Hongkongský soud uznal aktivistu Laie vinným ze spiknutí se zahraničními silami


15. 12. 2025Aktualizovánopřed 8 mminutami|Zdroj: ČTK

Hongkongský soud v pondělí uznal prodemokratického aktivistu a někdejšího mediálního magnáta Jimmyho Laie vinným z porušení kontroverzního zákona o národní bezpečnosti. Lai se podle soudu spolčil se zahraničními silami a publikoval štvavé materiály, za což mu podle zmíněného Čínou vnuceného zákona hrozí až doživotí, napsala agentura Reuters.

Americký Výboru na ochranu novinářů (CPJ) označil verdikt za ostudnou perzekuci. Laiův advokát uvedl, že zatím není rozhodnuto, zda se odvolá.

Osmasedmdesátiletý zakladatel již zrušeného prodemokratického deníku Apple Daily si v současnosti odpykává trest pět let a devět měsíců, k němuž byl za podvod odsouzen předloni. V pondělí byl odsouzen na základě zákona o národní bezpečnosti, který Čína v bývalé britské kolonii Hongkongu zavedla v reakci na prodemokratické protesty z roku 2019.

Laiovi hrozí v Hongkongu doživotí
Vězněný mediální magnát Jimmy Lai

Lai obvinění odmítá

Řada západních zemí zákon kritizovala a proces s předním oponentem režimu v Pekingu byl ostře sledován. Soudkyně Esther Tohová při čtení rozsudku uvedla, že není pochyb o tom, že Lai „v sobě choval odpor a nenávist vůči Číně“ dlouhá léta. Lai se podle ní snažil získat pomoc USA ke svržení Čínské vlády pod záminkou pomoci obyvatelům Hongkongu.

Lai veškerá obvinění odmítá. Spojené státy či Británie označily jeho případ za politický a vyzvaly k jeho okamžitému propuštění.

Zákon o národní bezpečnosti, který v roce 2020 pro hongkongské území zavedla centrální vláda v Pekingu a proti jehož zavedení vypukly v Hongkongu v roce 2019 masové demonstrace, se zaměřuje na činy separatismu, rozvratu státní moci, teroristické činnosti a spolupráce se zahraničními nebo vnějšími silami za účelem ohrožení národní bezpečnosti. Při jeho porušení může být udělen až doživotní trest.

Hongkong podruhé „volil“ bez účasti opozice, o hlasování byl malý zájem
Legislativní volby v Hongkongu

Výběr redakce

Útok v Sydney má řadu obětí. Cílil na židovskou komunitu

Útok v Sydney má řadu obětí. Cílil na židovskou komunitu

včeraAktualizovánopřed 5 hhodinami
Po střelbě na Brownově univerzitě v USA zemřeli nejméně dva lidé

Po střelbě na Brownově univerzitě v USA zemřeli nejméně dva lidé

včeraAktualizovánopřed 6 hhodinami
V pražském Motole odstranili nádor v plicích díky 3D modelu

V pražském Motole odstranili nádor v plicích díky 3D modelu

před 8 hhodinami
Britští reformisté navzdory řadě kauz hlásí širokou členskou základnu

Britští reformisté navzdory řadě kauz hlásí širokou členskou základnu

před 8 hhodinami
„Tak, jsem svobodný. Fajn.“ Před 90 lety abdikoval TGM

„Tak, jsem svobodný. Fajn.“ Před 90 lety abdikoval TGM

před 8 hhodinami
Turek nemá podle Šebelové ve vládě co dělat. Je to klasický politik emotivního rázu, míní Foldyna

Turek nemá podle Šebelové ve vládě co dělat. Je to klasický politik emotivního rázu, míní Foldyna

před 8 hhodinami
Změnily se jízdní řády na železnici

Změnily se jízdní řády na železnici

před 9 hhodinami
Vláda Andreje Babiše se v pondělí ujme moci

Vláda Andreje Babiše se v pondělí ujme moci

před 9 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Hongkongský soud uznal aktivistu Laie vinným ze spiknutí se zahraničními silami

Hongkongský soud v pondělí uznal prodemokratického aktivistu a někdejšího mediálního magnáta Jimmyho Laie vinným z porušení kontroverzního zákona o národní bezpečnosti. Lai se podle soudu spolčil se zahraničními silami a publikoval štvavé materiály, za což mu podle zmíněného Čínou vnuceného zákona hrozí až doživotí, napsala agentura Reuters.
04:49Aktualizovánopřed 8 mminutami

