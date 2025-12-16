Většina členů Fialovy vlády zůstává v politice, Stanjura má několik nabídek

V pondělí skončili ve funkcích po téměř čtyřech letech jak nyní už expremiér Petr Fiala (ODS), tak i členové jeho vlády. Pro řadu z nich tím ale jejich působení v politice nekončí, často setrvají v Poslanecké sněmovně. Exministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) si rozmyslí svou budoucnost během pár týdnů volna.
Vláda Petra Fialy ve Strakově akademii skončila téměř na den přesně po čtyřech letech. Jmenována totiž byla v roce 2021 také v prosinci, ovšem sedmnáctého.
Zatímco před čtyřmi roky nechal nyní staronový premiér Andrej Babiš Fialovi na Úřadu vlády dopis, Fiala v pondělí předal Babišovi osmdesátistránkový materiál nazvaný Zpráva o stavu země. V ní se může dočíst například toto hodnocení: „Poslední čtyři roky můžeme chápat jako přelom mezi dobou, kdy jsme žili v naivní bezstarostnosti, a dobou, která něco podobného z principu nedovoluje.“
Fiala sám se chce dál věnovat poslanecké práci. Vzhledem k prohraným volbám však již v lednu na kongresu ODS nebude obhajovat post předsedy strany.
Kam míří ostatní
Většina, tedy třináct ze sedmnácti členů bývalé vlády v politice pokračuje. Nejčastěji se chtějí soustředit na poslaneckou práci. To se týká třeba bývalé ministryně spravedlnosti Evy Decroix (ODS), která si dle svých slov „jak z ministerstva, tak z minulého volebního období odnáší několik podnětů, které by chtěla dopracovat“.
Poslanecký mandát má i bývalý ministr průmyslu a první místopředseda hnutí STAN Lukáš Vlček. „Samozřejmě mám jako první místopředseda Starostů nějaké stranické povinnosti, ale ten můj hlavní úkol bude ve sněmovně – rád bych pracoval ve výboru hospodářském a výboru pro regionální rozvoj a veřejnou správu,“ sdělil.
Ve sněmovně se poslanci sejdou pravděpodobně až po Novém roce. Další řádná schůze je naplánovaná na půlku ledna.
V dolní ani horní komoře parlamentu nepokračují pouze čtyři členové kabinetu Petra Fialy. Konkrétně Mikuláš Bek, Martin Dvořák a Petr Kulhánek za STAN a Zbyněk Stanjura z ODS. Stanjura má dle svých slov hned několik nabídek. „Já si vezmu pár týdnů volna, budu relaxovat a mezitím si rozmyslím, kam se budou ubírat mé cesty a jakou využiju,“ řekl bývalý ministr financí.