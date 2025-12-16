Policie obvinila muže, který v chatce věznil chlapce, z pokusu o vraždu

Policie obvinila pětadvacetiletého muže, který v chatce na Zlínsku věznil dvanáctiletého pohřešovaného chlapce, z pokusu o vraždu a ze zbavení svobody. Policisté informovali také o tom, že v dopoledních hodinách bude na krajské státní zastupitelství doručen podnět k podání návrhu na vzetí do vazby. Podle policejního mluvčího Petra Jaroše obviněnému v případě prokázání viny a odsouzení hrozí až výjimečný trest.
„Toto jsou zároveň v podstatě poslední informace, které budeme v nejbližší době k případu zveřejňovat, a to nejen s ohledem na věk oběti, ale také s ohledem na respektování soukromí chlapce a jeho nejbližších,“ uvedl Jaroš.
Chlapec z Halenkovic byl pohřešovaný od čtvrtka 11. prosince, kdy ráno nedorazil do školy ve Zlíně. V Halenkovicích a okolí po něm v dalších dnech pátraly stovky lidí. Policie v neděli poté, co hocha našla, oznámila, že byl zřejmě unesen a vězněn v chatě v sousední Žlutavě na Zlínsku.
Jeho volání o pomoc slyšeli kolemjdoucí a zavolali policisty. Policie v souvislosti s případem zadržela jednoho muže. Hoch byl podle policistů v pořádku.
Policisté v úterý zároveň znovu vyzvali média i veřejnost, aby již nešířily osobní a citlivé chlapcovy údaje, včetně jeho fotografií. „V současné době k tomu už opravdu nikdo nemá žádný opodstatněný zákonný důvod,“ zdůraznil policejní mluvčí.