Chilané zvolili prezidentem krajně pravicového politika Kasta

Prezidentem Chile byl zvolen krajně pravicový politik José Antonio Kast, který v nedělním druhém kole voleb porazil levicovou konkurentku Jeannette Jaraovou. Po sečtení více než 99 procent okrsků získal Kast téměř 58,2 procenta hlasů, zatímco Jaraová dostala 41,8 procenta. Média se shodují, že Chile bude mít po jasném Kastově vítězství nejpravicovější vedení od konce diktatury Augusta Pinocheta v roce 1990.
včeraAktualizovánopřed 2 hhodinami

Útok v Sydney má řadu obětí. Cílil na židovskou komunitu

Střelba na pláži Bondi v Sydney si vyžádala patnáct obětí, včetně dítěte. Zraněných je nejméně 40. Na místě byl zabit také 50letý střelec, čímž se počet zemřelých zvýšil na šestnáct. Podle agentury Reuters to uvedla australská policie. Druhý útočník je v kritickém stavu v nemocnici. Premiér státu Nový Jižní Wales Chris Minns oznámil, že útok cílil na židovskou komunitu v Sydney. Podle izraelského serveru The Jerusalem Post se na místě konaly oslavy židovského svátku chanuka, kterých se účastnily přibližně dva tisíce lidí.
včeraAktualizovánopřed 5 hhodinami

Po střelbě na Brownově univerzitě v USA zemřeli nejméně dva lidé

Nejméně dva studenti zemřeli po sobotní střelbě na Brownově univerzitě ve státě Rhode Island na severovýchodě Spojených států. Dalších devět lidí utrpělo zranění, většina je ve stabilizovaném stavu, informovaly pode médií úřady. Policie později uvedla, že zadržela v souvislosti se střelbou jednu osobu. Podle šéfa policie Oscara Pereze je podezřelému kolem 20 let, s odvoláním na probíhající vyšetřování však odmítl sdělit podrobnosti. Úřady v tuto chvíli nepátrají po dalších podezřelých.
včeraAktualizovánopřed 6 hhodinami

Britští reformisté navzdory řadě kauz hlásí širokou členskou základnu

Britští reformisté Nigela Farage prohlašují, že jsou „největší britskou politickou stranou“. V počtech členů předstihli vládní labouristy, kterým základna podporovatelů naopak klesá. Pokračující úspěchy pravice zatím nebrzdí ani skandály ohledně výdajů za kampaň a možných rasistických výroků jejího předsedy z dob studií.
před 8 hhodinami

Zelenskyj připustil, že Ukrajina by mohla udělat kompromis ohledně NATO

Evropské a americké bezpečnostní záruky pro Ukrajinu by mohly být náhradou za členství země v NATO, připustil podle Reuters ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Zdůraznil přitom, že by to byl z ukrajinské strany kompromis a takové záruky by musely být právně závazné. V Berlíně více než pět hodin jednal s kancléřem Friedrichem Merzem a Američany o jejich návrhu na ukončení ruské války, k jehož původní podobě měl Kyjev a jeho evropští spojenci výhrady. Americký vyslanec Steve Witkoff hovořil po jednání o „výrazném pokroku“.
včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami

V Súdánu jsou mrtví po dronovém úderu na nemocnici

Sedm lidí zemřelo a dalších dvanáct utrpělo zranění při dronovém útoku na vojenskou nemocnici v rebely obléhaném městě Dilling na jihu Súdánu. Mezi oběťmi jsou pacienti i jejich příbuzní, píše agentura AFP s odvoláním na zdravotníky.
včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami

Kolemjdoucí bleskově odzbrojil střelce v Sydney

Jeden z kolemjdoucích v Sydney nejspíš zabránil většímu masakru, když se mu během krátké chvíle podařilo připlížit k jednomu ze střelců a odzbrojit ho. Video, jež se rychle šíří na sociálních sítích, zveřejnila australská média či britský Telegraph. Útok si vyžádal mnoho mrtvých, podle úřadů střelci cílili na účastníky židovské akce.
včeraAktualizovánopřed 13 hhodinami
Načítání...