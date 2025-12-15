Hongkongský soud uznal aktivistu Laie vinným ze spiknutí se zahraničními silami

Hongkongský soud v pondělí uznal prodemokratického aktivistu a někdejšího mediálního magnáta Jimmyho Laie vinným z porušení kontroverzního zákona o národní bezpečnosti. Lai se podle soudu spolčil se zahraničními silami a publikoval štvavé materiály, za což mu podle zmíněného Čínou vnuceného zákona hrozí až doživotí, napsala agentura Reuters.
Americký Výboru na ochranu novinářů (CPJ) označil verdikt za ostudnou perzekuci. Laiův advokát uvedl, že zatím není rozhodnuto, zda se odvolá.
Osmasedmdesátiletý zakladatel již zrušeného prodemokratického deníku Apple Daily si v současnosti odpykává trest pět let a devět měsíců, k němuž byl za podvod odsouzen předloni. V pondělí byl odsouzen na základě zákona o národní bezpečnosti, který Čína v bývalé britské kolonii Hongkongu zavedla v reakci na prodemokratické protesty z roku 2019.
Lai obvinění odmítá
Řada západních zemí zákon kritizovala a proces s předním oponentem režimu v Pekingu byl ostře sledován. Soudkyně Esther Tohová při čtení rozsudku uvedla, že není pochyb o tom, že Lai „v sobě choval odpor a nenávist vůči Číně“ dlouhá léta. Lai se podle ní snažil získat pomoc USA ke svržení Čínské vlády pod záminkou pomoci obyvatelům Hongkongu.
Lai veškerá obvinění odmítá. Spojené státy či Británie označily jeho případ za politický a vyzvaly k jeho okamžitému propuštění.
Zákon o národní bezpečnosti, který v roce 2020 pro hongkongské území zavedla centrální vláda v Pekingu a proti jehož zavedení vypukly v Hongkongu v roce 2019 masové demonstrace, se zaměřuje na činy separatismu, rozvratu státní moci, teroristické činnosti a spolupráce se zahraničními nebo vnějšími silami za účelem ohrožení národní bezpečnosti. Při jeho porušení může být udělen až doživotní trest.