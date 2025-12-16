Trump zažaloval BBC o nejméně pět miliard dolarů

Americký prezident Donald Trump v pondělí večer (v noci na úterý SEČ) zažaloval britskou veřejnoprávní stanici BBC za údajnou pomluvu kvůli sestříhanému záznamu projevu ze 6. ledna 2021, který vyvolával dojem, že vyzýval své příznivce k útoku na Kapitol. Podle žaloby, kterou viděla agentura Reuters, Trump po BBC žádá odškodné pět miliard dolarů (103,5 miliardy korun) za každý ze dvou bodů žaloby.
Šéf Bílého domu tak podle Reuters otevřel mezinárodní frontu ve svém boji proti médiím, které o něm podle jeho názoru informují nepravdivě či nespravedlivě.
Podrobnosti připravujeme.