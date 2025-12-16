Rusko přiznalo, že Bajkonur bude opravovat nejméně čtvrt roku

Ruská kosmická agentura Roskosmos počítá s opravou klíčové startovací rampy na kosmodromu Bajkonur v Kazachstánu tak, aby byla připravena k prvnímu startu na konci zimy. Uvedla to ruská média s odvoláním na náměstka ředitele agentury Dmitrije Baranova.
Startovací rampa č. 31 byla poškozena na konci listopadu při startu vesmírné lodi, která na Mezinárodní vesmírnou stanici (ISS) dopravila dva ruské kosmonauty a jednoho amerického astronauta. Jakkoli sám start a let byly úspěšné, Roskosmos později přiznal, že následná kontrola odhalila škody na zařízení vyžadující naléhavé opravy – a to zejména servisní kabiny.
Tato startovací rampa na kosmodromu Bajkonur je v současné době jediným místem, odkud může Rusko posílat své pilotované kosmické lodě na Mezinárodní vesmírnou stanici. Ruské úřady problém zpočátku bagatelizovaly, více na něj upozorňovala ukrajinská média. Analytik raketových startů Georgij Triškin tehdy uvedl, že ihned po ranním startu 27. listopadu „se zřítila servisní kabina“ a část konstrukcí spadla pod odpalovací rampu.
„Práce na obnovení kabiny a startovací rampy jsou v plném chodu,“ řekl v úterý Baranov. Na místo dorazily náhradní díly a více než stovka pracovníků dle něj už poškození opravuje. Harmonogram prací se přísně dodržuje, aby rampa byla připravena k prvnímu startu „na konci zimy příštího roku“, zdůraznil dle serveru RBK.
To znamená, že na dobu dalších nejméně tří měsíců Moskva přišla o možnost posílat vlastními silami do vesmíru lidské posádky. Země má sice i jiné kosmodromy na vlastním území a na pronajatém Bajkonuru jsou i další startovací místa, poškozená 31. rampa je ale jedinou vhodnou ke startu raket Sojuz s posádkou nebo nákladních raket Progress mířících k ISS.
Popularizátor kosmonautiky Vitalij Jegorov pro ukrajinská média shrnul dopady katastrofy takto: „Ve skutečnosti od tohoto dne Rusko ztratilo schopnost vysílat lidi do vesmíru – to se nestalo od roku 1961.“