Pohřešovaný chlapec ze Zlínska byl asi unesen, policie zadržela jednoho muže

Dvanáctiletý chlapec ze Zlínska, po kterém od čtvrtka pátrala policie a v neděli jej našla, byl zřejmě unesený a vězněný na chatě. Jeho volání o pomoc slyšeli kolemjdoucí a zavolali policii. Policie zadržela jednoho muže, uvedla na síti X. Dříve policisté uvedli, že nalezený chlapec je v pořádku.
„Bohužel musíme konstatovat, že příběh nalezeného chlapce není tak idylický, jak na první pohled vypadal. Dosavadní informace nasvědčují tomu, že byl unesen a vězněn na chatě. Zadrželi jsme jednoho dospělého muže a nyní zjišťujeme, co všechno se v chatě odehrálo,“ napsala na síti X policie.
„Naštěstí chlapcovo volání o pomoc slyšeli kolemjdoucí a zavolali nám. Dost možná tím zachránili jeho život,“ uvedli policisté.
S ohledem na věk oběti budou poskytovat pouze nezbytné informace. „Dejme prosím rodině a blízkým nějaký čas na to to všechno zpracovat,“ uvedla policie. Požádala také o to, aby se již nesdílely osobní údaje o chlapci. „S ohledem na ochranu osobních údajů jsme smazali původní posty s fotografiemi a totožností chlapce. Prosíme, už tyto údaje dále nesdílejte,“ uvedli policisté.
Pátrali hasiči i drony
Policie po chlapci pátrala od čtvrtka, kdy podle původních informací ráno odjel do školy, ale nedorazil tam. Do pátrání se zapojili také hasiči a dobrovolníci, v neděli byly nasazené i drony. Policie se s žádostí o pomoc při pátrání obrátila také na veřejnost, chlapce hledala v režimu Osoba v ohrožení.
Pátrání v režimu Osoba v ohrožení policie vyhlašuje v případech, kdy může být v ohrožení život nebo zdraví pohřešovaného dítěte nebo seniora. Dosavadní systém Dítě v ohrožení policie loni rozšířila o lidi starší 65 let.