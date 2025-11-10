Rezignace ředitele BBC hýbe britskou politickou i mediální scénou


před 39 mminutami|Zdroj: ČTK

Kauza upraveného projevu amerického prezidenta Donalda Trumpa, který odvysílal pořad britské BBC, hýbe politickou i mediální scénou Spojeného království. Nedělní rezignace generálního ředitele BBC Tima Davieho a šéfky zpravodajství Deborah Turnessové označil deník The Daily Telegraph za největší krizi stanice za více než desetiletí. Analytici kladou otázky týkající se zaujatosti média i sporů uvnitř BBC, zatímco někdejší šéfredaktor bulvárního listu The Sun a nynější moderátor BBC David Yelland považuje Davieho pád za puč připravený Radou BBC.

Před týdnem The Daily Telegraph upozornil na interní audit v BBC, který na pochybení poukazoval. Následně tlak na vedení BBC zesílil, což vedlo k rezignaci ředitele a šéfky zpravodajství. Jádrem kauzy, která se týká celkově problematického přístupu ke zpravodajství, je dokumentární pořad programu Panorama s kontroverzním sestříháním projevu, který Trump pronesl 6. ledna 2021 předtím, než jeho stoupenci ve Washingtonu zaútočili na Kapitol, sídlo Kongresu USA.

„Půjdeme ke Kapitolu a já budu s vámi a budeme bojovat. Budeme bojovat jako o život, a pokud nebudete bojovat jako o život, už nikdy více nebudete mít zemi,“ zněl sestříhaný Trumpův projev. Ve skutečnosti ale interní zpráva uvedla, že výzva k pochodu ke Kapitolu přišla v 15. minutě proslovu a část o boji jako o život následovala o 54 minut později.

Ředitel BBC a šéfka zpravodajství rezignovali
Budova BBC v Londýně (2023)

Někdejší ministr kultury, médií a sportu John Whittingdale prohlásil, že práce ředitele BBC je jedna z nejtvrdších v mediální branži. Společnost totiž vytváří tisíce hodin obsahu, ve kterém podle něj může dojít k chybám. Dodal, že nyní bylo od dřívějších pochybení odlišné to, že když zpráva Rady BBC o problémech informovala, nic se nedělo. I poté, co se taková informace dostala do médií, měla podle Whittingdalea zareagovat BBC rychleji.

Yelland v pondělí v pořadu BBC Radio 4 řekl, že rezignace vedení je výsledkem puče, protože Rada BBC práci Davieho a jeho týmu dlouhodobě podkopávala. Tvrdil také, že část rady kvůli tomu spolupracovala se znepřátelenými šéfredaktory deníků, jistým bývalým premiérem či nepřáteli veřejnoprávního vysílání.

Takové vyjádření ale odmítl bývalý šéfredaktor The Daily Telegraph Charles Moore. „Absolutně klíčovou věcí BBC pro její přežití je její nestrannost,“ řekl Moore. Poznamenal, že místo obviňování z puče je třeba posluchačům říct, co bylo v interní zprávě a jak závažná obvinění obsahuje.

8 minut
Redaktorka ČT Katarína Sedláčková komentuje rezignaci ředitele BBC a šéfky zpravodajství
Zdroj: ČT24

Ke kauze se vyjádřil i někdejší ředitel zpravodajství BBC Roger Mosey, který v pořadu BBC Breakfast řekl, že je mu odchodu Davieho líto, ale že sestříhání Trumpova projevu bylo neobhajitelné. Poznamenal také, že BBC o tom věděla a očividně reagovala pomalu. Mosey rovněž poukázal na jisté vnitřní politikaření, kdy Rada BBC je rozdělená v názorech na zpravodajství a na to, jak by se zpravodajství mělo řídit.

Někdejší vedoucí pracovník stanice BBC One Peter Fincham označil odchod Davieho a Turnessové za smutný den pro BBC. Prohlásil ovšem, že jedním z nejhorších zvyků BBC je to, že je pro ni v pořádku hrát mrtvého brouka. „Ta zpráva je z května a oni neudělali vůbec nic,“ zdůraznil.

Deník The Guardian k odchodu vedení BBC napsal, že mu předcházela série týdenních útoků pravicových médií na veřejnoprávní stanici. Výpady zpochybňující nezaujatost BBC začaly zveřejněním zmíněné interní zprávy. Ke kritice se v uplynulém týdnu přidala i mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová, která BBC označila za stoprocentně lživé zpravodajské médium a prohlásila, že britští daňoví poplatníci jsou nuceni platit účty za levičáckou propagandistickou mašinérii.

