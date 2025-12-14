Fiala připravil nové vládě zprávu o stavu Česka


14. 12. 2025Aktualizovánopřed 17 mminutami|Zdroj: ČTK

Premiér v demisi Petr Fiala (ODS) zveřejnil zprávu o stavu země, v pondělí při výměně vlády ji předá svému nástupci Andreji Babišovi (ANO). Materiál s fakty a daty připravil, aby Česko mohlo pokračovat bez chaosu, řekl ve videu na síti X natočeném ve vyklizených prostorách vlády. Česko je ve velmi dobré kondici, dodal.

Titul s názvem Česko 2025 a podtitulem Zpráva premiéra Petra Fialy o stavu země není podle končícího předsedy vlády volební leták ani marketing. V brožuře jsou podle Fialy informace o tom, co končící vláda po předchozím Babišově kabinetu převzala a co nové Babišově vládě předává.

„Ať mají všichni jasno už od prvního dne nové vlády, protože v demokracii se předává nejenom moc, ale hlavně odpovědnost,“ podotkl. Ve sněmovně bude velmi pečlivě hlídat, aby nová vláda nevyhodila práci končícího kabinetu oknem, dodal Fiala. Zpráva se sedmi kapitolami téměř na 80 stránkách je k dispozici na Fialově webu.

Fiala doufá, že se příští vláda nechá přesvědčit o významu muniční iniciativy
Premiér v demisi Petr Fiala (ODS)

Zpráva předkládá fakta, data, rozpočty, mezinárodní srovnání, legislativní změny a výsledky, které jsou veřejně snadno dohledatelné, napsal Fiala v úvodu dokumentu. Jeho vláda podle něj zpomalila tempo zadlužování a nastavila rozpočty tak, aby Česko dokázalo postupně zkrotit svoje dluhy, postarala se o nezávislost České republiky na Rusku v dodávkách plynu a ropy, postarala se o válečné uprchlíky z Ukrajiny, investovala a získala pro Česko vliv, který překračuje postavení středně velké země uprostřed Evropy.

„S odstupem je zřejmé, že jsme na všechny krize dokázali reagovat velmi dobře – ať už šlo o válku na Ukrajině, migrační vlny či energetický šok a následně kompletní přeorientování naší energetiky,“ napsal končící premiér v úvodu. V závěru zprávy o stavu země připustil, že jeho vláda také dělala chyby. Zdůraznil ale, že se jí v nepředvídatelné a náročné době podařilo vládnout odpovědně. „A to se znatelně projevilo v naší bezpečnostní politice, v mezinárodním postavení, v hospodaření s veřejnými penězi i v investicích do naší prosperity,“ dodal.

Fiala: Jsem přesvědčen, že naše vláda byla úspěšná
Vláda v demisi na brífinku po zasedání

Česko je tak podle Fialy bezpečnější, odolnější a mnohem lépe připravené na budoucnost než při nástupu jeho vlády v roce 2021. „Česká republika vykročila správným směrem, i když samozřejmě není jisté, zda se cestou neztratí nebo zda si dokáže udržet pracně nastavené tempo,“ doplnil. Zpráva je podle něj základem pro jakoukoli další debatu.

Fialův kabinet v demisi skončí ve funkci v pondělí téměř přesně po čtyřech letech od svého nástupu. Nahradí ho Babišova vláda složená z ministrů ANO, SPD a Motoristů, kterou jmenuje prezident Petr Pavel.

Prezident jmenoval Andreje Babiše premiérem
Andrej Babiš

