ozbrojených útočníků

Tuto neděli při útoku na asi dva tisíce účastníků oslav židovského svátku chanuka na pláži Bondi Beach v Sydney dva střelci připravili o život patnáct lidí, včetně dítěte, a čtyři desítky dalších zranili. Jednoho útočníka policisté zastřelili a druhého vážně zranili a zadrželi, šlo o 50letého otce se svým 24letým synem. Použili dlouhé palné zbraně.

V autě jednoho ze střelců policie našla a následně zneškodnila výbušné zařízení. Podle ní se jednalo o teroristický čin. Také prošetřuje, zda se na incidentu nepodílel ještě třetí útočník. To, co měla být „noc míru a radosti“, bylo „zničeno“ „děsivým, zlým útokem“, konstatoval premiér australského státu Nový Jižní Wales, kam patří Sydney, Chris Minns.

„Události jako je tato se zdály v naší zemi nemožné, za což jsme vděčili přísnosti našich zbraňových zákonů,“ komentoval šéf organizace pro kontrolu zbraní Gun Control Australila Tim Quinn. Nyní je podle něho na místě ptát se, zda nešlo nedělnímu krveprolití předejít a zda zákony drží krok s dobou a technologickým vývojem zbraní.

O možném zpřísnění místních pravidel hovořil také Minns. Chce kvůli tomu svolat státní parlament, aby návrh urychleně projednal.

Australská vláda po útoku v Sydney projedná zpřísnění zbraňových zákonů

Australský premiér Anthony Albanese v reakci na nedělní útok v Sydney uvedl, že navrhne zpřísnění zákonů o držení střelných zbraní. Chce s ministry prodiskutovat možnost omezení počtu legálně držených zbraní na osobu a délku platnosti zbrojního průkazu. Australská pravidla přitom podle agentury Reuters již nyní patří k nejpřísnějším na světě a jsou dávána do souvislosti s tím, že Austrálie je mezi zeměmi s nejnižším počtem vražd střelnou zbraní na obyvatele.
Útok v Sydney má řadu obětí. Cílil na židovskou komunitu

Střelba na pláži Bondi v Sydney si vyžádala patnáct obětí, včetně dítěte. Zraněných je nejméně 40. Na místě byl zabit také padesátiletý střelec, čímž se počet zemřelých zvýšil na šestnáct. Podle agentury Reuters to uvedla australská policie. Druhý útočník je v kritickém stavu v nemocnici. Premiér státu Nový Jižní Wales Chris Minns oznámil, že útok cílil na židovskou komunitu v Sydney. Podle izraelského serveru The Jerusalem Post se na místě konaly oslavy židovského svátku chanuka, kterých se účastnily přibližně dva tisíce lidí.
